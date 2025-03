Migaľ pre Pravdu: Na ministerstve pobežíme maratón. Rokovania s koalíciou sú dlhé, lebo sa naň musíme pripraviť

Rebelant a vylúčený poslanec z Hlasu Samuel Migaľ po dlhých týždňoch takmer úplného mlčania prehovoril. Zdá sa, že v rámci rokovaní s koalíciou dosiahol svoje. Verí v odhalenie riešenia koaličnej krízy už tento týždeň, no črtá sa to podľa neho možno aj v najbližších hodinách. Jeho vzbura sa ťahá od novembra 2024, keď prvýkrát v parlamente nehlasoval spolu so svojimi koaličnými partnermi.

Migaľ spolu s ďalšími dvoma poslancami – Radomírom Šalitrošom (nezaradený) a Jánom Ferenčákom (Hlas) – teda spôsobujú vládnemu trojlístku nestabilitu už mesiace. Koalícia prežíva len s najtesnejšou možnou väčšinou, teda so 76 poslancami, a práve táto trojica takzvaných „migaľovcov“ ju delí od pôvodnej 79-ky.

Ako už informovala Pravda, tento týždeň by skupinka rebelantov mala dohodu s koalíciou uzavrieť. Podľa informácií, ktoré Migaľ prezrádza od nedele (16. 3.), zohrá v rámci dohody s koalíciou rolu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Jeho súčasný šéf Richard Raši (Hlas) by sa mal stať predsedom parlamentu a buď Šalitroš, Ferenčák, alebo aj samotný Migaľ by ho mali vo vláde nahradiť.

Foto: TASR, Jaroslav Novák migaľ Nezaradený poslanec Samuel Migaľ v NR SR.

Stále to nie je také jednoduché. Keďže sa celá dohoda s migaľovcami opiera o predpoklad, že sa Raši stane predsedom parlamentu, ešte sa nič dosiahnuť nemusí.

Súčasný minister na MIRRI totiž nemá zvolenie na post šéfa Národnej rady (NR) SR isté a podľa informácií Pravdy nie sú z jeho nominácie nadšení dokonca ani niektorí poslanci Hlasu. Okrem nich aj samotní Migaľ či Ferenčák viackrát naznačili, že ho vo voľbe nepodporia. V prípade, že Raši túto funkciu nezíska, Smer nemá trojici rebelantov čo ponúknuť, hovorí politológ.

Môžeme vašu potenciálnu dohodu s koalíciou chápať tak, že sa opiera o predpoklad zvolenia Richarda Rašiho za predsedu parlamentu?

To, ako to budete chápať, je na vás. K voľbe predsedu parlamentu a nominácii pána Rašiho som sa niekoľkokrát verejne vyjadril a moje vyjadrenie stále platí. Hovorím, myslím si a som vnútorne presvedčený o tom, že Národná rada môže mať lepšieho predsedu.

Napríklad súčasného povereného predsedu NR SR Petra Žigu (Hlas) by ste vo voľbe podporili?

Keby tam bola nominácia pána Žigu, tak by som s ňou nemal taký problém ako s pánom Rašim. Skôr si viem predstaviť baviť sa o jeho podpore.

Ale pozrite sa, je to tajná voľba a v tej sa môže stať čokoľvek, či už je tu 76-ka, alebo 79-ka. Myslím si, že zatiaľ čo napríklad pán Žiga by mohol dostať podporu aj niekoho z opozície, tak u pána Rašiho sa obávam, že takú podporu mať nebude.

V relácii televízie Markíza Na telo ste uviedli, že nechcete, aby vláda padla, aj napríklad preto, že v takom prípade by ste možno o svoj mandát prišli v prospech Milana Mazureka z Republiky. Nemôžete ale nejako podobne v snahe zachrániť túto koalíciu vnímať aj výsledné udržiavanie mandátu napríklad Petra Kotlára?

Ja som sa k pánovi Kotlárovi verejne vyjadril a môj postoj aj názor na postup jeho práce je jasný. Spochybňovanie akýchkoľvek vedeckých faktov je pre mňa absolútne neprípustné, budem o tom verejne hovoriť a budem to kritizovať.

Ale keď sa pozriete na posledný prieskum preferencií, tak ak by dnešná opozícia chcela zložiť po prípadných predčasných voľbách vládu, nezložila by ju bez prítomnosti Igora Matoviča. A to je pre mňa, povedal by som, najväčšie zlo slovenskej politiky.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Samuel Migaľ, Nezaradený poslanec Samuel Migaľ

Príchod Igora Matoviča do politiky spôsobil, že akákoľvek politická kultúra v našom parlamente, respektíve na politickej scéne, sa vytratila. To je jeden z dôležitých faktorov, prečo sa rozhodujeme a zvažujeme ďalej spolupracovať s touto vládnou koalíciou.

Takže ste naďalej naklonení skôr spolupráci so súčasnou koalíciou než s niektorou z opozičných strán?

Pozrite, máte nejaké dve misky váh, na ktorých skladáte celú otázku, ako ďalej pokračovať. Túto situáciu som si nevybral ja, ale ocitol som sa v nej rovnako ako moji kolegovia.

Dostali ste sa do parlamentu na kandidátke strany, ktorá je koaličná, máte nejaké záväzky voči svojim voličom a zároveň chcete byť prvkom normalizujúcim. V tom zmysle, že chcete byť tým normálnym v koalícii. Nie čierno-bielym extrémom, naľavo alebo napravo. Svet je farebný a od toho by sa to malo odvíjať.

Ďalšia vec je zodpovednosť za to, že chcem pracovať pre ľudí a nie pre seba. Preto to tak dlho trvá. My si to musíme vyskladať a zistiť, či sa naše hodnotové záležitosti dajú plniť prostredníctvom exekutívy. A vyzerá to tak, že by sa dali. Len musíme nájsť taký spôsob, aby to bolo akceptované vo vládnej koalícii.

Rozhodovanie vôbec nie je jednoduché, ale na druhej strane chceme istú formu stability a nie predčasné voľby. Nechceme predčasné voľby s výsledkom, že by vo vláde bol Matovič, rovnako ako nechcem, aby po predčasných voľbách vládla Republika napríklad spolu s Hlasom. Možno to je utópia a len nejaké oddialenie toho, čo tu niekedy nastane, ale v tejto chvíli môžem povedať, že urobím všetko pre to, aby sa tak nestalo.

Ak ľudí presvedčíme našou reálnou prácou prostredníctvom exekutívy a budú sa na nás naozaj môcť spoľahnúť, výsledkom nášho snaženia sa môže byť časom nejaký politický projekt. Ale ak do toho pôjdeme, tak s naším hodnotovým nastavením.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Samuel Migaľ, Nezaradený poslanec Samuel Migaľ.

A vaše hodnoty sú podľa vás skôr napravo alebo naľavo?

Ja odmietam akýkoľvek extrém. Pre mňa je vo veľkej miere extrém aj prílišné klaňanie sa Bruselu. Som za to, nech sa reformuje Európska únia, ale zároveň chcem byť súčasťou tohto spoločenstva, lebo je to naše ukotvenie.

My máme byť ukotvení na Západe a stálo nás to veľa energie a sily na to, aby sme tu rozprávali niečo iné. Na druhej strane je pre mňa extrém klaňanie sa Rusku. Rozumiem tomu, že s Ruskom treba spolupracovať hlavne obchodne, ak sa skončí vojna. A treba spolupracovať aj s Ukrajinou ako s naším najbližším susedom.

Snažím sa hľadať zlatú strednú cestu. My sme na Slovensku takí polarizovaní, že vidíme buď jednu stranu, alebo druhú. Nevidíme, čo je pre nás naozaj najlepšie, a to je moje hodnotové nastavenie.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Migaľ, Šalitroš, Poslanci Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ

Vy ste však toto všetko hovorili aj na začiatku koaličnej krízy a teraz naznačujete, že sa už blížime k jej koncu. Myslíte si, že sa vám tieto názory podarí po prípadnej dohode presadzovať aj v súčasnej koalícii?

Aj práve preto tie rokovania tak dlho trvajú. Kolega Huliak, ktorý sa stal ministrom športu, už možno na začiatku vedel, ako zabehnúť stovku pod desať sekúnd, a preto tento post získal hneď. My sme skôr maratónci a pokiaľ chcete zabehnúť tých 39 kilometrov, potrebujete sa pripraviť a zistiť, či na to vôbec máte. (Maratón sa beží na dĺžke 42,195 kilometra pozn. red.).

Potrebovali sme zistiť, či my máme čo tomu ministerstvu ponúknuť. Je to pre nás neštandardná situácia a ocitli sme sa v nej, pretože máme svoje hodnotové nastavenia.

A ako to vyzeralo v Hlase?

My sme v Hlase o našich hodnotových nastaveniach hovorili a nikto to nechcel brať vážne. Dnes vidíte, že strana má podľa preferencií 8,8 % namiesto 14,7 %, s ktorými prišla do vlády. A či sa bavíme o ôsmich, deviatich alebo desiatich percentách, je to v zásade jedno, lebo klesajúci trend je jasný.

To nie je o Migaľovi, Šalitrošovi a Ferenčákovi, ale voliči a ľudia odmietajú stranu, ktorá nebude alternatívou. Odmietajú Hlas, ktorý sa bude podobať na stranu, ktorá tu už roky pôsobí. Keby som chcel ísť do Smeru, tak by som sa snažil ísť do Smeru, nie do Hlasu.

Vidíte, že v tých stranách sa robia veci rovnako. Hlas sa snaží fungovať čo najpodobnejšie konkurenčnej strane. Tak si hovorím, že to asi nie je cesta. Musíme tú sociálnu politiku a sociálno-demokratickú politiku robiť inak.

My sa snažíme nájsť nejaký konsenzus a kompromis, ako dokážeme naše hodnoty presadiť. A preto to tak dlho trvá.

Zasa sa vraciame k tomu, že to trvá dlho, a zároveň naznačujete, že už by to mohlo byť čoskoro rozuzlené…

Viete čo, ja dúfam, že sa to uzavrie tento týždeň. A je možné, že sa to uzavrie v najbližších hodinách. Možno zajtra, možno pozajtra, uvidíme. Budem rád, keď sa to vyrieši čo najskôr, pretože naozaj tá maratónska príprava, o ktorej som hovoril, už trvá nejaký čas.

Chápem, že ľudia z toho nie sú šťastní, novinári majú aj nemajú o čom písať, pretože navonok tu nebol žiadny posun, aj keď vo vnútri ten pokrok je. Neinformovali sme o tom, aby sme nevynášali z rokovaní, a sme naozaj serióznym partnerom. Nie preto, že by sme nechceli byť transparentní.