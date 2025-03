Danko: Nie som stotožnený s tým, ako sa vyriešila koaličná kríza a kto zasadol na ministerstvá. Podpásovka od Fica, komentuje Grendel

Fico o obnovení vládnej väčšiny: Absurdná politická operácia Video

„Premiér im dal všetko. Dnes stačí, aby ste boli dvaja nahnevaní poslanci a máte rezort s miliardami,“ skonštatoval Danko. Šéf SNS poznamenal, že po tomto nemá žiadnu páku na nespokojných poslancov.

Predseda vlády Robert Fico (Smer) podľa Danka zachránil vyriešením koaličnej zmluvy vládu aj seba. Smer sa však musí naučiť správať k svojim koaličným partnerom, podotkol. Danko sa tiež obáva, ako budú v novom zložení fungovať na koaličnej rade.

Grendel si myslí, že vyriešenie koaličnej krízy bola zo strany premiéra „podpásovka“ pre SNS a Hlas. Výsledná dohoda podľa neho ukazuje, že Fico je ochotný urobiť čokoľvek pre udržanie moci. Skonštatoval, že premiér sa nechal nespokojnými poslancami „dovydierať“.

Pellegrini vymenoval Migaľa za ministra investícií Video

„Porazené je podľa mojej mienky celé Slovensko, pretože je zjavné, že koaličná kríza je týmto pravdepodobne ukončená. Otázne je, či tento koniec je trvalý alebo dočasný,“ povedal opozičný poslanec. Dodal, že táto situácia môže byť návodom pre ďalších koaličných poslancov, ktorí môžu znefunkčniť Národnú radu (NR) SR a chcieť si presadiť svoje záujmy.

Šéf SNS zároveň zopakoval, že strana podporí kandidáta Hlasu na post predsedu parlamentu. Danko je tiež za to, aby opozícia predložila svojho kandidáta na post podpredsedu NR SR. Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ sa podľa Grendela na voľbe šéfa parlamentu nezúčastní.

Obranyschopnosť a povinná vojenčina

Slovensko potrebuje zvýšiť obranyschopnosť, no minister obrany Robert Kaliňák (Smer) si rieši len biznis, vyhlásil poslanec Grendel. Hnutie Slovensko nebolo pozvané za okrúhly stôl k prezidentovi Petrovi Pellegrinimu k obranyschopnosti Slovenska a k navyšovaniu výdavkov na obranu. Podľa Grendela a hnutia Slovensko to však ani nemá zmysel. „Chceme navyšovať obranné výdavky, aby Kaliňák opäť mohol netransparentne nakupovať to, čo vôbec neposilňuje obranyschopnosť Slovenska, ako napríklad luxusné dopravné tryskáče," vyhlásil Grendel.

Anketa: Čo si myslí opozícia o obnovení povinnej vojenskej služby? Video

Poslanec upozornil, že minister obrany vyhlasuje pomocou vlády mnohé nákupy za strategické investície, čím sa vyhýba súťažiam. „Preto si nemyslím, že na Slovensku treba zvyšovať obranné výdavky. Dnes majú viaceré členské štáty NATO problém s dodržiavaním limitu dvoch percent HDP. Ak všetky krajiny NATO dodržia dve percentá HDP, môžme o tom diskutovať. Dnes tu taká situácia nie je, a navyše, Kaliňák podľa nás netransparentne a neefektívne míňa peniaze, ktoré má rezort k dispozícii," doplnil poslanec.

Obranyschopnosť podľa Grendela neposilní ani to, čo presadzuje predseda vlády Robert Fico (Smer), a to takzvané duálne výdavky. V takomto prípade by sa tak investície do nemocníc alebo rekonštrukcie ciest a mostov započítali do obranných výdavkoch. „To neposilní našu obranyschopnosť. My potrebujeme posilniť obranu. Vidíme, aký je vývoj v USA, že sa dokonca niektorí predstavitelia Trumpovej administratívy prihovárajú za odchod USA z NATO. Čiže my tu obranyschopnosť potrebujeme posilniť, ale to, čo robí vláda a ministerstvo pod vedením Kaliňáka, to sa posilňovaním obranyschopnosti nedá nazvať, je to len čistý biznis," dodal Grendel.

Danko: Dve percentá HDP na zbrojenie sú maximálne, ktoré budeme v tejto vláde tolerovať Video

So zvyšovaním výdavkov na zbrojenie nesúhlasí ani predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. „Nesúhlasíme so zvyšovaním financií na zbrojenie. Preto som mal výhradu k tomu, že si premiér síce podal ruku s Orbánom, ale Slovensko musí stáť v pozícii, ktorú aj Maďari zastávajú, že 800 miliárd do zbrojenia je cesta k tretej svetovej vojne," vyhlásil Danko v Sobotných dialógoch. Európa podľa neho nemá dôvod na veľké zbrojenie. „Potrebujeme tieto peniaze. Slovensko dáva dve miliardy. Ja nesúhlasím a pôjdem aj s týmto postojom k prezidentovi," uviedol Danko, ktorému nepríde vhodné zvyšovať výdavky do obrany v čase konsolidácie a dvíhania daní.

Strácajú sa hodnoty, mladí chlapci by mali mať trojmesačnú základnú vojenskú službu, uviedol Danko v diskusnej relácii. Mladí chlapci by podľa neho mali odslúžiť aspoň tri mesiace, aby si vedeli upratať skrinku, urobiť kotúľ vzad a pochodovať. „Ako chce Európa zbrojiť, keď chlapci pomaly nevedia urobiť kotrmelec?," vyhlásil predseda SNS.

Základná vojenská služba je podľa predsedu národniarov dobrým nástrojom na výchovu. „Myslím si, že trojmesačná služba v rovine prípravy by na naše podmienky úplne stačila," doplnil Danko a spresnil, že žien by sa to netýkalo.

Anketa: Čo si myslí opozícia o obnovení povinnej vojenskej služby? Video

Podľa Danka aj tri mesiace stačia na to, aby mladí muži získali disciplínu a vedeli si vážiť autority. „Vidíme, že sa strácajú hodnoty," skonštatoval Danko a doplnil, že toto je jedna z tém, ktorá je pre SNS prioritou. „Hovorí sa o tom už aj v rozvinutých štátoch západnej Európy. Za SNS môžem povedať, že to bude jedna z tém, ktorú aj na stretnutí s prezidentom otvorím," uzavrel Danko.

Grendel si myslí, že táto povinnosť nie je pre Slovensko nevyhnutá, pretože je členom NATO. Dobrovoľná vojenská príprava podľa neho so sebou prináša veľa otázok o logistike, výzbroji či financiách. „Kým nemáme konkrétne odpovede na konkrétne otázky, tak len preto, aby mladí mali výchovu, to efektívne nie je,“ podotkol Grendel.

Slintačka a krívačka na Slovensku

Vláda v súvislosti so slintačkou a krívačkou robí všetko, čo môže. Príslušné zložky konajú, vykonávajú sa aj kontroly na hraniciach, povedal Danko, ktorý verí, že situáciu SR zvládne. Opozičný poslanec Grendel tvrdí, že sú krízové postupy, ktoré je potrebné dodržiavať a je otázkou, či boli dostatočne včas a efektívne spustené. Ochorenie bude možno podľa Grendela riešiť aj parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo.