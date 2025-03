Žilinka tlačil, aby atentát na Fica preklasifikovali na terorizmus, tvrdí Lipšic. GP nesúhlasí: Rozhodol vyšetrovateľ

Lipšic to uviedol v rozhovore pre Denník N. „Dozorujúca prokurátorka tvrdila svojmu nadriadenému, že dôkazy na danú právnu kvalifikáciu v spise nie sú, teda na terorizmus, ale generálny prokurátor si želá, aby to bolo kvalifikované ako terorizmus," uviedol.

Lipšic tiež povedal, že pre dané konanie je aj dôkaz. „Áno, existuje. Nebudem komentovať, kto ho napísal, ako je zachytený, ale úradný záznam existuje. Neviem, či je tam právna kvalifikácia správna, ja spis nepoznám, len hovorím, že je dôležité, aby prokurátori boli samostatní,“ uviedol.

Meno kolegu, ktorý úznam napísal, pozná, ale odmietol ho prezradiť. „Ide o kolegov. Ak budú chcieť, povedia to sami, ja nebudem zverejňovať úradné záznamy iných osôb, ale existujú, to znamená, že sa to dá ľahko preukázať,“ dodal s tým, že nevie aká bola údajná motivácia Žilinku takto konať.

„Nebolo by z mojej strany fér sa verejne zamýšľať nad motiváciou generálneho prokurátora. Môžem na to mať nejaký svoj názor, aj mám. Nechcem komentovať, či tam je alebo nie je nejaká objednávka,“ uavrel Lipšic.

Na vyjadrenia bývalého ministra spravodlivosti zareagovala aj samotná GP. „Prokurátorka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Katarína Habčáková, konajúca v trestnej veci „atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky“, sa ohradzuje voči tvrdeniam Daniela Lipšica,“ napísala hovorkyňa GP Zuzana Drobová.

Prokuratúra tvrdí, že tvrdenia prezentované Lipšicom „nikdy pred svojím nadriadeným prokurátorom neuviedla a generálny prokurátor nikdy nevyslovil želanie vo vzťahu k právnej kvalifikácii stíhaného skutku“. O zmene kvalifikácie atentátu rozhodol podľa GP policajný vyšetrovateľ „samostatne, bez pokynu prokurátora. S právnou kvalifikáciou stíhaného skutku sa ako konajúca prokurátorka po vyhodnotení dôkaznej situácie plne stotožnila, čo napokon našlo svoje odzrkadlenie aj v podanej obžalobe. Konajúca prokurátorka dôrazne vylučuje akýkoľvek nátlak voči svojej osobe pri výkone pôsobnosti v trestnom konaní zo strany nadriadených prokurátorov“.

Prokurátorka 17. marca podala na Špecializovaný trestný súd v trestnej veci atentátu na Fica obžalobu na Juraja Cintulu pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Premiéra postrelil 15. mája minulého roku v Handlovej. Zaútočil pred Domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Cintulu obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.