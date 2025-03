Koniec krízy. Premiér Fico sa dohodol s Migaľom a aj Šalitrošom, avizuje stabilné vládnutie

Fico o poučení z posledných volieb a koalícii Video

Ako konkrétne dohoda vyzerá a čo poslancom prináša, nie je zatiaľ známe. „O ďalšom postupe bude verejnosť informovaná v najbližších hodinách a dňoch,“ uviedol premiér na sociálnej sieti.

Dohoda podľa šéfa vlády „vytvára podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície v NR SR“.

Dohodu už skôr avizoval aj sám Migaľ. Trojica poslancov, z toho dvojica (Migaľ a Šalitroš) vylúčená z Hlasu v januári tohto roku, vrátane Jána Ferenčáka spôsobovala vládnemu trojlístku nestabilitu už mesiace. Koalícia prežívala len s najtesnejšou možnou väčšinou, teda so 76 poslancami. Premiér Fico tento rok opakovane tvrdil, že jeho cieľom je opäť sa v parlamente oprieť o 79 poslancov. Teda počet, ktorý mala koalícia po voľbách v roku 2023.

K dohode s Ficom dnes Migaľ uviedol, že im „nikdy nešlo o žiadne funkcie ani osobné výhody“. Podľa jeho slov budú podporovať programové vyhlásenie vlády a „zároveň udržia dôraz na to, čo je skutočne dôležité – aby vláda aj parlament pracovali v prvom rade pre ľudí“.

Dohoda migaľovcvov s Ficom sa zrejme týka ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Jeho súčasný šéf Richard Raši (Hlas) by sa mal stať predsedom parlamentu a buď Šalitroš, Ferenčák, alebo aj samotný Migaľ by ho mali vo vláde nahradiť.

Raši však nemá zvolenie na post šéfa Národnej rady isté a podľa informácií Pravdy nie sú z jeho nominácie nadšení dokonca ani niektorí poslanci Hlasu. Okrem nich aj samotní Migaľ či Ferenčák viackrát naznačili, že ho vo voľbe nepodporia.

„K voľbe predsedu parlamentu a nominácii pána Rašiho som sa niekoľkokrát verejne vyjadril a moje vyjadrenie stále platí. Hovorím, myslím si a som vnútorne presvedčený o tom, že Národná rada môže mať lepšieho predsedu,“ povedal pre Pravdu Migaľ.

Dlhodobo sa ako nástupca Rašiho spomínal Ján Ferenčák, ktorý to však odmietal, lebo by sa pre funkciu ministra musel vzdať postu primátora Kežmarku. Sám Migaľ uviedol, že ministrom by sa mal stať Šalitroš. „Práve pán Šalitroš má byť ten človek, ktorý nemá sedieť v parlamente a nemá stláčať gombík podľa toho legendárneho ,puci palca‘, ale má byť vo výkone a svoje myšlienky, vedomosti a skúsenosti v exekutíve presadzovať,“ uviedol Migaľ.

„Pán Ferenčák veľmi dobre manažuje mesto Kežmarok, rovnako pán Šalitroš má bohaté skúsenosti z podnikateľského prostredia a zo zahraničia. Ale prečo by som nemohol byť tým ministrom povedzme aj ja? Alebo nejaký iný nominant? Týmto chcem povedať, že naozaj nám o funkcie nešlo,“ doplnil.

Pre „rebelujúcich“ poslancov okolo Migaľa, ale aj okolo už nového ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, sa upravovala aj koaličná zmluva. Hlas sa vzdal ministerstva investícií, ktoré prešlo pod Smer a rovnako pod Fica prešiel aj rezort cestovného ruchu, ktorý bol v gescii SNS Andreja Danka.