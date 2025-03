Krauspe: V priebehu týždňov by na cudzineckej polícii mali pribudnúť kiosky

V priebehu niekoľkých týždňov by na cudzineckej polícii mali pribudnúť samoobslužné kiosky, ktoré by mohli pomôcť s nedostatkom kapacít. Na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny to v pondelok vyhlásil štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Patrik Krauspe.