Susko stopol Inakosti dotácie. Macko: Bezprecedentný krok ministra

„Tento grant predstavoval tretinu jej ročného rozpočtu a mal slúžiť na psychologickú a právnu podporu pre LGBTI+ ľudí, ktorí sa stali obeťami trestných činov, násilia či šikany pre ich sexuálnu orientáciu,“ priblížila Inakosť s tým, že túto dotáciu získavali pravidelne od roku 2022.

Riaditeľ iniciatívy Inakosť Martin Macko upozornil, že minister spravodlivosti po prvýkrát v histórii tejto dotačnej schémy odmietol podporiť akreditovanú organizáciu pomáhajúcu obetiam trestných činov, a to bez akéhokoľvek riadneho dôvodu. „Doteraz boli dotácie zamietnuté len subjektom, ktoré porušili zmluvné podmienky alebo prestali spĺňať požiadavky, čo nie je náš prípad. Napriek tomu, že sme zostali bez štátnej podpory, naďalej máme povinnosť poskytovať pomoc obetiam – inak by nám hrozila strata akreditácie,” doplnil Macko. Ako súčasne podotkol, nejde o prvú zamietnutú podporu. „Na základe otvorene diskriminačných dôvodov prišla za posledné obdobie Iniciatíva Inakosť už o 100-tisíc eur z rôznych štátnych grantov, ktoré mali financovať odbornú pomoc, komunitné aktivity a ochranu ľudských práv,“ upozornila iniciatíva s tým, že ide o zdroje z daní všetkých ľudí na Slovensku. Tie by mali byť podľa Inakosti rozdeľované férovo a bez diskriminácie. „Namiesto toho štát systematicky vylučuje niektoré skupiny,“ zdôraznila iniciatíva. Macko doplnil, že štát systematicky odstavuje od financovania organizácie, ktoré poskytujú podporu LGBTI+ ľuďom.

„V situácii, keď dopyt po psychologickej a právnej pomoci prudko rastie, nám vláda namiesto podpory odoberá zdroje. Ak táto tendencia bude pokračovať, bude ohrozená existencia kľúčových služieb pre LGBTI+ komunitu,“ upozornil Macko. Inakosť má financie na fungovanie len do júla, preto pokračuje vo výzve na dary, ktorá bude trvať ešte mesiac a pol. Vyzbierané peniaze pritom pomôžu udržať psychologickú, právnu a komunitnú podporu.