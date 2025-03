Polícia Kuffovcom zhabala zbrane, neodovzdali ich včas. Vinu hádžu na štát: Nedostali sme výzvu

Podľa Aktualít ich neodovzdali včas a tak si pre zbrane prišla polícia osobne. Zákon o strelných zbraniach a strelive hovorí, že „držiteľ zbrojného preukazu je povinný odovzdať zbrojný preukaz, preukaz zbrane, zbraň a strelivo bezodkladne, ak bolo proti nemu vznesené obvinenie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania".

Kuffovci sa neodovzdaním zbraní dopustili priestupku a dostali tak pokutu. Jej výška známa nie je. Svoj krok zdôvodňujú tým, že nemenovaný policajt ich ubezpečil, že k odovzdaniu zbraní ich vyzve polícia listom. To sa však údajne nestalo. „Pracovník, ktorý odišiel do výsluhového dôchodku mi povedal, že papierovo nás vyzvú, keď bude treba odovzdať zbrane, čo sa udialo jeho nasledovníkom tak, že nám už rovno poslal oznámenie o pokute,“ uviedol Filip Kuffa.

Pokutu vníma Štefan Kuffa ako nespravodlivú a diskriminačnú. „Rešpektoval som to, na výzvu som reagoval. To, čo som mal urobiť v zmysle zákona, som urobil. Dostal som navyše pokutu, s ktorou sa dodnes nestotožňujem, ale musím to akceptovať. Bolo to vyhodnotené ako priestupok," povedal.

„Ten odkaz bol taký, že polícia nám dá výzvu, čo sa v podstate nedorozumením tak nejako zamotalo, že sme boli vyhodnotení ako priestupkári v danej veci," dodal Štefan Kuffa.

Štefan Kuffa a jeho dvaja synovia Filip a Gregor sú obžalovaní z prečinu nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva pre konflikt s farmárom z leta 2021. Prípad súvisí aj s medializovanými informáciami o podvodoch s pôdou.

Naposledy prebiehalo súdne konanie minulý týždeň, keď Radoslav Ksiažek na kežmarskom pracovisku Okresného súdu Poprad opísal detaily fyzického útoku Kuffovcov s cieľom odstránenia rozporu medzi hlavným pojednávaním a výpoveďou na polícii. Uviedol, že ho vtlačili do auta, škrtili, Štefan Kuffa mu mal vykrútiť nos a dostal aj päsťou do stehna do oblasti slabín. „Išlo o bolestivé údery, fyzické zranenia ani poškodenie zdravia som neutrpel, pociťoval som akurát bolesť po úderoch päsťou,“ povedal Ksiažek a pripomenul, že po konflikte utrpel psychickú ujmu.

Súd pojednávanie následne odročil na neurčito na účely pribratia znalca z odboru zdravotníctva a farmácie, aby sa z medicínskeho hľadiska vyjadril k predmetnému fyzickému útoku.

Právny zástupca poškodeného farmára Jozef Beňo skonštatoval, že Ksiažek si nemôže pamätať detaily útoku po štyroch rokoch od incidentu. Napriek tomu Trestný poriadok súdu ukladá povinnosť odstraňovať rozpory. „Aj keď sú to z nášho pohľadu nevýznamné detaily, sú dôležité pre trestné konanie. Svedok aj vysvetlil, že k rozporom došlo v dôsledku odstupu času a prirodzenej vlastnosti človeka, keď sa snaží vytesniť negatívne skúsenosti,“ dodal Beňo.

V procese sa pritom ešte 27. januára očakávalo vynesenie rozsudku, keďže bolo ukončené dokazovanie a odzneli aj záverečné reči. Sudca napokon pojednávanie odročil na účely doplnenia dokazovania. „Nie je to bežná prax, ale tento postup sa štandardne stáva, je to v súlade s Trestným poriadkom a je to konanie, ktoré možno má zamedziť, aby krajský súd v odvolacom konaní vec vrátil ako nedostatočne prešetrenú,“ skonštatoval Beňo.

Ku konfliktu medzi Kuffovcami a farmárom malo dôjsť ešte v lete 2021. Všetci traja sa na poslednom pojednávaní pre médiá odmietli vyjadriť. Obžalobu považujú za neopodstatnenú a sú presvedčení, že ide o politicky motivovanú kauzu a aj o pomstu za to, že Gregor Kuffa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s konateľkou spoločnosti Heba Henrietou Bagoňovou. Tá v procese vystupuje ako svedok obžaloby.