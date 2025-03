Šimkovičová žaluje Drličku. Za štátne peniaze systematicky zastrašuje kritikov, oponuje exšéf SND

Predseda BBSK Ondrej Lunter: Šimkovičová ničí kultúru v regiónoch Video

Informoval o tom samotný Drlička na sociálnej sieti s tým, že v stredu 19. marca bol v danej veci vypovedať na polícii. „Ministerka kultúry Martina Šimkovičová tým, že podáva trestné oznámenia voči kultúrnym pracovníkom, alebo všeobecne voči jej kritikom, využíva nástroje zastrašovania, a tým priamo ohrozuje princípy demokratickej spoločnosti. Robí to úmyselne a systematicky,“ napísal ďalej bývalý šéf SND. Ministerka sa podľa jeho názoru nemôže skrývať za identitu súkromnej osoby, keďže jej osoba je neoddeliteľná od političky či členky vlády. „Všetky kroky, ktoré robí, robí ako politička a vládna činiteľka. Využívaním právnych nástrojov, akým je aj trestné oznámenie, intenzívne a systematicky zastrašuje svojich kritikov. Koná tak za naše peniaze, pretože na tieto úkony využíva celý štátny aparát. Zneužíva svoju funkciu na šikanózne konanie,“ tvrdí Drlička.

Bývalý riaditeľ SND je toho názoru, že proti takémuto postupu Martiny Šimkovičovej, a aj iných členov vlády a ďalších politikov, by sa dôrazne mala ohradiť polícia, prokuratúra a justícia. Takéto konanie by podľa Drličku mali odmietnuť ako konanie, ktoré zneužíva ich odborné kapacity na politické ciele a oslabuje verejnú kontrolu politickej moci. „Nie kritici nekompetentnosti Martiny Šimkovičovej, ale ona sama je ohrozením právneho štátu,“ vyjadril sa. Za dobrú správu považuje, že spoločnosť na takéto podľa jeho slov nedemokratické a autoritárske metódy niektorých členov vlády reaguje. „A to nielen formou protestov, verejných diskusií a petícií, ale napríklad aj založením Právneho inštitútu (www.pravnyinstitut.sk), ktorého úlohou je ochrana hodnôt demokracie a právneho štátu. Je to jedna z ciest, ako môžeme postupne meniť našu decimovanú spoločnosť a myslenie. Bude to trvať, ale bude to nezvratná zmena,“ dodal.

Drlička poznamenal, že u neho takáto zmena nastala po príchode do divadla. „Hovorí sa, že divadlo má silu zmeniť človeka a ja som toho živým dôkazom. V divadle som si uvedomil, že ak chcem meniť veci k lepšiemu, musím s tým začať sám. Ak niekto šliape po hodnotách a právach slabších, musím sa ozvať,“ napísal s tým, že už nedokáže mlčať, keď vidí postupný rozklad kultúrnych inštitúcií, útoky na menšiny a zastrašovanie odborníkov v oblasti kultúry. „Nebojme sa verejne pomenovať stav našej spoločnosti a výkon práce politickej reprezentácie. Úloha kritiky a spätnej väzby nemôže spočívať iba na pleciach novinárov a tretieho sektora. My všetci sme zodpovední za našu krajinu. Slovensko sme my, jeho obyvatelia,“ uzavrel.

Matej Drlička bol z pozície riaditeľa SND odvolaný 6. augusta 2024. V súčasnosti sa uchádza o pozíciu riaditeľa Divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

