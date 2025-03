Dočkáme sa po roku šéfa NR SR? Opozícia chce podrobiť koalíciu na úvod schôdze testu. Michelko aj Gašpar si veria

T. Gašpar o voľbe šéfa NR SR: Smer bude hlasovať za kandidáta Hlasu. Dúfam, že rovnaké stanovisko dá aj SNS Video Zdroj: TV Pravda

Nástup migaľovcov na MIRRI

Premiér Robert Fico (Smer) bol podľa poslanca Tibora Gašpara (Smer) dotlačený do situácie, kedy musel riešiť koaličnú krízu len priamo on, pretože si Hlas a SNS nevedeli sami konflikty vyriešiť. Fico podľa Gašpara nemal na výber. „Toto riešenie nepovažujem za dobré, ale bolo by na stole oveľa horšie riešenie,“ vyjadril sa v relácii ta3 V politike Gašpar. „Keby bolo najhoršie, museli by sme odovzdať moc súčasnej opozícii, a to sme nechceli,“ doplnil po relácii s tým, že išlo o menšie zlo.

Poslanec Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska (PS) si myslí, že Fico ako „politický harcovník“ urobil zásadnú politickú chybu. Nemyslí si, že dohodami s huliakovcami a migaľovcami dosiahol udržateľné riešenie. Pýta sa, ktoré ministerstvá sa po vyhovení Rudolfovi Huliakovi a Samuelovi Migaľovi budú musieť ešte rozdeľovať. Dubéci dáva šancu na prežitie koalície 50:50. Vláde vytkol, že sa nevie nadchnúť pre regionálny rozvoj ani zdravotníctvo.

Na ministerstve investícií ide podľa neho o 12 miliárd, ku ktorým premiér migaľovcov pustil, pričom rezort čelí aj otázkam ohľadom funkčnosti štátnych systémov, ako je napríklad kataster. „Nevidím nejaký vesmír, kde táto vec môže skončiť dobre,“ povedal. So Samuelom Migaľom sa PS pritom ešte nedávno stretlo. „Priznám sa, že mne jeho pozícia bola ťažko čitateľná, tam je to taký mix rôznych názorov,“ povedal o Migaľovi Dubéci.

Rozuzlenie koaličnej krízy je podľa poslanca Romana Michelka (SNS) „veľmi neestetické“, no v politike často musia spolupracovať aj s ľuďmi, ktorí majú problém. „Huliak a Danko už žiadni veľkí kamaráti nikdy nebudú,“ myslí si. Dohodu s migaľovcami hodnotí ako pragmatickú. „Nie je to súťaž krásy,“ zhrnul po relácii.

Poslankyňa SaS Mária Kolíková označila riešenie vládnej krízy za absurdnú situáciu. Koalíciu kritizovala, že namiesto riešenia vážnych problémov, ktoré trápia ľudí, ako je napríklad to, z čoho zaplatia účty, sa mesiace riešilo, kto má záujem o aké pozície. Vláda dáva ľuďom kľúčový odkaz, že so Smerom sa oplatí kradnúť a vydierať.

„Ide o to udržať sa pri moci za každú cenu,“ vyjadrila sa. Keď bola SaS pri moci, nikdy sa podľa Kolíkovej nestalo, aby sa odkladali návrhy na odvolanie ministrov. „Mať koalíciu zlepenú cez vydieranie, to určite neznamená dobré vyhliadky,“ zhodnotila po relácii Kolíková. Domnieva sa, že nový minister Migaľ aj štátny tajomník Radomír Šalitroš čoskoro narazia na betón a uvedomia si realitu, že nemajú žiadny poslanecký základ a nikto ich nedrží v parlamente.

Kolíková: Migaľ a Šalitroš narazia na betón a uvedomia si, že nemajú žiadny poslanecký základ Video Zdroj: TV Pravda

Gašpar odmietol Kolíkovej slová o to, že so Smerom sa oplatí kradnúť. „Máte tú drzosť hovoriť o tom, že Smer kradne, keď Smer v tejto vláde ešte nemá jednu kauzu, ktorá by sa dala označiť za ekonomický prešľap alebo korupciu,“ reagoval smerák.

Nášľapné míny

Dubéci očakáva, že koalícia príde v priebehu nasledujúcich týždňov so skráteným legislatívnym konaním, ktorým sa zavedenie transakčnej dane posunie. Poukázal aj na to, že daň rozdeľuje koalíciu. Smer, Hlas a SNS majú podľa neho problém priznať, že ide o zbabraný zákon, ktorý spôsobí problém.

Michelko reagoval, že za jej výklad je zodpovedné ministerstvo financií. V koalícii podľa neho treba niekedy podporiť aj to, s čím nie ste hlboko uzrozumení a vidíte, že je problém. „Konsolidácia s týmto rokom nekončí. Pokiaľ to bude len trocha možné, tak v budúcom roku budeme tlačiť na to, aby konsolidačný mix bol napríklad robený tak, aby tam transakčná daň nemusela byť, a aby bola nahradená inými príjmami,“ priblížil.

Kolíková si myslí, že pri konsolidácii verejných financií sa treba pozerať na to, že aj štát sa musí zoštíhliť. „My sme navrhovali, že ak ísť do konsolidácie, treba na to ísť potom mixom, ktorý ľuďom nechá viac v peňaženkách. Toto ste si mohli vziať z Maďarska, ktoré išli s priamymi daňami dole,“ vyčítala poslancom koalície a pripomenula, že si vládni predstavitelia zvýšili platy.

Gašpar načrtol, že na schôdzi, ktorá sa začne už v utorok, sú predložené aj zákony, ktoré súvisia s adresnou energopomocou.

M. Dubéci o schôdzi NR SR: Koalíciu otestujeme pri uznášaniaschopnosti aj pri voľbe šéfa parlamentu Video Zdroj: TV Pravda

Odmietol tiež, že by si mal premiér za vyriešenie koaličnej krízy vypýtať pre Smer post policajného prezidenta. „Nepotrebuje post policajného prezidenta. Potrebujeme, aby konečne začali zložky a orgány činné v trestnom konaní konať,“ uviedol s tým, že z jeho pohľadu konajú pomaly a liknavo. Gašpar nepoprel, že svojimi vyjadreniami chce zvýšiť tlak na koaličného partnera z Hlasu, pod ktorého polícia patrí.

Voľba Rašiho – lakmusový papierik?

Michelko predpokladá, že predseda parlamentu bude zvolený hneď na začiatku schôdze. „Máme nominálne sedemdesiatdeviatku. Nehovorím, že to bude úplne presne 79, ale som takmer presvedčený, že to bude 76 plus,“ povedal o voľbe šéfa parlamentu. Kľúčovým bodom pre SNS bude aj sfunkčnenie Rady STVR a následná voľba generálneho riaditeľa telerozhlasu.

Očakáva, že problém nebude ani s voľbou Rašiho na post šéfa parlamentu, ani s prechádzaním zákonov, ktoré sú na programe. Je podľa neho vysoko pravdepodobné, že sa Raši stane novým predsedom národnej rady už v utorok.

Michelko: Je vysoko pravdepodobné, že sa Raši stane novým predsedom NR SR už v utorok Video Zdroj: TV Pravda (Ivan Majerský)

Kolíková predpokladá, že nikto z opozície nezahlasuje za Richarda Rašiho, ktorý je kandidátom Hlasu na post šéfa parlamentu. „Určite to bude v nejakej miere aj skúška koalície,“ skonštatovala. Parlament prerokuje na nadchádzajúcej schôdzi aj zákon z dielne poslancov z klubu SNS. Podľa Kolíkovej má návrh o mimovládnych organizáciách zastrašiť mimovládne organizácie.

Gašpar očakáva, že koalícia otvorí riadnu schôdzu parlamentu v utorok. „Som presvedčený, že 76 a viac poslancov budeme mať jednak pri otvorení, jednak pri schválení programu a ďalších vecí súvisiacich so schôdzou,“ povedal po relácii.

Ak sa voľba šéfa NR SR prerokuje definitívne v pondelok na koaličnej rade, Gašpar si myslí, že tento bod odštartuje schôdzu. Smer bude hlasovať za kandidáta Hlasu, Gašpar dúfa, že rovnaké stanovisko dá aj SNS. Je optimista a verí, že v utorok bude mať Slovensko riadneho šéfa parlamentu. Nevylúčil, že sa v tomto volebnom období opäť vyskytnú ešte nejaké problémy pri konkrétnych zákonoch.

Gašpar o voľbe šéfa NR SR: Smer bude hlasovať za kandidáta Hlasu. Dúfam, že rovnaké stanovisko dá aj SNS Video Zdroj: TV Pravda (Ivan Majerský)

„Momentálne sú prísľuby všetkých, ktorí na vládnutí chcú participovať a podporovať vládu, že ju budú podporovať, tak chcem veriť, že budeme pokračovať,“ dodal.

Zamieša karty Radačovský?

Ako náhradník má do parlamentu nastúpiť bývalý europoslanec Miroslav Radačovský. „Deklaroval, že bude podporovať koalíciu,“ povedal Michelko na margo pochybností, ako sa Radačovský, ktorý je zároveň predsedom strany Patriot, zachová.

„Neočakávam, že by mal nejaké problematické hlasovania. Rátame s tým, že bude súčasť koalície. To je podstatné,“ pokračoval. Vzťahy v koalícii sú podľa neho stabilizované, osobné boľačky si podľa neho musia nechať mimo politiky.

Radačovský hrozí spojencom: My Slovania urobíme z Európy trávnik Video

Opozičné PS sa podľa Dubéciho ešte pred schôdzou stretne a sfinalizuje si postup. „Predpokladám, že otestujeme koalíciu,“ načrtol v nedeľu s tým, že jednak bude test pri uznášaniaschopnosti na úvod schôdze, a jednak pri voľbe šéfa NR SR.

„Voľby predsedu Národnej rady sa nezúčastníme, aby koalícia ukázala či má dosť hlasov,“ vysvetlil. Ani v Hlase, ani v SNS to podľa neho Raši „nemá isté“. O otázke podpredsedu NR SR, ktorá prináleží PS, zatiaľ v hnutí nepadlo rozhodnutie.

Rovnaký postup plánuje pri otvorení schôdze opozičná SaS. Potvrdila to Kolíková. „Je to test koalície. Mala by ukázať, koľko má poslancov na otvorenie a rovnako testom bude, koľko poslancov zahlasuje za predsedu parlamentu, za pána Rašiho,“ povedala.