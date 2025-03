Vláda je na Kysuciach. Rokuje o regionálnych problémoch i financovaní dopravy

Fico o poučení z posledných volieb a koalícii Video

Vláda by sa podľa programu mala zaoberať najmä analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Mala by priniesť aj návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.

Ministri by mali tiež rokovať o prenesení limitu verejných výdavkov z Ministerstva dopravy SR vo výške takmer 298 miliónov eur na podriadené organizácie. Limit by mal byť prerozdelený na Národnú diaľničnú spoločnosť, a to vo výške 233,4 milióna eur a na Železnice Slovenskej republiky vo výške 64,4 milióna eur.