Migaľ bude novým ministrom. Ešte v nedeľu tvrdil, že o funkcie im nejde. Zo Šalitroša sa stane štátny tajomník

Jeho štátnym tajomníkom sa stane Radomír Šalitroš, ktorého rovnako ako Migaľa Hlas v januári tohto roka vylúčil zo strany. Hlas vtedy tvrdil, že štvorica nespokojných poslancov na čele s Migaľom žiadala vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty: minister vnútra, podpredseda NR SR, riaditeľ vojenského spravodajstva a podpredseda strany Hlas.

Migaľ sa podľa vlastných slov stane novým ministrom už v stredu. Potvrdil aj to, že Šalitroš bude jeho tajomníkom. „Tieto funkcie prijímame s pokorou, ale zároveň s odhodlaním zanechať pozitívne veci pre celé Slovensko. Našou spoločnou ambíciou je predovšetkým minimalizovať regionálne rozdiely a dramaticky zrýchliť procesy rezortu, aby štát konečne začal fungovať pre ľudí – a nie naopak,“ napísal Migaľ.

Migaľ tvrdí, že chceli zostať poslancami, ale „vznikla dohoda, ktorá umožní vláde pokračovať v napĺňaní dobrých vecí z programového vyhlásenia a zabráni tomu, aby do kabinetu vstúpili ľudia ako Igor Matovič, či aby sa do parlamentu vracali poslanci, ktorí nemajú ďaleko ku extrémistom. Hoc môžeme mať rôzne názory na mnohé veci a ľudí, veríme, že prijať túto výzvu bude znamenať to, že ukážeme ako sa veci dajú robiť, keď sa nepreferuje stranícka línia, ale konkrétne ciele pre všetkých obyvateľov. Dôležité je, že ako nezávislí členovia exekutívy budeme môcť pracovať slobodne, bez ťarchy politických dohôd. Veríme, že sa nám spolu podarí presadiť riešenia, vďaka ktorým budeme žiť na Slovensku, kde moderné služby a férová správa vecí verejných nie sú výnimkou, ale pravidlom,“ dodal Migaľ na sociálnej sieti.

Končiaci minister Richard Raši uviedol, že je rád, že pozvanie na ministerstvo pre „Sama napokon prišlo“. Raši tvrdí, že na Migaľa čaká „obrovské množstvo šikovných ľudí“.

Na rozhodnutie migaľovcov zareagoval aj líder parlamentnej opozície Michal Šimečka z PS. „Rebelujúci migaľovci si mohli vybrať medzi vlastnou tvárou a funkciami. Vybrali si funkcie, tak ako pred tým, pri hlasovaní o trestnom zákone alebo o RTVS. Nič to ale neznamená, rebelov bude viac a viac a funkcií bude stále menej a menej,“ uviedol.

Ide o pomerne významný obrat v názoroch Samuela Migaľa. Niekoľko posledných mesiacov tvrdil, že nemá záujem o post ministra a na miesto nástupcu po Richardovi Rašim preferoval Šalitroša. „Práve pán Šalitroš má byť ten človek, ktorý nemá sedieť v parlamente a nemá stláčať gombík podľa toho legendárneho ,puci palca‘, ale má byť vo výkone a svoje myšlienky, vedomosti a skúsenosti v exekutíve presadzovať,“ uviedol ešte v nedeľu Migaľ.

„Pán Ferenčák veľmi dobre manažuje mesto Kežmarok, rovnako pán Šalitroš má bohaté skúsenosti z podnikateľského prostredia a zo zahraničia. Ale prečo by som nemohol byť tým ministrom povedzme aj ja? Alebo nejaký iný nominant? Týmto chcem povedať, že naozaj nám o funkcie nešlo,“ doplnil.

Migaľ začiatkom marca rokoval aj s predstaviteľmi opozície, keď sa stretol so šéfom PS Michalom Šimečkom.

Migaľ tiež v januári tvrdil, že ho sledujú orgány činné v trestnom konaní. „Keď chodíte na stretnutia so svojimi zdrojmi so svojimi známymi a okolo vás sa zrazu hýbu nejaké autá, keď zrazu členovia najužšieho vedenia strany majú informácie o stretnutiach, o ktorých vlastne nemajú čo vedieť… Tak sú to prinajmenšom čudné veci a to sa nebavíme o ďalších mojich troch kolegoch, ktorým sa takéto veci takisto diali,“ uviedol Migaľ pre Pravdu.

Chceli bezpečnostné záruky

Uviedol tiež, že s rebelujúcimi kolegami z Hlasu Ferenčákom, Romanom Malatincom a Šalitrošom chceli bezpečnostné záruky, aby sa im prestali diať takéto veci. „Namiesto toho sa spustila obrovská diskreditačná kampaň. Neviem, čo môže nasledovať, ale ešte stále pevne verím, že nie sme v 90. rokoch,“ dodal vylúčený poslanec Hlasu.

Trojica poslancov, z toho dvojica (Migaľ a Šalitroš) vylúčená z Hlasu v januári tohto roku, vrátane Jána Ferenčáka spôsobovala vládnemu trojlístku nestabilitu už mesiace. Koalícia prežívala len s najtesnejšou možnou väčšinou, teda so 76 poslancami. Premiér Fico tento rok opakovane tvrdil, že jeho cieľom je opäť sa v parlamente oprieť o 79 poslancov. Teda počet, ktorý mala koalícia po voľbách v roku 2023.

Pre „rebelujúcich“ poslancov okolo Migaľa, ale aj okolo už nového ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, sa upravovala aj koaličná zmluva. Hlas sa vzdal ministerstva investícií, ktoré prešlo pod Smer a rovnako pod Fica prešiel aj rezort cestovného ruchu, ktorý bol v gescii SNS Andreja Danka.