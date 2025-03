Slovensko „využije“ dobrovoľnosť prispieť Ukrajine na zbrane. Nepošleme ani cent, uviedol Fico

Ako informoval premiér Robert Fico na sociálnej sieti, väčšina európskych krajín vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady súhlasila s návrhom ministerky zahraničných vecí Európskej únie Kaje Kallasovej, aby sa členské štáty zo svojich národných rozpočtov v čo najkratšom čase poskladali na finančnú pomoc Ukrajine vo výške 20 až 40 miliárd eur. Peniaze sa majú použiť najmä na nákup delostreleckej techniky, munície či rakiet. „Trvali sme na tom, že účasť na takejto zbierke musí byť dobrovoľná, inak by sme ju vetovali, pretože Slovensko nemôže nikto prinútiť, aby zo svojho rozpočtu na úkor iných domácich priorít vynaložilo 250 miliónov eur na nákup zbraní pre Ukrajinu. Samozrejme, že dobrovoľnosť iniciatívy využijeme a Ukrajine nepošleme ani cent z nášho rozpočtu na ich zbrane,“ povedal Fico.

Zdôraznil, že zatiaľ čo všetky členské štáty Európskej únie majú rovnaký názor na zvyšovanie bezpečnosti Európy, naďalej pretrvávajú rozdielne postoje, pokiaľ ide o podporu Ukrajiny. „Súčasná slovenská vláda dôsledne odmieta poskytovať Ukrajine bezplatnú vojenskú pomoc. Rovnako odmietame kryť výdavky Ukrajiny na vojenské operácie,“ vyhlásil premiér. Pri prijímaní záverov o Ukrajine na úrovni Európskej rady Slovensko podľa jeho slov vždy dôsledne trvá na tom, aby obsahovali ustanovenie, ktoré každému členskému štátu garantuje slobodu rozhodovania pri poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine. Takéto ustanovenie bolo aj v dokumentoch, ktoré boli prijaté vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady. Podľa Fica sa to podarilo vytrvalou prácou našich diplomatov v štádiu príprav na samit. Pokladá to za dôležitý krok garantujúci Slovensku, že v zahraničnej politike sa môže správať suverénne aj v najcitlivejších otázkach.

Fico po samite: O cenách energií aj konkurencieschopnosti EÚ Video

Lídri 26 krajín Európskej únie vo štvrtok v Bruseli podporili spoločné vyhlásenie a potvrdili pokračovanie podpory Ukrajine. Zároveň vyzvali Rusko, aby ukázalo skutočnú politickú vôľu ukončiť vojnu, ktorú začalo svojím útokom. Slovensko hlasovalo za závery samitu, proti bolo len Maďarsko, čím zablokovalo riadne prijatie záverov. „V záveroch nie je nič, čo by Slovensko k niečomu zaväzovalo. Sú to klasické závery, kde sa hovorí, že Európska únia podporuje mier a rešpektuje, že vojenská pomoc je individuálnou vecou pre každú členskú krajinu,“ komentoval Fico na tlačovej besede po štvrtkovom zasadnutí. Dodal, že nevie, či Maďari teraz budú na každom samite používať „tento istý recept“. Zdôraznil, že sa neschvaľovali žiadne ďalšie sankcie proti Rusku. Vetoval by ich vtedy, ak by mali brániť mierovým rokovaniam, alebo ak by sa v budúcnosti v nejakom sankčnom balíku objavili témy, ktoré sa týkajú jadrového programu a ohrozenia fungovania slovenských atómových elektrární.