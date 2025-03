Demokrati žiadajú ospravedlnenie za spájanie s Cintulom: Šutaj Eštok a Kaliňák klamali

Strana to zdôraznila s poukazom na tvrdenia politikov vládnej koalície o napojení strelca Juraja Cintulu na Demokratov. Keďže je vyšetrovanie momentálne ukončené, podľa opozičnej strany nie je čo tajiť a verejnosť má právo vedieť, na čom bola postavená obžaloba.

Štefunko: Odmietame, že by sa Cintula radikalizoval na našich protestoch, vždy boli slušné Video

Podľa podpredsedu strany Juraj Šeligu atentát zneužívajú predstavitelia koalície ako politický nástroj, ktorý však môže mať škodlivé následky. „Je to, s prepáčením, sprostá skratka, že tu ministri bez akýchkoľvek dôkazov verejne hovoria, že opozícia, a zvlášť Demokrati, sú napojení na strelca. Rozumiem, že sme v politickej súťaži, no z takéhoto neuváženého konania najmä (ministra vnútra) Matúša Šutaj Eštoka a (ministra obrany) Roberta Kaliňáka sa nesmie stať precedens. Žiadame preto relevantných vyšetrovateľov a prokuratúru, aby predstúpili pred ľudí a povedali o celom procese viac, pretože potom tu ľudia veria konšpiráciám a fantazmagóriám,“ vyhlásil Šeliga.

Čítajte viac Po 10 mesiacoch ukončili vyšetrovanie atentátu na Fica. Cintula už čelí obžalobe

Predseda Demokratov Jaroslav Naď v tejto súvislosti žiada ospravedlnenie od štátnych predstaviteľov. „Generálna prokuratúra na základe vyšetrovania podala žalobu na jedného jediného človeka, a to strelca z Levíc. Potvrdila tak, že nikto iný ako Juraj C. s tým nemá nič spoločné. Šutaj Eštok a Kaliňák musia prevziať zodpovednosť za svoje klamstvá o nás a našich členoch, ktoré rozvírili ďalšiu špirálu nenávisti,“ skonštatoval Naď.

Prokurátorka oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podala v pondelok 17. marca na Špecializovaný trestný súd v trestnej veci atentátu na premiéra Roberta Fica obžalobu na Juraja C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

Atentát na premiéra Roberta Fica Video

Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil 15. mája minulého roku v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred Domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Juraja C. obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.