Koniec krízy? Iba možno a ak tak len jedného jej dielu, vraví expert. Migaľovci dostanú rezort, no Raši môže zostať s prázdnymi rukami

Žeby bola koaličná kríza po dlhých mesiacoch hádok, napätia a nečinnosti parlamentu skutočne zažehnaná? Premiér Robert Fico (Smer) na sociálnej sieti v utorok oznámil „ďalšiu dohodu vedúcu k obnoveniu vládnej väčšiny“. Podpísali ju s ním nezaradení poslanci Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš, nasledujúc vzor štvorice okolo Rudolfa Huliaka. Aj títo dvaja rebelanti by mali dostať ministerstvo, no stále nič nemajú isté. Ako upozornil expert, rany koalície nie sú len tak zo dňa na deň zahojené.

Vládny trojlístok trpí už takmer rok – od zvolenia Petra Pellegriniho za prezidenta. Po vymenovaní Huliaka za ministra športu sa koalícii podarilo vrátiť pod svoje krídlo štyroch zo siedmich odídencov a po novom Fico oznámil, že je na ceste k rovnakému výsledku aj pri takzvaných migaľovcoch. Dohoda podľa neho „vytvára podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície“ v Národnej rade (NR) SR. Jej detaily však verejnosti nepredstavil.

Medzi Migaľovou skupinkou vzbúrencov pôsobil aj tretí poslanec – Ján Ferenčák, ktorého však na rozdiel od ďalších dvoch z Hlasu nevylúčili a zostal aj členom klubu strany. Premiér naňho nezabudol, v príspevku na sociálnej sieti naznačil, že dohoda platí aj s ním a poďakoval sa mu za prístup k vyriešeniu situácie.

Samotný poslanec následne na sociálnej sieti sám deklaroval podporu vládnej koalícii. „Som rád, že sa podarilo predsedovi vlády Robertovi Ficovi dosiahnuť dohodu k obnoveniu vládnej väčšiny,“ napísal Ferenčák.

Podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozefa Lenča z toho možno jednoznačne čítať, že Ferenčák sa nakoniec rozhodol pre Hlas ako pre lepšiu voľbu v rámci svojej politickej budúcnosti.

„Je to trošku prekvapujúci zvrat. To, či sa Migaľ s Ficom dohodnú, bolo tak 50 na 50,“ myslí si profesorka politológie na Univerzite Komenského v Bratislave Darina Malová. „Potom, čo Samuel Migaľ rokoval s Progresívnym Slovenskom, možno niekto očakával niečo iné,“ uviedla a zároveň upozornila, že to boli od začiatku mylné predstavy.

V skutočnosti by totiž bolo podľa nej zvláštne, keby PS „lovilo v hlasáckych vodách“. Najmä po tom, čo vedenie strany pred progresívcami po voľbách v roku 2023 uprednostnilo Smer, pripomenula Malová.

Ministerstvo pre dvoch ľudí

Migaľ aj Šalitroš v reakcii na Ficov status zverejnili totožné príspevky, v ktorých tvrdia, že im nešlo o osobné výhody ani funkcie, ale o to, aby politika prinášala výsledky. „Znamená to však aj to, že nemôžeme iba kritizovať, ale musíme zobrať aj zodpovednosť a ísť s kožou na trh,“ píšu poslanci.

Naznačujú tým, že jeden z nich v rámci dohody s Ficom smeruje na čelo ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorému zatiaľ šéfuje Richard Raši (Hlas). Práve takýto vývoj opísal Migaľ v pondelok (17.¤3.) pre Pravdu a vidí to tak aj Lenč.

„Šalitroš a Migaľ sa dohodli s Ficom, a keďže zostali len dvaja, v parlamente by nemali čo získať. Predpokladám teda, že budú mať na starosti spravovanie ministerstva investícií,“ uviedol Lenč.

Migaľ síce v uplynulých dňoch naznačoval, že ministrom na MIRRI by sa mohol stať jeho kolega Šalitroš, no nepoprel ani možnosť svojho vlastného vymenovania. A to politológ vidí ako reálnejšiu možnosť.

„Tipol by som to skôr na Migaľa. Minister je politická funkcia a nemusíte v nej byť reálnym odborníkom. Musíte vedieť robiť politiku a z týchto dvoch ju zatiaľ viac robí Samuel Migaľ. Radomír Šalitroš je skôr odborník. Na odbornú prácu je lepší štátny tajomník a na politiku minister,“ zhodnotil Lenč.

Obaja rebelujúci poslanci teda v rámci dohody zrejme môžu už v blízkom čase opustiť NR SR a uvoľniť tak miesto dvom náhradníkom. Zostať v laviciach parlamentu by pre nich podľa odborníka nemalo zmysel. „Tým nijakú vodu nezamútia,“ hovorí. Ak sa teda ich spoločný plán s Ficom naplní, odídu spolu na MIRRI.

„A za oboch príde do parlamentu náhradník z Hlasu lojálny strane. V konečnom dôsledku tak Hlas príde len o jedného poslanca, a to o Romana Malatinca, ktorý prestúpil do Národnej koalície, a o jedno ministerstvo. Keď si to porovnáme, klub SNS v rámci rekonštrukcie prišiel o štyroch poslancov, bojuje o prežitie a strana stratila tiež jedno ministerstvo,“ dodal politológ.

Stále to je len hypotéza

Rošáda vo vláde sa však podľa všetkého neudeje bez toho, aby súčasný šéf na MIRRI Raši získal nejakú inú funkciu. Už 25. marca sa má preto uchádzať o post predsedu parlamentu, ktorý v NR SR chýba takmer rok. Po odchode Petra Pellegriniho do Prezidentského paláca funkciu nikto neobsadil.

Ako prvý si post šéfa parlamentu nárokoval líder najmenšej koaličnej strany SNS Andrej Danko. Po mesiacoch sporov s Hlasom sa ambície vzdal, no v tom čase už koalíciu trápila vzbura huliakovcov a neskôr tiež migaľovcov. Zhoda na nominantovi na tento post síce bola, no vládny trojlístok na jebo zvolenie nemal dostatok poslancov. V súčasnosti Hlas trvá na voľbe Richarda Rašiho, a práve tu môže nastať problém.

Šéf parlamentu sa volí tajne, mená hlasujúcich sa nezverejňujú a na zvolenie treba 76 hlasov. Koalícia ich má s Migaľom, Šalitrošom a Ferenčákom síce 79, no prví dvaja menovaní dlhodobo naznačujú, že s Rašim ako nominantom nesúhlasia. Ak si za svojimi slovami budú o týždeň stáť, hlasovanie to bude veľmi tesné.

Z kuloárnych informácií, ktoré Pravde anonymne potvrdili dva zdroje z prostredia koalície aj opozície, totiž vyplýva aj to, že z Rašiho nominácie nie sú nadšení ani poslanci priamo z Hlasu. O post by vraj mohol mať trvalý záujem aj súčasný poverený predseda parlamentu Peter Žiga (Hlas).

„Zatiaľ to vyzerá tak, že predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok a väčšina strany stoja za Rašim. Ale pri takejto extrémne tesnej tajnej voľbe je každý chýbajúci hlas problém,“ uviedol náš zdroj. Podľa neho má v Hlase osobný problém so súčasným šéfom MIRRI aj ďalšia poslankyňa.

Raši pritom v utorok ráno – pred Ficovým statusom – prisľúbil, že ak sa obe strany dohodnú, podá demisiu, aby mohol už 25. marca do parlamentu nastúpiť ako poslanec pripravený na zvolenie za predsedu NR SR. „Keď má koaličná zmluva platiť, tak táto voľba by mala byť v prvý deň schôdze,“ uviedol.

Otázkou je, čo sa s dohodami stane, ak by sa Raši predsedom parlamentu nestal. Migaľ nám na to v pondelok neodpovedal a podľa politológa z Trenčianskej univerzity Miroslava Řádeka by mu už potom Smer nemal čo ponúknuť.

Lenč okrem toho pripomína aj Ficove výroky spred pár týždňov, v ktorých spochybňoval ťaženie Hlasu v snahe zvolať mimoriadnu schôdzu NR SR pre voľbu Rašiho. Tento scenár sa síce nakoniec nenaplnil, no politológ za premiérovými slovami vidí ešte niečo iné. Upozorňuje, že Raši patrí do skupinky poslancov, ktorí pred piatimi rokmi Fica zradili a Pellegrinimu pomohli založiť novú stranu.

„Robert Fico naznačil a dosť rázne varoval Hlas, nech to nerobí a netlačí na voľbu Rašiho. Ono to síce teraz môže vyzerať, že je všetko zariadené, Migaľ a Šalitroš budú preč z parlamentu a miesto nich prídu dvaja poslušní hlasáci. Ale bude to tajná voľba a Richard Raši bol jeden z tých, čo zradili Roberta Fica. Ak by sa teda niektorí poslanci Smeru ,pomýlili‘, nebol by som prekvapený,“ skonštatoval odborník.

Dohoda medzi Ficom a migaľovcami teda, minimálne zatiaľ, krízu neukončí. Voľba predsedu NR SR je síce problematickým momentom, ale „ak aj tá dopadne úspešne pre Rašiho, môžeme to považovať za koniec len tohto dielu krízy“, doplnil Lenč.

Myslí si totiž, že koalícia sa do problémov môže kedykoľvek opäť dostať. Adeptom na budúce nezhody je podľa neho napríklad splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár.

Aj napríklad samotný Migaľ deklaruje, že Kotlár spochybňuje vedecké fakty a považuje to za absolútne neprípustné. „Budem o tom verejne hovoriť a budem to kritizovať,“ priznal rebelant pre Pravdu.