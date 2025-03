Pellegrini sa zhodol so študentmi, že spoločnosť je polarizovaná a výrazný vplyv na to majú politici

Súčasná spoločnosť je veľmi polarizovaná a výrazný vplyv na to majú politici. Zhodol sa na tom prezident Peter Pellegrini so študentmi v stredu počas prvého tohtoročného zasadnutia Parlamentu detí a mládeže v Častej - Papierničke. Zasadnutie zorganizoval predseda Úradu komisára pre deti Jozef Mikloško.

„Som nešťastný z toho, ako sme na Slovensku začali cúvať, ak hovoríme o tolerancii alebo rovnocennému prístupu ku každému. Na celom svete aj politici začínajú prekračovať červené čiary a hranice, ktoré nikdy nechceli prejsť,“ povedal Pellegrini. Dodal, že by sme mali vážiť slová, ktoré použijeme, pretože slová sú nebezpečná zbraň, ktorá spôsobuje extrémne rany a nedajú sa vziať späť. Jediným liekom na takéto formy správania je podľa neho prestať ich sledovať.

Prezident ocenil, že mladí ľudia sami od seba prichádzajú s vlastnými riešeniami a iniciatívami na to, aby prispeli k lepšiemu životu v našej krajine. „Ak chceme, aby sa u nás žilo lepšie, nemôžeme sa spoliehať na to, že to za nás spraví niekto iný. Od mladých ľudí by sme si v tomto mali brať príklad,“ uviedol Pellegrini. Študenti v rámci programu hlave štátu odprezentovali ich riešenia na zlepšenie vzťahov, pričom sa zamerali na viaceré oblasti – rodina, škola, ulica a verejnosť, online priestor, ukrajinsko-slovenské vzťahy a medziľudské vzťahy v politike.

Jednou z tém bola aj nenávisť na sociálnych sieťach. Hlava štátu povedala, že digitálny svet je neúprosný a vyhráva ten, ktorý použije expresívnejšie výrazy. „Na sociálnych sieťach sa vytvára nový ideál, ako má svet fungovať. Na sociálnych sieťach všetci prezentujú to pekné, ale realita je úplne iná a plná zlyhaní,“ priblížil prezident s tým, aby sa mladí nebáli aj zlyhať, pretože zlyhanie je pre nás veľká skúška a posilňuje nás.

Prezident taktiež pripomenul, že v novembri minulého roka na Bratislavskom hrade podpísal výzvu Úradu komisára pre deti s názvom 2025 – Rok lepších vzťahov, pričom sa stal aj ambasádorom iniciatívy. So študentmi sa zhodli, že situácia na Slovensku v rámci medziľudských vzťahoch nie je dobrá. Stupňuje sa polarizácia nielen na sociálnych sieťach, ale aj v osobnej komunikácii. „Rok lepších vzťahov spolu s vytrvalosťou a disciplínou je ten najlepší recept, ako problém polarizácie na Slovensku odstrániť. Preto vyzývam všetkých vo verejnom priestore, aby vážili slová, pretože nimi ubližujú ľuďom,“ uviedol Pellegrini. Doplnil, že iniciatíva by mohla byť aj impulzom pre zlepšenie vzťahov medzi mladými ľuďmi zo Slovenska a Česka.

Prezident súčasne hovoril, že mladí ľudia sa začínajú stávať inšpiráciou pre staršiu generáciu. „Hovorí sa, že mladí majú počúvať starších. Myslím si však, že prichádzajú časy, že my starší máme počúvať vás mladších. Aké máte očakávania, v akom stave máme svet zanechať, čo môžeme robiť lepšie,“ skonštatoval prezident.