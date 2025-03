Železnice: Zavedenie poplatku dramaticky zmenilo nákupné zvyky cestujúcich

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaznamenala už počas prvých dní po zavedení poplatku za servis, ktorý vstúpil do platnosti v sobotu 15. marca, jasný posun v správaní cestujúcich – vzrástol predaj lístkov cez digitálne kanály. Cestovanie vlakom sa tak pre mnohých stáva ešte rýchlejším, a to bez čakania v radoch pri pokladniciach. Predaj online – cez e-shop ZSSK a aplikáciu IDeme vlakom – je možný kdekoľvek a kedykoľvek, či už z pohodlia domova v predstihu alebo na stanici pred príchodom vlaku.

ZSSK vníma tento rastúci trend ako potvrdenie správneho smerovania v oblasti digitalizácie svojich služieb. Prvé štatistiky za úvodný víkend po zavedení poplatku ukazujú jasný trend. Cestujúci stále viac uprednostňujú nákup lístkov digitálnou formou. V sobotu 15. marca (oproti sobote pred zavedením poplatku) stúpol počet predaných lístkov cez e-shop o 21 % a cez mobilnú aplikáciu IDeme vlakom o 14 %. Naopak, počet predaných lístkov cez pokladnice klesol o 34 % a vo vlaku u vlakvedúcich o 70 %. V nedeľu 16. marca (oproti nedeli pred zavedením poplatku) vzrástol počet predaných lístkov cez e-shop o 24 % a cez mobilnú aplikáciu o 21 %. Naopak, počet predaných lístkov cez pokladnice klesol o 23 % a u vlakvedúcich o 62 %.

„Prvé dni po zavedení poplatku ukazujú, že cestujúci sa postupne presúvajú k pohodlnejším digitálnym formám nákupu. Rastúci podiel predaja cez e-shop a mobilnú aplikáciu nás utvrdzuje v tom, že digitalizácia je správny smer. Cestujúci oceňujú možnosť kúpiť si lístok jednoducho, rýchlo a bez čakania v rade,“ hovorí Peter Helexa, generálny riaditeľ ZSSK.

Poplatok za servis je súčasťou modernizácie systému predaja lístkov a motivuje cestujúcich k nákupu vopred – prostredníctvom digitálnych kanálov. ZSSK zároveň pripomína niekoľko výnimiek, kto neplatí poplatok za servis, a ponúka niekoľko tipov ako ušetriť. Lístok je možné kúpiť kedykoľvek online cez mobilnú aplikáciu ZSSK IDeme vlakom alebo cez e-shop ZSSK bez potreby sťahovania aplikácie IDeme vlakom. Mesačné alebo týždenné lístky zakúpené vopred umožňujú vyhnúť sa opakovanému plateniu poplatku. Pri kúpe traťového lístka online sa poplatku za servis cestujúci vyhnú úplne.

ZSSK ponúka tipy aj pre študentov využívajúcich cestovanie vlakom na pravidelnú cestu z domu do školy a späť. Deti do 6 rokov cestujú bezplatne a nemusia mať lístok. Ak chce rodič zabezpečiť miesto na sedenie, miestenku je možné zakúpiť bez poplatku. Výnimku z poplatku majú aj žiaci základných škôl a prvých štyroch ročníkov 8-ročných gymnázií, ktorí majú preukaz na 100 % zľavu. Ten im zároveň slúži ako ročný sieťový lístok na pravidelnú cestu medzi bydliskom a školou pri preprave osobnými (Os) vlakmi, regionálnymi expresmi (REX) a zrýchlenými (Zr) vlakmi. Stredoškoláci a ďalší žiaci/študenti so 100 % zľavou si môžu jednorazové, týždenné či mesačné lístky zakúpiť online bez poplatku za servis. Ak cestujú diaľkovými vlakmi, môžu si zakúpiť lístok online rovnako bez poplatku.