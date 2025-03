Experti OSN kritizujú stav na Slovensku, podľa SaS by mal Blanár rezignovať. Minister hovorí o očierňovaní

Na systematické zhoršovanie stavu ľudských práv na Slovensku v ňom poukazuje deväť expertov OSN, z toho osem z nich sú špeciálni spravodajcovia pre oblasti, ktoré súvisia s ľudskými právami, ale napríklad aj s nezávislosťou justície, slobodou prejavu a prístupom k informáciám či ochranou menšín. Ako poukázala opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS), v liste sú vážne obvinenia, že na Slovensku dochádza k hrubému pošliapavaniu ľudských práv, ku ktorým sme sa zaviazali ako člen OSN. „Je to bezprecedentné. Keď sa pozrieme do obdobia Vladimíra Mečiara, takéto demarše sme tu nemali. Je to potvrdenie zlyhania slovenskej diplomacie a toho, že to, čo sa deje na Slovensku, je až natoľko vážne, že deväť predstaviteľov OSN sa obrátilo na SR, aby si vyžiadalo vysvetlenia,“ uviedla exministerka spravodlivosti a poslankyňa SaS Mária Kolíková. Výhrady sa týkajú napríklad aj prístupu k mimovládnym neziskovým organizáciám či k novinárom.

Čítajte viac Slovenská vláda rozkladá právny štát, tvrdí medzinárodná správa

Vláda podľa Kolíkovej už nemôže povedať, že ju kritizujú len krikľúni blízki opozícii. „Takto zhodila zo stola hodnotenia Transparency International, kde sme sa prepadli v rebríčkoch boja proti korupcii, zhodila zo stola správu organizácie Liberties o rozklade právneho štátu na Slovensku a rovnako aj obavy Európskej komisie, ktoré súviseli s hanebnou novelou Trestného zákona. Nedá sa ale zhodiť zo stola list, ktorý nám prišiel od OSN,“ uviedla. Podľa jej slov list prišiel po tom, čo mal minister zahraničných vecí diplomatickú schôdzku v Ženeve. „Určite sa tam s týmito predstaviteľmi stretol a musel mať vedomosť, že sú tu vážne pochybnosti ohľadom toho, ktorým smerom Slovenská republika ide,“ poukazuje exministerka spravodlivosti s dodatkom, že je to vizitkou hrubej neschopnosti Juraja Blanára, ktorý by mal podať demisiu. Zároveň vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer) a ministra Blanára, aby rešpektovali, o čo vládu žiada OSN a konali podľa toho. Strana SaS považuje za kľúčové, aby sa v parlamente opozícia čo najskôr pokúsila o vyslovenie nedôvery vláde.

Fico o obnovení vládnej väčšiny: Absurdná politická operácia Video

Minister v reakcii vyhlásil, že SR obdržala list od ôsmich z celkovo 60 osobitných spravodajcov vrátane jedného nezávislého experta. „Nejde však o zamestnancov OSN, ale o osobitných spravodajcov a nezávislých expertov, ktorí vystupujú výhradne vo svojom mene, a vo svojom liste dokonca jasne uvádzajú, že ide o vyjadrenie osobitných spravodajcov, ktoré nepredstavuje pozíciu samotnej Organizácie Spojených národov," zdôraznil Blanár. Osobitní spravodajcovia podľa ministra pritom netvrdia, že v SR dochádza k porušovaniu ľudských práv. „Spravodajcovia sa v liste pýtajú na informácie, ktoré podľa ich vlastných slov „obdržali“ a Slovenskú republiku preto požiadali o uvedenie týchto tvrdení na správnu mieru. Čo je ďalším dôkazom toho, že uvedené informácie spravodajcom niekto s cieľom očierniť a manipulovať obraz o dianí na Slovensku úmyselne takýmto spôsobom odprezentoval," skonštatoval Blanár.

Čítajte viac Progresívci kritizujú Blanára za neúčasť na európskej Rade pre zahraničné veci

Úlohou rezortu zahraničia je podľa Blanára objektívne na list odpovedať s cieľom oboznámiť spravodajcov s faktami, nie manipuláciami, ktorými boli z tretej strany oklamaní. „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je v tomto procese komunikátorom, žiadna z dotknutých oblastí nespadá do našej priamej pôsobnosti. Odpoveďami na otázky sa preto zaoberajú príslušné rezorty a osobitným spravodajcom poskytneme relevantné informácie založené na realite a nie na tvrdeniach zo strany opozičných médií či opozičných politikov," doplnil minister.