Slintačka a krívačka na Slovensku. Čo o nej vieme? Zvieratá dostanú vakcínu a usmrtia ich. Kafilérka v Žiline stačiť nebude, hľadá sa miesto, kde ich zakopú

Minister pôdohospodárstva Takáč po mimoriadnom rokovaní vlády o opatreniach k slintačke a krívačke Video Zdroj: ta3

Ako sa vírus šíri, a ako sa postupuje pri jeho likvidácii? Zosumarizovali sme, čo o slintačke a krívačke na Slovensku vieme.

Čo je slintačka a krívačka a aké má príznaky?

Slintačka a krívačka je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie známe aj ako aftózna horúčka. Postihuje výlučne zvieratá, takzvané vnímavé zvieratá, najmä hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a raticovú zver. Nepostihuje ľudí, kone, psy ani mačky.

Medzi príznaky ochorenia patrí vysoká horúčka, pľuzgiere a afty v ústnej dutine spôsobujúce slintanie. Pľuzgiere a vredy sa vyskytujú v oblasti kopýt párnokopytníkov a spôsobujú krívanie. Zvieratá majú pri ochorení zníženú chuť do jedla a strácajú hmotnosť. Inkubačná doba je približne 14 dní.

Kde vírus potvrdili?

Pre vírus zasadal v sobotu v Dunajskej Strede krízový štáb, v regióne ho potvrdili v piatok na troch farmách v obciach Medveďov, Ňarád a Baka. „Zatiaľ môžeme potvrdiť, že slintačka a krívačka nepostihla iné chovy,“ informoval v sobotu minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) a potvrdili to aj večer. Informáciu, že by nákaza bola aj v obci Číčov zatiaľ ministerstvo nemá.

Ako sa vírus šíri?

Vírus sa prenáša priamym kontaktom medzi infikovanými zvieratami, tiež cez kontaminované krmivo, vodu, obuv, oblečenie a nástroje. Šíri sa vzduchom na veľké vzdialenosti. Do karát preto podľa Takáča nehrá veterné počasie v týchto dňoch.

O čom mimoriadne rokovala vláda?

Pre prípady slintačky a krívačky rokovala v sobotu mimoriadne vláda, ktorú zvolal v piatok premiér Robert Fico (Smer). V sobotu na rokovaní podľa predsedu vlády vyhodnotili doteraz prijaté opatrenia a prijali nové. V nedeľu podvečer sa pre výskyt slintačky a krívačky u zvierat uskutoční ďalšie zasadnutie krízového tímu. Ak bude potrebné, premiér zvolá ďalšie mimoriadne rokovanie vlády.

Môže sa vstupovať na farmy?

Medzi opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu patrí aj zákaz vstupu nepovolaných osôb do chovov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov.

Dezinfekcia vozidiel v obci Baka z dôvodu výskytu slintačky a krívačky Video

Aký transport je zakázaný a povolený?

Zakázané je aj akékoľvek premiestňovanie týchto zvierat. Tento zákaz sa vzťahuje aj na akékoľvek premiestňovanie zvierat z iných štátov do SR a z územia Slovenska do iných štátov. Zakazuje medzinárodnú prepravu alebo tranzit zvierat cez okresy Komárno a Dunajská Streda.

„V prípade ostatných okresov je medzinárodná preprava s nakládkou a vykládkou mimo územia SR možná len bez zastavenia spojeného s nakládkou alebo vykládkou na území SR s uprednostnením hlavných cestných ťahov,“ uvádza sa v materiáli, ktorý v sobotu podvečer prijala vláda.

Taktiež vláda zakázala premiestňovanie zvierat cez hraničné prechody Čunovo – Rajka, Medveďov – Vámosszabadi, Komárno – Komárom a Štúrovo – Esztergom. Konať sa tiež nemôžu podujatia, trhy a výstavy hovädzieho dobytka, oviec, kôz či ošípaných.

Budú zoologické záhrady otvorené?

Nariaďuje sa uzatvorenie všetkých zariadení na vystavovanie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov verejnosti vrátane zoologických záhrad a cirkusov. Do odvolania je zatvorená aj ZOO Bratislava.

Môže sa vstupovať do lesa?

V reštrikčnom pásme bude platiť zákaz vstupu verejnosti do lesov s výnimkou poľovníkov, ktorí budú môcť do lesov vstupovať s cieľom monitorovania zveri a zabezpečovania nariadených odstrelov, aby získali vzorky na laboratórnu diagnostiku. Užívatelia poľovných revírov majú označiť prístupové cesty a chodníky do lesov na hranici reštrikčného pásma tabuľou „Zákaz vstupu do lesa“ a kontrolovať dodržiavanie tohto zákazu.

Ktoré zložky zasahujú?

Ako zosumarizovala štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská (Hlas) nasadili Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, krízové riadenie a pomáhajú aj dobrovoľní hasiči z okolia. Hasiči z malackej brigády poskytli prostriedky na dezinfekciu a hermetické uzatvorenie fariem. Na monitorovaní sa podieľa aj Finančná správa. „Všetky zložky intenzívne spolupracujú,“ deklaroval Takáč.

Pripravené na plnú súčinnosť sú ozbrojené sily aj ministerstvo obrany, v pohotovosti je krízový štáb rezortu. Pripravených je podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera (Smer) sto vojakov v pohotovosti, vrátane rádio-chemicko-biologického útvaru. Ten bude súčinný aj počas zakopávania zvierat.

Kde prebieha monitoring?

Monitoring nákazy prebieha pravidelne v rádiu desať kilometrov od postihnutých obcí, kde sa odoberajú vzorky. Šéf rezortu vyzval farmárov, aby svoje chovy zodpovedne skontrolovali. „Ak by náhodou zistili niečo, čo sa im nebude zdať, tak cez svojho veterinára hneď musia nahlasovať cez regionálnu veterinárnu potravinovú správu,“ vyzval.

Ktoré zvieratá utratia?

V trojkilometrovej vzdialenosti od ohnísk nákazy budú utratené všetky hospodárske zvieratá, aj tie, ktoré zaočkujú. „Podľa nariadenia ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy od ohniska nákazy v trojkilometrovej kružnici budú musieť byť utratené všetky hospodárske zvieratá,“ informoval Takáč. Ide podľa neho konkrétne o hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy. Nie je pravda, že sa majú usmrcovať psy a mačky.

Čím sa zvieratá očkujú?

Liečba na slintačku a krívačku neexistuje, možná je len podporná starostlivosť. Očkovanie je možné, ale nevylučuje šírenie vírusu. V sobotu zaočkovali prvú farmu v Baku, v nedeľu budú vakcinovať druhú. Jedinou prevenciou pred šírením a možnosťou ochrany ďalších chovov je utratenie infikovaných zvierat.

Takáč potvrdil tiež, že v piatok večer dorazili na Slovensku z Nemecka vakcíny, ktorými očkujú napadnuté kopytníky. Zabezpečiť presun takmer 10-tisíc dávok vakcín pomohli z Nemecka na Slovensko ministerstvo obrany a ozbrojené sily.

„Vakcináciou sa snažíme znížiť nálož vírusového ochorenia u hospodárskych zvierat,“ priblížil šéf rezortu s tým, že sa začalo už aj usmrcovanie zvierat na farme v obci Baka, kde sa nachádza vyše tisíc kusov hovädzieho dobytka. Postupne ho budú odvážať do kafilérií. Hľadajú sa aj ďalšie kafilérie.

Ako spresnil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý, ide o imunosupresnú vakcínu. „Prosím, aby nevzniklo nedorozumenie, normálna vakcinácia je v Európskej únii aj na Slovensku zakázaná. Nerealizuje sa, je zakázaná. Ide o núdzovú vakcináciu vakcínou, ktorá je markerová a je označená. Na základe laboratórnych vyšetrení budeme vidieť, že tie zvieratá boli vakcinované,“ priblížil.

Ako a kde budú likvidovať zvieratá?

Vojaci pomôžu aj pri odstraňovaní zvierat, keďže na Slovensku je len jedna kafiléria a to v Žiline. Zvieratá budú prevážať v hermeticky uzatvorených vozidlách. Vozidlá s utratenými zvieratami sprevádza polícia. Ministerstvo obrany vyčlení podľa potreby toľko vojakov, koľko si situácia vyžiada.

Kde presne zvieratá zakopú ešte nie je známe, vyhnúť sa chcú lokalitám s chránenými pásmami či zvieratami, problém v tomto smere predstavuje podzemná voda. V kooperácii je aj Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. „Momentálne riešime aj túto alternatívu, len, bohužiaľ, sa nachádzame v lokalite Žitného ostrova, a tu nie je možné takéto niečo z pohľadu vysokej hladiny podzemnej vody riešiť,“ vysvetlil Takáč.

„Máme pripravené rovnako vojenské obvody, ktoré sú k dispozícii pre ministerstvo pôdohospodárstva, aby sa následne uhynutý dobytok mohol niekde zakopávať, aby sa predišlo ďalšiemu rozširovaniu nákazy,“ priblížil štátny tajomník rezortu obrany po štábe v Dunajskej Strede.

Zakopávať uhynuté zvieratá zo Slovenska v Maďarsku podľa Takáča možné nie je. Maďarsko podľa jeho slov zakopávalo kadávery do vopred vykopaných jám, na čo existujú konkrétne metodiky.

Ako vyzerá dezinfekcia?

Jedným z opatrení je dezinfekcia áut, ktoré vychádzajú zo zasiahnutých obcí. Pri farme v Bake, namontovali takzvaný dezinfekčný tunel. Na výjazdoch z obcí sa preto môžu vodiči mierne zdržať.

Kde sú kontroly?

Zaviedli sa nielen intenzívne vnútroštátne kontroly na celom území Slovenska, ale aj na hraniciach. Policajný zbor nasadil sily a prostriedky do pohraničných oblastí, v pohotovosti sú najmä Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj.

„Policajti, colníci a zamestnanci Štátnej a veterinárnej správy oddnes vykonávajú nepretržité obojsmerné kontroly na hraničných priechodoch medzi Slovenskom a Maďarskom,“ potvrdila polícia. Limitované kontroly možno očakávať aj v iných pohraničných oblastiach. „Zamerajú sa na prevoz akýchkoľvek živých zvierat. Kontroly predbežne potrvajú od 21. do 28. marca,“ informovala ďalej polícia.

Polícia poskytuje podľa Kurilovskej údaje o počte áut, ktoré skontrolovala. „Hneď ako je identifikovaný prevoz v rámci regiónu je kontaktovaná regionálna veterinárna správa, ale zatiaľ nebol žiaden podozrivý prípad. Takisto to prebieha na hraniciach,“ doplnila Kurilovská s tým, že žiadne auto sa nepokúsilo previezť zvieratá cez hranice. Kontroly sa na hraniciach začali podľa Takáča na druhý deň, od kedy sa slintačka a krívačka zistila v Maďarsku.

Odkiaľ sa k nám vírus dostal?

Vírus sa objavili na Slovensku po 50 rokoch. Ide o rovnaký typ vírusu, ako sa potvrdil v Maďarsku, odkiaľ k nám bol pravdepodobne pre silné vetry zaviaty. „Ako sa to dostalo do Maďarska po 50 rokoch, hlavne je to vírus, ktorá má kmeň z Pakistanu. Pre mňa je to veľká záhada,“ povedal Takáč. Na vyšetrovaní sa podieľa aj Európska komisia, ktorej zástupcovia prídu začiatkom budúceho týždňa.

„Pred 50 rokmi to bol veľký problém, vtedy sa zatvárali obce, ľudia nemohli vychádzať. Bolo to dosť vážne,“ povedal Takáč a pripomenul, že smršť nastala na začiatku milénia vo Veľkej Británii a Írsku, kde vírus spôsobil škodu za 13 miliárd eur pri milióne kusov hospodárskych zvierat.

Do všetkých troch chovov zamierili v sobotu odborné tímy vykonať epidemické šetrenie, ktoré majú zistiť, ako mohlo dôjsť k infikovaniu chovu. „Robí sa veľmi detailný dotazník všetkých možností vniknutia vírus na farmu,“ povedal Chudý.

Takáč: Slintačka a krívačka zatiaľ nepostihla ďalšie chovy Video

Aká je kooperácia so susedmi?

Maďarsko požičia Slovensku vozidlá na prevoz uhynutých zvierat. Česká republika zapožičala Slovensku techniku, ktorá pomáha pri utrácaní zvierat. „Máme tam dva tímy, ktoré na tom intenzívne pracujú,“ povedal minister.

Hrozí Slovensku katastrofický scenár?

Takáč si myslí, že katastrofický scenár, ako nastal pred rokmi na Britských ostrovoch, na Slovensku nenastane.

Bude platiť karanténa pre ľudí?

Karanténa ani zákaz vychádzania v obciach nateraz na stole nie je podľa ministra, pretože nejde o chorobu ľudí, ale zvierat.

Treba mať obavy pri nákupe mäsa a mlieka?

Obyvatelia sa podľa ministra pôdohospodárstva nemusia obávať pri nakupovaní mlieka a mäsa.

Aká je v obciach situácia?

Starostovia troch zasiahnutých obcí zhodnotili, že situácia je pokojná. „Samozrejme, že nás neteší, že musíme zápasiť s takýmito problémami. Ľudia sú však disciplinovaní a pravidelne ich o prijatých opatreniach informujeme. Spolupráca so štátnymi orgánmi a veterinármi je veľmi dobrá,“ skonštatoval starosta Baky Juraj Bertalan.

Atmosféra je v rámci možností normálna aj v Medveďove. „Snažíme sa našich obyvateľov o všetkom informovať, aby sa zbytočne nebáli a vedeli, čo majú robiť. Všetko ide presne podľa pokynov veterinárov. Farma je zatvorená a prebieha v nej vakcinácia zvierat,“ povedal starosta Ladislav Kulacs.

Ktoré zariadenia dostali zákaz?

V rámci fariem, kde identifikovali nákazu, začala v sobotu platiť bezletová zóna pre drony. „To znamená, že akýkoľvek pokus vysielať súkromný dron alebo novinársky dron sa stretne s nepochopením. Máme tam nastavené aj naše bezpečnostné zložky, ktoré sú v 24-hodinovej pohotovosti, a budú každého, kto využije prelet nad týmito farmami jednoznačne informovať,“ oznámil štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher (Smer).

Aké budú kompenzácie?

V pondelok smeruje šéf agrorezortu do Bruselu. Rokovať tam budú aj o vyčlenení finančnej pomoci na likvidáciu a kompenzáciu pre poľnohospodárov. Škody na farmách ešte vyčíslené presne nie sú. Jednoduchými výpočtami by podľa ministra mohlo ísť aj so stratou mlieka a dojníc na úrovni približne osem miliónov eur.