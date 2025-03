Raši príde o rezort, pri voľbe šéfa NR SR ho migaľovci nepodporia. O post údajne má záujem ďalší člen Hlasu

Kaliňák ku koaličnej kríze: V rokovaniach s migaľovcami sme veľmi pokročili Video Zdroj: TV Pravda

Po nepokojoch v koalícii získal Smer vplyv nad rezortom cestovného ruchu a športu od SNS a jeho vedenie prenechal Rudolfovi Huliakovi. Šlo o prvý krok v rámci rekonštrukcie vlády a snahy zabezpečiť si opätovnú podporu v parlamente. V súčasnosti má vďaka tomu koalícia tú najtesnejšiu väčšinu, 76 poslancov, a pre obnovu pôvodnej sedemdesiatdeviatky chýba len dohoda s trojicou rebelantov z Hlasu – Samuelom Migaľom, Radomírom Šalitrošom (obaja nezradení) a Jánom Ferenčákom (Hlas).

Foto: Pravda, Ivan Majerský Samuel Migaľ, Nezaradený poslanec Samuel Migaľ.

Šalitroša a Migaľa zo strany po vzbure vylúčili a v súčasnosti o ich podporu musí bojovať Smer. A ako Migaľ prezradil v nedeľu (16. 3.) v relácii televízie Markíza Na telo, trojica rokuje najmä s podpredsedom Smeru Robertom Kaliňákom, ale aj s premiérom Robertom Ficom.

„Som optimistický. Cieľom dohody je dlhodobá stabilita. Chceme, aby usporiadanie po dorokovaní fungovalo veľmi dlho,“ opísal Migaľ svoj postoj. Smer teda migaľovcom ponúka post šéfa ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktoré prebral od Hlasu. Skupina rebelantov však tvrdí, že im o funkcie nejde. Problémy mali podľa svojich slov skôr morálne, a to so smerovaním tak Hlasu, ako aj koalície.

Šalitroš minister?

V rámci rekonštrukcie je najpravdepodobnejší scenár, že sa súčasný šéf MIRRI Richard Raši presunie do Národnej rady (NR) SR, stane sa jej predsedom a jeden z migaľovcov ho následne nahradí vo vláde. Opakovane sa v tomto zmysle hovorilo o Jánovi Ferenčákovi, ktorý to však odmietal, lebo by sa pre funkciu ministra musel vzdať postu primátora Kežmarku.

Novú možnosť priniesol v nedeľu Migaľ, keď uviedol, že funkciu na MIRRI by mohol dostať prakticky ktokoľvek z trojice rebelantov. „Práve pán Šalitroš má byť ten človek, ktorý nemá sedieť v parlamente a nemá stláčať gombík podľa toho legendárneho ,puci palca‘, ale má byť vo výkone a svoje myšlienky, vedomosti a skúsenosti v exekutíve presadzovať,“ uviedol Migaľ.

„Pán Ferenčák veľmi dobre manažuje mesto Kežmarok, rovnako pán Šalitroš má bohaté skúsenosti z podnikateľského prostredia a zo zahraničia. Ale prečo by som nemohol byť tým ministrom povedzme aj ja? Alebo nejaký iný nominant? Týmto chcem povedať, že naozaj nám o funkcie nešlo,“ doplnil.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Migaľ, Šalitroš, Poslanci Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ

Dohoda o pár hodín

V súčasnosti to podľa neho vyzerá tak, že vládny trojlístok nájde s rebelantmi porozumenie a dohodnú sa. Migaľ ešte v nedeľu nechcel hovoriť konkrétnosti, no ako v pondelok (17. 3.) uviedol pre Pravdu, dohoda sa podľa neho nezadržateľne blíži. Tvrdí, že to všetko záviselo práve od MIRRI a toho, či sa na ňom jeho skupine podarí presadzovať svoje názory a víziu.

„Máte nejaké dve misky váh, na ktorých skladáte celú otázku, ako ďalej pokračovať. Túto situáciu som si nevybral ja, ale som sa v nej ocitol rovnako ako moji kolegovia,“ podotkol Migaľ.

Rokovania s koalíciou podľa neho trvajú tak dlho, pretože si spolu s kolegami museli vyskladať svoje hodnotové záležitosti a vymyslieť, ako ich budú napĺňať cez exekutívu. „A vyzerá to tak, že by sa napĺňať dali,“ hovorí poslanec. „Potrebovali sme zistiť, či máme čo ponúknuť tomu ministerstvu (MIRRI, pozn. red.),“ priznal.

Trojica sa však už zrejme nazdáva, že na tieto otázky našla odpoveď. Ako totiž Migaľ uviedol pre Pravdu, všetko by sa mohlo rozuzliť už v najbližšej budúcnosti. „Dúfam, že sa to uzavrie tento týždeň. Je možné, že to bude v najbližších hodinách. Možno zajtra, pozajtra. Uvidíme,“ uviedol poslanec v pondelok podvečer.

Počas uplynulých týždňov až mesiacov podľa neho síce navonok nebol v diskusiách žiadny posun, no vo vnútri koalície k nemu dochádzalo, len nemohol vynášať informácie z rokovaní.

Politológ z Trenčianskej univerzity Miroslav Řádek si však myslí, že Migaľ sa skôr snaží javiť ako zásadový, no v skutočnosti v pozadí ide o reálny boj o funkcie. „Miliónkrát ukázali, že sa usilujú o pozície, respektíve veľmi vyčísliteľné hodnoty, či už z plánu obnovy, alebo z ministerstva investícií,“ uviedol pre Pravdu. „Migaľ zakrýva svoju zištnosť a to, že mu ide o tvrdé veľmi konkrétne záujmy,“ dodal.

Všetko inak?

Podľa Migaľových vyjadrení by rošáda vo vláde a v parlamente vyzerala pomerne jednoducho. Rašiho si poslanci zvolia za predsedu parlamentu, miesto na MIRRI prenechá jednému z migaľovcov a ďalší dvaja preto vláde sľúbia podporu. Problém však vzniká hneď pri tom prvom kroku.

Raši v reakcii na nedeľňajšiu debatu podotkol, že doteraz sa iné meno ako Ján Ferenčák v prípade jeho nástupcu na MIRRI nespomínalo a Migaľ so Šalitrošom o túto funkciu podľa neho nikdy záujem nejavili.

„Je to primátor, je to poslanec župného zastupiteľstva. Pokiaľ tam príde, že bude také rozhodnutie, a nechá expertov na ministerstve pracovať, tak môže byť úspešný. Keď bude mať pocit, že to bude riadiť po svojom, tak Slovensko bude mať problém,“ opísal Raši Ferenčáka.

Druhá nejasnosť vyplýva z kuloárnych informácií, ktoré Pravde anonymne potvrdili dva zdroje z prostredia koalície aj opozície. Z voľby Rašiho na post predsedu NR SR viacerí poslanci nie sú nadšení. S jeho nomináciou otvorene nesúhlasia traja rebelanti, čo sám Migaľ opakovane prízvukoval. V nedeľu doplnil, že podpora Rašiho ani nie je súčasťou rokovaní so Smerom a v pondelok to potvrdil aj pre Pravdu.

„K voľbe predsedu parlamentu a nominácii pána Rašiho som sa niekoľkokrát vyjadril a stále to platí. Som presvedčený, že Národná rada môže mať aj lepšieho predsedu,“ povedal Migaľ Pravde.

Foto: Pravda, Ivan Majerský raši, eštok Minister vnútra a predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas).

Zdroje nám však prezradili, že nejde len o migaľovcov. O tento post by mohol mať záujem aj súčasný poverený predseda parlamentu Peter Žiga (Hlas). Ten funkciu dočasne zastáva už takmer rok, parlament totiž šéfa oficiálne nemá, odkedy si voliči zvolili Petra Pellegriniho za prezidenta.

„Hovorí sa, že Žiga si myslí, že sa osvedčil a post by mu patril viac než Rašimu. Je verejné tajomstvo, že vzťahy s Rašim má chladné a pohádali sa. Zatiaľ to ale vyzerá tak, že predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok a väčšina strany stoja za Rašim. Ale pri takejto extrémne tesnej tajnej voľbe je každý chýbajúci hlas problém,“ uviedol náš zdroj.

Okrem Žigu mala nespokojnosť s Rašim deklarovať aj ďalšia poslankyňa za stranu Hlas, prezradil anonym, no zároveň nevie, či aj zablokujú jeho voľbu v parlamente. „Žiga však ambície určite má,“ dodal. Migaľ nám pritom prezradil, že by bol s jeho nomináciou spokojnejší. „Keby tam bol pán Žiga, nemal by som s tým taký problém ako s Rašim. Tak si to viem skôr predstaviť a baviť sa o podpore,“ uviedol. Pravda v tejto súvislosti oslovila stranu Hlas so žiadosťou o vyjadrenie. Po získaní stanoviska budeme článok aktualizovať.

Predseda parlamentu sa volí tajne, mená hlasujúcich sa teda nezverejňujú, a na zvolenie treba 76 hlasov. To znamená, že 25. marca musí za súčasného šéfa MIRRI hlasovať úplne každý poslanec koalície, ktorý jej v súčasnosti deklaruje podporu. Inak ho nezvolia.

Politológa Řádka údajné Žigove ambície neprekvapujú a hovorí, že už o nich takisto počul. „Vie sa, že koalícia nie je úplne jednotná a je to jeden z oficiálne nepriznávaných konfliktov nielen koalície, ale aj Hlasu ako takého,“ podotkol.

Čo potom?

Otázkou je, čo sa stane s dohodou medzi koalíciou a migaľovcami, ak sa Raši predsedom parlamentu nestane, a teda neuvoľní miesto na MIRRI. Na to nám rebelant z Hlasu neodpovedal.

„Šéf parlamentu na budúci týždeň skutočne nemusí byť zvolený. A pokiaľ tento post Raši nebude mať istý, tak sa nevzdá ani svojho miesta,“ myslí si politológ Řádek. „Za mňa ten čas letí a objavuje sa čoraz viac problémových momentov,“ hovorí odborník.

Myslí si, že nech sa v súčasnosti v koalícii vyrieši akýkoľvek problém, tak spolu s tým vznikne nový. „Pokiaľ bude táto vládna koalícia túto jar reálne fungovať, tak budeme môcť byť skôr prekvapení, ako nie,“ dodal.

Celá dohoda s migaľovcami sa podľa neho opiera o predpoklad, že sa Raši stane predsedom parlamentu. V inom prípade Smer nemá trojici rebelantov čo ponúknuť.