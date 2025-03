SaS žiada zastavenie finančnej účasti štátu na projekte výstavby športovej arény v Šamoríne

„Ak chce (štát, pozn. TASR) 20 miliónov minúť za každú cenu, potom nie takto a nie podporovať súkromného investora, ale za 20 miliónov sa dá spraviť možno 12, možno 13, možno 14 dedinských telocviční,“ zdôraznil Viskupič.

Hlina poukázal na to, že športová aréna by mala vyrásť v blízkosti bioplynovej stanice. „Bioplynová stanica by mala byť mimo zastavaného územia, mala by byť mimo športovísk, mimo oblasti, kde sa sústreďujú ľudia,“ podotkol.

Ministerstvo cestovného ruchu a športu uzatvorilo zmluvu o príspevku na projekt podpory športu so spoločnosťou Olympic arena 20. decembra 2024. „Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) dal vypracovať právnu analýzu predmetnej zmluvy a podľa jej výsledkov zaujme k celej problematike stanovisko,“ uviedli z odboru komunikácie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

Predpokladaná hodnota investičného zámeru výstavby je 31 miliónov eur, okrem štátneho príspevku má projekt spolufinancovať aj vklad majiteľa súčasného športového komplexu v Šamoríne. Komplex má slúžiť nielen na potreby štátnych reprezentácií, ale aj pre športové kluby, trénerov, inštruktorov a širokú verejnosť.