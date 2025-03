Prevezmú rezort s miliardovým rozpočtom. Kto sú noví šéfovia MIRRI Migaľ a Šalitroš?

Samo, som rád, že pozvanie prišlo, odkázal Raši novému ministrovi Migaľovi Video Zdroj: TV Pravda

Táto vládna rošáda prichádza po mesiacoch snahy vyriešiť koaličnú krízu, ktorá vládny trojlístok postupne pripravila o väčšinu v parlamente. V októbri 2023 začínala Ficova vláda so 79 poslancami, no postupne proti nej povstali traja „huliakovci“ – Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík – a neskôr aj štyria „migaľovci“.

Medzi nimi boli okrem Migaľa a Šalitroša ešte Roman Malatinec, ktorý neskôr nečakane prestúpil k Huliakovi, a Ján Ferenčák, ktorý nakoniec zostáva v Hlase. Huliak získal pozíciu ministra športu, jeho poslanci tak opäť deklarovali podporu vláde, a po dvoch týždňoch sa podobná rošáda koná aj v prípade Migaľa. Ako sám potvrdil, spolu so Šalitrošom smeruje na MIRRI a Ferenčák zase sľubuje podporu vláde.

Foto: Pravda, Ivan Majerský hlasovanie o vyslovenĂ­ nedĂ´very, parlament, Poslanec Samuel Migaľ počas odvolávania vlády v utorok 21. januára 2024.

Moderátor – minister investícií

Budúci minister investícií Samuel Migaľ má 42 rokov, pochádza z okresu Vranov nad Topľou a jeho meno aj tvár mnohí poznajú z televíznych obrazoviek. Budúci minister totiž dlhé roky, konkrétne od roku 2004 až do roku 2023, pracoval v televízii JOJ ako jej reportér a moderátor.

V januári 2022 získal pozornosť portálu o médiách, ktorý písal o jeho zvláštnom vzťahu s vtedy obžalovaným Norbertom Bödörom. Migaľ dokázal pripraviť reportáž o jeho prepustení z ilavskej väznice, aj keď samotný podnikateľ zvyčajne novinárom neposkytoval takmer žiadny priestor.

Čítajte viac Migaľ bude novým ministrom. Ešte v nedeľu tvrdil, že o funkcie im nejde. Zo Šalitroša sa stane štátny tajomník

Pred tromi rokmi sa však Bödör postavil pred kamery televízie JOJ a rozprával o svojich pocitoch. Nechal sa natočiť pri nosení vecí, vtipkoval, Migaľovi sa ako redaktorovi viackrát poďakoval a podľa portálu rozhovor poskytol výmenou za odvoz z väznice a promo vo vysielaní. Reportér ani vtedajší šéf spravodajstva a publicistiky Roland Kubina na otázky o tejto reportáži neodpovedali.

Pred predčasnými voľbami do NR SR oznámil Migaľ nečakanú zmenu. Opustil svoje dlhoročné zamestnanie a postavil sa vedľa vtedajšieho lídra Hlasu Petra Pellegriniho. „Som presvedčený, že moja cesta bude správna,“ uviedol štyri dni pred svojím znovuzrodením. „Zistil som, že z tej druhej strany dokážem na problémy poukazovať, no riešiť ich neviem,“ rečnil a priznal, že „prešiel na druhú stranu“.

Čítajte viac Migaľ pre Pravdu: Na ministerstve pobežíme maratón. Rokovania s koalíciou sú dlhé, lebo sa naň musíme pripraviť

Stal sa posilou odborného tímu Hlasu a plánoval sa venovať témam ako médiá, kultúra či sociálna oblasť, ale aj obrana a bezpečnosť. Pellegriniho vnímal ako „slušného človeka“, predošlé vlády Igora Matoviča či Eduarda Hegera označoval za chaotické a ešte pred svojím odchodom z médií pripravoval politické reportáže, okrem iného aj o témach Hlasu.

Do parlamentu ho krúžkovalo 3 245 Slovákov a do pléna sa dostal ako náhradník za Petra Pellegriniho v apríli 2024, teda po odchode zakladateľa Hlasu do Prezidentského paláca. Aj keď v parlamentných laviciach nepobudol obzvlášť dlho, svoje meno do nich vyryl ako rebelant, ktorý sa postavil proti vlastnej strane aj Ficovej vláde.

Čítajte viac Koniec krízy? Iba možno a ak tak len jedného jej dielu, vraví expert. Migaľovci dostanú rezort, no Raši môže zostať s prázdnymi rukami

Budúci minister tvrdí, že chce pracovať pre ľudí, byť normalizujúcim prvkom vo vláde a stáť niekde v strede. Predčasné voľby Migaľ nechcel pripustiť, lebo tak chcel zabrániť návratu Igora Matoviča do parlamentu, ako aj zvoleniu hnutia Republika, ktoré by podľa neho mohlo vládnuť s Hlasom. „Možno to je utópia a len nejaké oddialenie toho, čo tu niekedy nastane, ale v tejto chvíli môžem povedať, že urobím všetko pre to, aby sa tak nestalo,“ dodal.

„Ja odmietam akýkoľvek extrém. Pre mňa je vo veľkej miere extrém aj prílišné klaňanie sa Bruselu. Som za to, nech sa reformuje Európska únia, ale zároveň chcem byť súčasťou tohto spoločenstva, lebo je to naše ukotvenie,“ uviedol s tým, že je preňho extrém aj klaňanie sa Rusku.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Samuel Migaľ, Nezaradený poslanec Samuel Migaľ

Hľadanie akejsi „zlatej strednej cesty“ a snaha implementovať ju na MIRRI boli podľa neho skutočným dôvodom, prečo sa tak dlho nedospelo k žiadnej dohode s vládnym trojlístkom.

Podotkol tiež, že sa mu nepozdáva práca splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Ten podľa neho spochybňuje vedecké fakty, čo nový minister považuje za absolútne neprípustné. „Budem o tom verejne hovoriť a budem to kritizovať,“ doplnil rebelant a po novom nominant Smeru na post ministra investícií Samuel Migaľ pre Pravdu.

Čítajte viac Migaľ pre Pravdu: Vedeli sme, že príde verejná poprava. Plán? Zrejme destabilizácia Hlasu, stranu má prevziať Drucker

Odborník bez kontroverzie

V podstate celý čas stojí mu po boku ekonóm Radomír Šalitroš, ktorého meno síce nie je až také známe, no zároveň ide o úspešného finančníka a podnikateľa. Rodený Košičan má 43 rokov a do politiky vstúpil po úspešnej kariére – 17 rokov žil v zahraničí, pracoval v banke vo Viedni, v obchodnom registri sa jeho meno spája s viacerými firmami a sám priznáva, že sa pred vstupom do politiky nemal zle.

Šalitroš nie je až takým politickým nováčikom ako Migaľ. V roku 2020 kandidoval z 13. miesta za stranu súčasného ministra školstva Tomáša Druckera Dobrá voľba. Zároveň bol podpredsedom strany, ktorá si od neho v decembri 2019 až februári 2020 požičala spolu 200-tisíc eur. Vo februári 2025 priznal, že podporil aj kampaň Petra Pellegriniho za prezidenta. Presnú čiastku síce neprezradil, no tvrdil, že bol jeho „asi najväčší darca“.

Čítajte viac Folklorista, exnovinár a podnikateľ. Zbaví sa koalícia troch rebelov? Sú deliacim prvkom medzi Hlasom a Smerom

Nakoniec to však nepomohlo, Dobrá voľba neuspela, o tri roky skrížila cestu s Pellegriniho Hlasom, strany sa zlúčili a Šalitroš sa objavil na 25. mieste kandidátky. Vo voľbách získal 1 407 krúžkov a od začiatku svojho pôsobenia v parlamente naznačoval, že nebude hlasovať podľa nejakých inštrukcií.

Keď odíde na post štátneho tajomníka na MIRRI, vzdá sa členstva v troch parlamentných výboroch – zahraničného, zdravotníckeho a výboru pre financie a rozpočet.

V minulosti vysvetľoval, že na svojej politickej ceste chce motivovať mladých k návratu na Slovensko, no keď sa dostal do NR SR, zostal nemilo prekvapený. Vraj nečakal, že politická kultúra je tu až taká zlá.

Foto: Ivan Majerský Šalitroš, Migaľ, Na snímke rebeli a vylúčení poslanci z Hlasu Radomír Šalitroš (vľavo) a Samuel Migaľ (vpravo)

Spolu s Migaľom odmietol hlasovať za odvolanie predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu, odsudzoval útoky na jeho rodinu a kritizoval schválenie novely Trestného zákona v zrýchlenom konaní. Zastal sa tiež poslankyne PS Lucie Plavákovej, keď ju vykázali z rokovacej sály pre údajne kontroverzné nálepky.

Podľa Migaľa sa budú na MIRRI obaja usilovať presadzovať svoje hodnoty. Ako v pondelok (17. 3.) opísal pre Pravdu, práve preto rokovania s koalíciou trvali celé mesiace. „Pozrite, máte nejaké dve misky váh, na ktorých skladáte celú otázku, ako ďalej pokračovať. Túto situáciu som si nevybral ja, ale ocitol som sa v nej rovnako ako moji kolegovia,“ uviedol.

Čítajte viac Huliak má ministerstvo, no koalícii väčšina stále chýba. S otvorením schôdze NR SR bude mať problém

Hodnoty a funkcie

Pre rebelské správanie boli začiatkom tohto roka Migaľ aj Šalitroš z Hlasu vylúčení. Zostali nezaradenými poslancami, líder strany Matúš Šutaj Eštok sa od nich prakticky dištancoval a rokovania s rebelantmi nechal na Smer. V koalícii to prehĺbilo mesiace nestability a neistoty ohľadom jej budúcnosti, počas ktorých parlamentom neprešli takmer žiadne zákony – s výnimkou zdravotníckeho a stavebného. Migaľ opakovane kritizoval Hlas, že sa z neho stáva kópia Smeru, a nepozdávalo sa mu, kam strana pod novým vedením smeruje.

Deklaroval tiež, že jeho skupina nemá záujem o žiadne vládne či exekutívne funkcie. Svoju vzburu obhajovali poslanci morálnymi dôvodmi, a nie túžbou po pozíciách. V januári 2025 tvrdil, že ho sledujú orgány činné v trestnom konaní.

Čítajte viac Kritizoval Fica aj Pellegriniho a popieral zmenu klímy. Novým ministrom športu má byť starosta z Očovej. Kto je Rudolf Huliak?

Migaľ začiatkom marca rokoval aj s predstaviteľmi opozície a stretol sa so Šimečkom. Aj preto mohla jeho dohoda s premiérom Ficom niektorých ľudí prekvapiť. Ako však pre Pravdu vysvetlila profesorka politológie na Univerzite Komenského Darina Malová, v skutočnosti by bolo zvláštne, keby PS „lovilo v hlasáckych vodách“. Najmä po tom, čo vedenie strany pred progresívcami po voľbách v roku 2023 uprednostnilo Smer, pripomenula.