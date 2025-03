Slintačka a krívačka ohrozuje národnoštátne záujmy, vyhlásil Fico. Slovensku pomôže aj Rakúsko

Ochorenie slintačka a krívačka nie je banalitou. Ohrozuje to národnoštátne záujmy v poľnohospodárstve a potravinárstve. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer) s tým, že vláda tomuto ochoreniu venuje absolútnu pozornosť. Predseda vlády sa spolu s ďalšími ministrami v nedeľu zúčastní na zasadnutí krízovej komisie, ktorú zvolal šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer). Minister tvrdí, že po Česku a Maďarsku pomôže Slovensku s nákazou slintačky aj Rakúsko.

„Sme pripravení ešte na vážnejšie scenáre, akým dnes čelíme, preto nepodceňujeme žiadny aspekt tejto nákazy. Súčasne už hľadáme, aj na medzinárodnej úrovni, finančné zdroje, ktoré budeme môcť poskytnúť dotknutým poľnohospodárom, aby obnovili stratené chovy,“ skonštatoval Fico.

Dezinfekcia vozidiel v obci Baka z dôvodu výskytu slintačky a krívačky Video

Fico počas zasadnutia krízovej komisie na agrorezorte uviedol, že nenechá poľnohospodárov, ktorí pre slintačku a krívačku prídu o svoje zvieratá, „v štichu“. Hľadajú sa kompenzácie v dvoch rovinách, a to z domácich a európskych zdrojov. Minister Takáč doplnil, že kompenzovaní budú aj drobnochovatelia.

„Vyhlasujem verejne a oficiálne. Vláda SR napriek tomu, v akej ťažkej finančnej situácii táto krajina je, poľnohospodárov nenechá v štichu,“ deklaroval Fico. Priblížil, že je pripravený rokovať s najvyššími predstaviteľmi Európskej komisie. Takáč ide zároveň v pondelok (24. 3.) na rokovania do Bruselu.

Premiér pozval v utorok (25. 3.) na úrad vlády na stretnutie predstaviteľov dotknutých fariem a firiem, ktoré budú ochorením výrazne poškodené, predstaviteľov poľnohospodárov a potravinárov. „Urobím opätovné spoločné vyhlásenie, ktoré bude garantovať, že štát musí v tejto situácii zabrať, lebo ide o štátne záujmy,“ podotkol.

Fico oceňuje nasadanie Takáča a jeho odborného tímu a aj záujem vládneho kabinetu agrorezortu vytvárať také podmienky, aby Slovensko nákazu zvládlo. Zároveň víta, že do boja so slintačkou a krívačkou sa aktívne zapojili aj dvaja noví členovia vlády – minister cestovného ruchu Rudolf Huliak a šéf rezortu informatizácie Samuel Migaľ (obaja nezávislí).

Po Česku a Maďarsku pomôže Slovensku s nákazou slintačky a krívačky aj Rakúsko. Na Slovensko posiela približne 70 expertov a desať kusov techniky na dezinfekciu postihnutých fariem, uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer) na TA3. Naďalej podľa neho platí, potvrdenie ochorenia v troch chovoch na juhu Slovenska.

„Môžem povedať, že spolupráca zo zahraničia je na vysokej úrovni,“ skonštatoval Takáč s tým, že v pondelok (24. 3.) má prísť na Slovensko tím odborníkov z Európskej komisie, ozvať s pomocou sa malo napríklad aj Holandsko.

Ubezpečil, že robia všetko preto, aby sa zabránilo rozšíreniu, vyriešiť situáciu chcú čo najskôr. Prácu však obmedzuje limitovaná technika na prevoz. Vylúčené preto nie je, že budú postupovať ako Maďarsko, teda, že bude vykopaná jama a tam sa utratený hovädzí dobytok uloží. Vytypovaných bolo niekoľko lokalít, bližšie ich však špecifikovať nechcel. Podľa ministra sa mali nájsť tri alebo štyri miesta a kompetentní by mali finalizovať výber jedného z nich. „A začne sa aktívna príprava,“ podotkol Takáč.

Uistil, že všetky kompetentné zložky veľmi intenzívne kooperujú a robia čo majú, niekedy možno aj nad rámec toho, čo sa malo robiť. Zopakoval, že štát začal situáciu riešiť včas a urobil všetko, čo bolo treba. Kritiku opozície opätovne odmietol, kroky v boji s nákazou príde vysvetľovať aj na pôdohospodársky výbor. „Za čiarou“ podľa neho tiež je, ak tam napríklad niektoré médiá posielajú drony. Nemyslí si, že hrozí nejaký extrémny scenár z minulosti.

Kompenzácie by sa mali dočkať nielen veľké farmy, ktoré sú postihnuté nákazou, ale aj drobnochovatelia.

Polícia kontroluje hraničné priechody, preverila tisíce vozidiel

Polícia v Žilinskom samosprávnom kraji zaviedla opatrenia v súvislosti s ochorením slintačky a krívačky, aktívne kontroluje hraničné priechody. Žilinská krajská polícia o tom v nedeľu informovala na sociálnej sieti.

„V súvislosti s mimoriadnym núdzovým opatrením vyhláseným hlavným veterinárnym lekárom SR tam policajti kontrolujú vozidlá prevážajúce zvieratá,“ uviedli z polície.

Policajti z dôvodu šírenia slintačky a krívačky skontrolovali 6 395 vozidiel, z toho 591 určených na prepravu zvierat. V siedmich prípadoch vodiči prevážali zvieratá, informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Polícia situáciu monitoruje a v súlade s požiadavkami krízového štábu bude naďalej prijímať potrebné opatrenia.

„V Bratislavskom kraji sme doposiaľ zaznamenali tri prípady. Kontrola bola vykonaná Štátnou veterinárnou a potravinou správou (ŠVPS) SR, pričom v dvoch prípadoch (prevážané boli kone a pštrosy) bez nedostatkov,“ priblížila Hrabovská.

Dodala, že v treťom prípade polícia kontrolovala rumunský kamión, ktorý prevážal viac ako stovku hovädzieho dobytka z Rumunska do Poľska cez Slovensko. Po kontrole ŠVPS udelila povolenie na tranzit s podmienkou bez zastávky na slovenskom území.

Obdobný prípad zaznamenali policajti aj v Košickom kraji. Policajná hliadka zastavila kamión prevážajúci hovädzí dobytok z Poľska do Rumunska. ŠVPS taktiež udelila povolenie na prechod cez Slovensko bez zastavenia.

„V Nitrianskom kraji sme narazili pri kontrole vozidiel na dva prípady prevozu zvierat – maďarská firma prepravovala psy na adopciu do Nemecka. Polícia na základe pokynu na odopretie vstupu na naše územie obe vozidlá na žiadosť ŠVPS vrátila na územie Maďarska,“ uviedla Hrabovská.

Pokračuje, že v Trenčianskom kraji polícia skontrolovala jedno vozidlo, ktoré prevážalo zvieratá. Po kontrole veterinárnej správy bol vodičovi nariadený návrat ošípaných do miesta pôvodu obce Lysá pod Makytou (okres Púchov).

„Naďalej dohliadame na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pri preprave utratených zvierat, rovnako zabezpečujeme dodržiavanie bezpečnostných opatrení na miestach nákazy. Zároveň pokračujeme v nepretržitej kontrole osôb a vozidiel,“ tvrdí Hrabovská s tým, že opatrenia zabezpečuje viac ako 1500 policajtov.

Hľadá sa spôsob likvidácie tiel zvierat

Na farmách v Medveďove a Ňárade, v ktorých bola potvrdená nákaza slintačky a krívačky, pokračuje vakcinácia zvierat očkovacími látkami dovezenými z Nemecka, uviedol Maroš Sýkora zo spoločnosti Naše Farmy. Momentálne sa podľa neho hľadá spôsob, ako čo najefektívnejšie likvidovať telá utratených zvierat.

Vakcíny sa dobytku podávajú pred jeho utratením, aby sa znížila pravdepodobnosť prenosu choroby. Podľa Sýkoru by mala byť vakcinácia v Medveďove i Ňárade ukončená v priebehu nedele. „Likvidácia chovov sa na našich farmách zatiaľ nezačala. Čakáme na riešenie, čo s dobytkom potom. Jediná kafiléria v Žiline nemá šancu likvidovať v rozumnom čase také množstvá zvierat,“ skonštatoval.

Podľa jeho slov sa uvažuje o vytypovaní vhodných pozemkov, na ktorých by sa mohli telá zvierat zakopať pri zachovaní všetkých bezpečnostných opatrení. „Problémom však je, že farmy ležia na Žitnom ostrove, kde máme spodnú vodu často už v hĺbke 1,1 metra. Pre nakladanie s mŕtvymi zvieratami je to príliš plytké a ešte by hrozila aj kontaminácia spodnej vody,“ pripomenul Sýkora.

Na vyčíslenie škôd, ktoré slintačka a krívačka spôsobí spoločnosti Naše Farmy, je podľa Sýkoru ešte priskoro. „Nie je to možné spraviť tak, že iba spočítame cenu utrateného dobytka. Bude to oveľa komplikovanejšie. Hovoriť konkrétne čísla je preto predčasné. Aktuálne sa musíme sústrediť na to, aby sa nám podarilo zastaviť nákazu. Potom budeme môcť riešiť vyčíslenie škôd či prípadné kompenzácie,“ dodal Sýkora.

Ochorenie slintačky a krívačky je potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska – v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. V okrese Dunajská Streda je od piatkového (21. 3.) večera vyhlásená mimoriadna situácia. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.