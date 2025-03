Budem nezávislý, hovorí Migaľ, hoci má rezort patriaci Smeru. Má aj poistku, keby niečo nefungovalo

Nový minister v relácii Téma dňa vysvetlil, že rozhodnutie prijať ponuku na ministerský post padlo len nedávno, no v pozadí prebiehali dlhé rokovania. "My sme boli ako trojica, ktorá rokovala o tom, ako to bude ďalej vyzerať. Nakoniec tá definitívna dohoda padla včera (v utorok),“ priznal.

Migaľ o svojej pozícii a novej funkcii v Téme dňa v ta3 Video

Aj keď bol Migaľ do funkcie menovaný vďaka dohode s premiérom Robertom Ficom, tvrdí, že nebude automaticky vykonávať politiku Smeru. „Nie sme nominanti strany Smer-SD, my budeme pôsobiť ako nezávislí nominanti,“ zdôraznil s tým, že má garantovanú možnosť autonómne vyjadrovať postoje, ktoré sa netýkajú programového vyhlásenia vlády.

Jedným z hlavných bodov dohody bolo, že Migaľ a jeho kolega Radomír Šalitroš, ktorý sa stal štátnym tajomníkom, opustia parlamentné lavice. To však podľa Migaľa neznamená, že by sa do Národnej rady nemohli v prípade potreby vrátiť.

„Nám naše mandáty nezanikajú a v prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné a nepredpokladateľné udalosti, tak sa do parlamentu môžeme vrátiť,“ pripomenul s tým, že práve táto poistka bola kľúčovým faktorom pri rozhodovaní.

Pellegrini vymenoval Migaľa za ministra investícií Video

Na otázku, prečo sa rozhodol vstúpiť do exekutívy, hoci dlhodobo tvrdil, že chce zostať v parlamente, odpovedal pragmaticky. „Ak by sme zostali v parlamente a koalícia mala 76 poslancov, tak by nám to nič nebolo platné. Chceme ukázať, že vieme ponúknuť riešenia,“ argumentoval. Pellegrini skôr nesúhlasil

Vymenovanie Migaľa sa nezaobišlo bez kritiky od prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý mu pripomenul, že ministrom sa stal len vďaka politickej dohode, a nie pre silný volebný mandát či odborné skúsenosti v oblasti eurofondov.

„Dúfam, že sa dnešným aktom nezačína obdobie, v ktorom jedinou podmienkou obsadenia vysokej štátnej funkcie bude politická dohoda o zabezpečení podpory vlády v parlamente,“ odkázal Pellegrini.

Fico o obnovení vládnej väčšiny: Absurdná politická operácia Video

Migaľ sa však bráni a tvrdí, že si je vedomý výziev, ktoré ho čakajú. „Prichádzam s pokorou, ale so vztýčenou hlavou. Budem sa obklopovať odborníkmi. Už zajtra predstavíme ďalšieho člena tímu, ktorý prichádza zo zahraničia a má vynikajúce skúsenosti,“ uviedol.

Zároveň naznačil, že jeho politická budúcnosť môže smerovať k založeniu vlastnej platformy. „Možno výustením našej snahy bude nejaký politický subjekt alebo frakcia. Verím, že dokážeme ľudí presvedčiť výsledkami,“ naznačil možné ambície mimo Smeru, Hlasu a SNS.

Hoci Migaľ v posledných týždňoch rokoval aj s opozíciou, napríklad s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom, popiera, že by išlo o taktiku na zlepšenie vyjednávacej pozície pri rokovaniach s Ficom.

„To stretnutie inicioval pán predseda Šimečka. My sme sa naozaj rozprávali. Nie o tom, či mi ponúknu miesto na kandidátke. Takáto reč tam vôbec nebola,“ tvrdí.

Zdôraznil však, že chce viesť otvorený dialóg s politickými partnermi naprieč spektrom. „Tento rezort nie je iba pre koaličné strany, ale pre všetkých občanov. Budeme sa stretávať aj so županmi, pretože sa to veľmi úzko dotýka čerpania eurofondov,“ uviedol ako príklad.

Migaľ pripustil, že situácia vo vládnej koalícii nebude jednoduchá, ale verí, že vláda dokončí svoje funkčné obdobie. „Nemyslím si, že to bude jednoduché, ale myslím si, že dovládne do riadneho termínu parlamentných volieb,“ uzavrel s tým, že sa bude snažiť, aby rezort pod jeho vedením prinášal reálne výsledky.