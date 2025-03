Fico ku kauze vila v Chorvátsku: Telefonoval som s majiteľom a dohodol sa s ním, že si ju v lete prenajmem

Fico o poučení z posledných volieb a koalícii Video

„Ospravedlnil som sa mu za nepríjemnosti, ktoré mu boli spôsobené a aby každého šľak trafil, dohodol som sa s ním, že si tento dom v lete prenajmem na dovolenku,“ napísal Fico v osobnom blogu na webe Pravdy, v ktorom osobne útočí na konkrétnych novinárov. Keďže majiteľ dom prenajíma, bude mať podľa Fica aspoň „akú takú kompenzáciu za svinstvá novinárov“.

„Nebudem sa pred nikým ani vyviňovať ani ospravedlňovať. Ale mám škandál, lebo nič v Chorvátsku nevlastním, hoci to už týždeň celá slovenská mediálna špina tvrdí,“ uviedol premiér. Dodal, že je najprelustrovanejšou verejnou osobou v moderných dejinách Slovenska a každý o ňom všetko vie. „Obviňovať ma, že som v 59. roku svojho života nemal na to, aby som si kúpil trojizbový byt v bytovom dome plnom mladých rodín s deťmi, je už mimo akéhokoľvek vkusu. Je to presne to isté, ako sa ma nedávno bulvár pýtal na moje manžetové gombíky. Ak treba, môžeme spustiť kampaň na majetkové pomery novinárov. To by bola zábava. Mnohí by nevedeli vysvetliť ani vlastníctvo bicykla,“ napísal Fico.

Podľa neho je kauza vila pre súčasné mediálne Slovensko tradičný pokus opätovne ho mediálne zavraždiť, „keď sa to už nepodarilo naozaj 15. mája 2024 v Handlovej“. Poukázal na to, že „tisíc ľudí“ zo Slovenska, vrátane mnohých súčasných opozičných politikov, vlastnia v Chorvátsku alebo zahraničí nejakú nehnuteľnosť a nikto sa o nich nezaujíma. „Ja nevlastním nič a týždeň som na titulných stranách všetkej slovenskej mediálnej špiny,“ dodal.

Na údajnú Ficovu vilu v Chorvátsku upozornil článok, ktorý bol uverejnený v druhom najčítanejšom chorvátskom denníku. Píše sa v ňom, že Robert Fico má vilu v obci Ražanj. Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič na základe tohto článku išiel spolu s ďalšími poslancami hnutia do Chorvátska, kde dom s bazénom a výhľadom na more v údajnej hodnote dva milióny eur natočil.

„Máme dôkazy, že táto vila za nami patrí Robertovi Ficovi, len je napísaná na istých dvoch mladučkých bielych koníkov,“ hovoril Matovič vo videu. Konkrétne ide o Mateja Gocníka a Matúša Moravčíka. „Jeden je synovec poslanca (Antona) Stredáka, s ktorým sem letel Fico na tryskáči, a druhý je synovec pani (Lucie) Gocníkovej, čo je šéfka katastra a pravá ruka Kajetána Kičuru, ktorý vytuneloval Štátne hmotné rezervy do svojho vlastného trezora a mal ho plný zlatých tehličiek. Otec Gocníka, na ktorého je vila napísaná, bol Jahnátkov (Ľubomír Jahnátek zastával posty ministra hospodárstva a neskôr pôdohospodárstva v dvoch vládach Roberta Fica, pozn. SITA) eurofondový špecialista,“ konkretizoval Matovič a dodal, že manželka poslanca za Smer Antona Stredáka mala spoločnú firmu s Norbertom Bödörom.

Informácie o tom, že ide o Ficovu vilu, poskytol poslancom za hnutie Slovensko miestny obyvateľ. „Porozprával nám, koľkokrát tu Fico minulý rok bol, ako dlho, čo tu robil a jednoznačne tvrdil, že vila za nami je Ficova. Nikto iný v nej minulý rok nebýval,“ tvrdí Matovič.