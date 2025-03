Hrozia Kotlárovi problémy od Pfizeru a Moderny? Advokát: Nebolo by ho márne zažalovať. Sám sa bráni tým, že žalobe by čelila rovno vláda

Kotlár o analýze kovidových vakcín, ktorú predloží Žilinkovi Video Zdroj: TV Pravda

Kotlár na tlačovej konferencii minulý týždeň opísal, ako disponuje analýzou 34 šarží očkovacích látok Pfizer a Moderna. Výsledkom každej z nich má byť odhalenie, že ampulky obsahujú „enormné množstvo DNA“.

To už medzičasom vyvrátili renomovaní odborníci a analýzu, spochybnili. Splnomocnenec vlády, známy šírením konšpiračných teórií, však tvrdí, že toto údajné množstvo DNA sa integrovalo do buniek ľudí a geneticky ich upravilo.

Foto: TASR, Jakub Kotian kotlár Splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie Peter Kotlár (SNS) počas tlačovej konferencie 13. marca 2025 v Bratislave.

„Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy, narábali s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia,“ povedal. Analýzu, o ktorú opiera svoje tvrdenia, však nezverejnil a uviedol, že to ani neurobí.

Ukázal ju len v stredu (19. 3.) generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a odovzdal mu znalecký posudok s tým, že príslušné orgány majú tento „dôkazný materiál“ dôsledne posúdiť.

Trestné oznámenie na Kotlára

Kotlár už čelí trestnému oznámeniu, ktoré naňho podala opozičná SaS. Podľa poslanca Tomáša Szalaya totiž pre výroky splnomocnenca slovenskej vlády vzniká nebezpečenstvo, že zaočkovaní ľudia sa budú obávať zvýšeného rizika rakoviny.

Szalayova stranícka kolegyňa Jana Bittó Cigániková na tlačovej besede doplnila, že Kotlárove vyjadrenia nie sú založené na faktoch a skutočne môžu niekoho vyplašiť. „Tí ľudia naozaj, aj keď napríklad budú mať zdravotné problémy, nepôjdu nabudúce na očkovanie. A to ich môže stáť život,“ varovala. „Toto už prestáva byť sranda,“ dodala Bittó Cigániková.

Podotkla tiež, že každá vakcína prechádza klinickými skúškami a nie je pravda, že by išlo o experimentálne očkovacie látky. Do celého procesu sú zapojené stovky odborníkov. „Predstavte si to množstvo ľudí, ktoré by muselo byť súčasťou tej konšpirácie,“ uviedla poslankyňa.

Súčasťou trestného oznámenia sú podľa Szalaya základné štúdie, ktoré ukazujú, ako a či sa môže DNA dostať do vakcíny alebo ako očkovacie látky fungujú. Kotlár mal podľa neho síce prešetrovať pandémiu, no vopred si na pomoc vybral alternatívnych vedcov, ktorí sa po celý čas netajili svojou nedôverou vo vakcíny. Medzičasom sa ukázalo, že za analýzou splnomocnenca slovenskej vlády je česká konšpirátorka Soňa Peková.

Foto: TASR, Martin Baumann Tomáš Szalay Tomáš Szalay (SaS) počas rokovania parlamentu.

Žaloba od svetových hráčov?

Otázkou teraz je, či prípadné procesné úkony zostanú len na Slovensku, alebo im bude Kotlár čeliť aj od svetových firiem. Szalay totiž očakáva, že k tomu pristúpia Moderna a Pfizer.

„Žalobu očakávam, lebo je to naozaj poškodzovanie dobrého mena spoločností,“ uviedol Szalay s predpokladom, že dotyční farmaceutickí giganti už zrejme nejaké úkony pripravujú. Takýto scenár ako reálny vidia aj oslovení odborníci z oblasti medicínskeho práva. Kotlár sa však prípadnej súdnej žaloby nebojí a ako reagoval pre Pravdu, počká, čo na jeho analýzu povie Žilinka.

„Do toho sa ja starať nejdem. Predložil som generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky dôkazový materiál o nebezpečnosti a neúčinnosti vakcín od spoločností, s ktorými ja nemám nič spoločné. Ak on uzná za vhodné a označí to za relevantný dôkaz, tak to posunie do trestoprávnej roviny. Mojou úlohou ako splnomocnenca vlády bolo učiniť analýzy vakcín. To som sa zaviazal vláde a nezodpovedám sa nikomu inému, len vláde,“ tvrdí Kotlár.

Myslí si, že ako splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 nekoná ako fyzická osoba a prípadnej žalobe by musela čeliť slovenská vláda

„Ak chcú oni (Pfizer či Moderna, pozn. red.) poslať nejaké trestné oznámenie, tak to musia poslať na vládu Slovenskej republiky,“ uviedol. „Som vládny splnomocnenec a nikto mi ako osobe nemôže nič vyčítať. Ja nekonám ako fyzická osoba. Takže, keď firmy niečo chcú, nech píšu na vládu Slovenskej republiky,“ dodal Kotlár.

Nie je to celkom tak

S tým však nesúhlasí odborník z oblasti medicíny a práva. Advokát a absolvent Lekárskej fakulty aj Právnickej fakulty Univerzity Komenského Peter Kováč pre Pravdu uviedol, že to, čo z Kotlárovej strany odznieva, je spôsobilé poškodiť dobrú povesť zodpovedných farmaceutických spoločností.

„Nedá sa vylúčiť, že by mohli pána Kotlára osobne zažalovať,“ podotkol právnik a lekár. Samotný splnomocnenec síce tvrdí, že firmy by pri procesných úkonoch museli ísť cez slovenskú vládu, no Kováč s tým nesúhlasí a vysvetľuje, že to závisí od žalobcu.

„Keď niekoho žalujete, tak si môžete vybrať, koho. Kotlár svoje názory síce hovorí ako splnomocnenec, ale sám sa nimi dlhodobo netají. Podľa mňa by teda nebolo márne zažalovať jeho,“ uviedol odborník.

Ak by sa farmaceutickí giganti rozhodli v tejto veci právne konať, tak to, či zažalujú samotného Kotlára alebo vládu, je podľa Kováča otázka ich taktiky. „To je vec litigačnej stratégie príslušného žalobcu po tom, ako sa poradí so svojím právnym poradcom,“ podotkol.

„Najprv treba určiť, kto je pasívne legitimovaný, teda koho treba žalovať. A nemyslím si, že splnomocnenec je oprávnený hovoriť za vládu. Vláda môže mať splnomocnencov pre čokoľvek a v prípade pána Kotlára sa mi zdá, že ide jemne mimo misu, na čo má kompetencie podľa štatútu,“ vysvetlil odborník.

Keby teda niekto zažaloval slovenskú vládu, mohla by sa podľa neho brániť práve tým, že Kotlár konal nad rámec svojich kompetencií. Na druhej strane však pripomenul, že vláda zatiaľ splnomocnenca na prekračovanie jeho kompetencií neupozornila.

S Kováčom súhlasí aj advokát Tomáš Husovský, podľa ktorého sa Kotlár jednoducho nemôže spoliehať na to, že ho jeho funkcia pri prípadnej žalobe ochráni.

„Peter Kotlár ako splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 sa nemôže skrývať za to, že je splnomocnenec vlády a z toho dôvodu byť krytý pri akomkoľvek svojom vyjadrení. Za daných okolností by sme vlastne pripustili, že si môže hovoriť, čo chce, a zodpovednosť by bola len na vláde. To znamená, že vôbec nie je vylúčená občianskoprávna žaloba priamo voči Kotlárovi zo strany farmaceutických gigantov. Rovnako tak to platí aj pri prípadnom podaní trestného oznámenia voči Kolárovi,“ reagoval odborník pre Pravdu.

Foto: TASR, Jakub Kotian Peter Kotlár Na snímke splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie Covid-19 Peter Kotlár (SNS) počas tlačovej konferencie na tému - Výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu Covid-19.

Chce žalovať farmaceutov spolu s USA

Na otázku, či počítal s tým, že by pre svoju analýzu mohol čeliť žalobe on sám, alebo teda podľa jeho tvrdení celá slovenská vláda, odpovedal Kotlár vlastnou otázkou: „A firmy počítajú s tým, že štáty z celej Európy, ktoré sa ku mne pridajú, možno spustia žaloby voči nim?“

Splnomocnenca sme sa teda spýtali, či už vie o nejakých konkrétnych krajinách, ktoré by sa k nemu chceli pridať. „Vy nemáte žiadne informácie, lebo to nie je malá hra. To znamená, že samozrejme, že viem o takých krajinách. A prvé z nich budú pravdepodobne Spojené štáty americké,“ uzavrel.

Denník Pravda sa s otázkou Kotlárovej práce obrátil aj priamo na spoločnosti Moderna a Pfizer. Moderna sa voči jeho tvrdeniam ohradila a podotkla, že nie sú pravdivé.

„Pokiaľ ide o tému mRNA a DNA, mRNA vakcíny proti COVID-19 nemenia ani neinteragujú s DNA. Ako poznamenalo americké Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, tieto vakcíny fungujú tak, že inštruujú bunky, aby produkovali spike proteín, čím sa spustí imunitná odpoveď. mRNA nikdy neprenikne do bunkového jadra, kde sa nachádza DNA, a telo ju po dodaní pokynov rýchlo rozloží,“ uviedol pre Pravdu hovorca Moderny Luke Mircea-Willats.

Pfizer do uzávierky na žiadosť o stanovisko nereagoval. Po jeho obdržaní budeme správu aktualizovať.