Vláda potvrdila Šalitroša, Šutajovi Eštokovi odklepla tretieho tajomníka. Migaľ pripustil problémy po Rašim

Do funkcie ho v piatok vymenovala vláda. Zároveň kabinet odvolal doterajších štátnych tajomníkov MIRRI Michala Kaliňáka a Ivana Ivančina. Kaliňáka vláda odklepla ako nového tajomníka na ministerstve vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka. Vláda zároveň odsúhlasila, že na vnútre budú traja štátni tajomníci. „V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá alebo o ministerstvá so značným rozsahom úloh, môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia viacerí štátni tajomníci,“ uvádza sa v predkladacej správe. Kaliňák sa funkcie ujme 22. marca. Po zmene ministra na rezorte investícií sa špekulovalo, že Michal Kaliňák zasadne do poslaneckej lavice, ale napokon tomu tak nebude.

Šutaj Eštok Kaliňáka už aj na novom poste privítal. Verí, že jeho skúsenosti a energia budú pre výsledky rezortu nesmiernym prínosom. „Potenciál Miša Kaliňáka pre skutočné zlepšenie života ľudí v slovenských regiónoch by bolo nesmiernou škodou len tak zahodiť,“ poznamenal na sociálnej sieti.

Nový minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smeru) priblížil, že chce postaviť silný tím na ministerstve. „Mali sme stretnutia s renomovanými odborníkmi, ktorí dlhé roky pôsobia v zahraničí a skladáme silný tím ľudí, aby sme dokázali od prvej chvíle riešiť problémy, ktoré zanechalo ministerstvo investícií po sebe,“ priblížil pred rokovaním vlády.

Migaľ tiež verí, že pri novelách zákonov z dielne ešte bývalého šéfa rezortu športu Dušana Keketiho nájdu konsenzus. S novým ministrom športu Rudolfom Huliakom (nom. Smeru) bude komunikovať o svojich pripomienkach. Uviedol to Migaľ, ktorý sa ešte ako poslanec pri hlasovaní o legislatíve neprezentoval a plénum tak nebolo uznášaniaschopné.

„Mal som napríklad debatu s ministrom športu Huliakom aj o tých mojich pripomienkach. V piatok budeme mať stretnutie alebo moji ľudia budú mať stretnutie s jeho ľuďmi, aby sme si povedali konkrétne detaily aj tých mojich pripomienok, ktoré k zákonu o športe boli. Verím, že nájdeme taký konsenzus, že zákon bude môcť byť bez problémov v parlamente prijatý,“ poznamenal po piatkovom rokovaní vlády.

Migaľ mieni, že s Huliakom nájdu spoločnú reč na to, aby zákon urobili dobrý. „Alebo minimálne sa nastavili tak, že by sme mohli v dohľadnej dobe, v prípade, ak by bol zákon schválený, ho opäť novelizovať,“ dodal.

Parlament sa o novelách z dielne rezortu športu a cestovného ruchu pokúsil už viackrát hlasovať. Plénum však pred hlasovaniami nebolo pre nedostatok poslancov uznášaniaschopné. Okrem iných sa neprezentoval ani Migaľ.

Vláda na piatkovom rokovaní vymenovala aj nového generálneho tajomníka služobného úradu MIRRI, ktorým sa stal Michal Belák. V minulosti pôsobil vo viacerých funkciách na Ministerstve zdravotníctva SR, do vlaňajšieho októbra ako poradca ministra.

Šalitroš doteraz pôsobil ako poslanec Národnej rady. Spolu s novým ministrom investícií Samuelom Migaľom (nezávislý) ho v januári vylúčili z koaličného Hlasu. So skupinou nespokojných poslancov rokoval premiér Robert Fico (Smer) v súvislosti so zabezpečením ich podpory vláde. Po úprave koaličnej zmluvy sa Hlas vzdal ministerstva investícií, ktoré prešlo pod Smer. Novým ministrom investícií sa stal v stredu Migaľ.