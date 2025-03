Progresívci sa obávajú, že návrhy na odvolanie viacerých ministrov sa opäť odsunú

Opoziční poslanci za klub PS majú v programe najbližšej riadnej schôdze 27 legislatívnych návrhov. Chcú presadiť napríklad obmedzenie vlastníctva médií verejnými funkcionármi či zaviesť flexibilné čerpanie materskej a otcovskej dovolenky. Zároveň vyjadrili svoje obavy, že opozičné návrhy na odvolanie viacerých ministrov sa z tejto schôdze opäť presunú. Uviedli to predseda klubu PS Martin Dubéci a podpredsedníčka klubu PS Zuzana Mesterová. Zároveň upozornili na to, že riadna schôdza sa nekonala už niekoľko mesiacov.

Dubéci o schôdzi NR SR: Koalíciu otestujeme pri uznášaniaschopnosti aj pri voľbe šéfa parlamentu Video

„Uvedomujeme si, že naše návrhy ako opozície nemajú veľkú šancu v tejto koalícii prejsť, ale aj zo skúseností z predchádzajúcich mesiacov vieme, že ak sa nejaký návrh zdá vládnej koalícii dobrý, tak sa inšpiruje a predloží vlastný. Tak verím, že aj našimi návrhmi na tejto schôdzi sa minimálne inšpirujú, keď ich nepodporia,“ skonštatovala Mesterová na pondelkovej tlačovej konferencii.

Čítajte viac Vládna kríza je zažehnaná len naoko, prišli útoky a kritika. Čo bude novou rozbuškou? Koalíciu čaká test

Dubéci informoval aj o ďalšom postupe poslancov za PS na schôdzi, ktorá sa má začať v utorok (25. 3.). Avizoval, že poslanci sa nezúčastnia na voľbe predsedu parlamentu. Tá by mala byť podľa jeho slov v utorok alebo stredu (26. 3). Zároveň skonštatoval, že koalícia ide voľbou do rizika a nie je jasné, či Richard Raši, ktorého do vedenia parlamentu nominoval Hlas, získa dostatok hlasov.

Fico o obnovení vládnej väčšiny: Absurdná politická operácia Video

Myslí si tiež, že v koalícii nie je dohoda ani pri ďalších personálnych voľbách, ktoré budú na programe schôdze. „Tipujem, že mnoho z týchto volieb bude neplatných alebo nebude zvolený žiaden kandidát a pôjdeme do ďalšieho cyklu,“ podotkol. Obáva sa aj presunu opozičných návrhov na odvolanie viacerých ministrov až na ďalšiu schôdzu.

Čítajte viac Danko: Nie som stotožnený s tým, ako sa vyriešila koaličná kríza a kto zasadol na ministerstvá. Podpásovka od Fica, komentuje Grendel

Dubéci zároveň avizoval svoj zámer zorganizovať na budúci týždeň stretnutie naprieč politickým spektrom k návrhu zmrazenia valorizácie odmeny poslancov. Mal k tomu poslať list predsedom všetkých poslaneckých klubov. „Na základe veľmi štedrého valorizačného mechanizmu budú poslancom národnej rady zvýšené odmeny o 200 až 250 eur a prispejú k už teraz štedrej odmene,“ upozorňuje Dubéci. Dodal, že ide o jeden z najštedrejších valorizačných mechanizmov, ktoré máme vo verejnom sektore. „Toto všetko sa deje v čase bezprecedentnej inflácie a zdražovania, ktoré občania a firmy pociťujú na zvýšených cenách energií, potravín, bývania a nakoniec aj na daňovom zaťažení. Ja som naozaj hlboko presvedčený o tom, že národná rada má ísť v takýchto veciach vzorom, a my poslanci národnej rady sa nemôžeme tváriť, že sa nás zdražovanie a život bežných ľudí netýka,“ povedal. Dubéci je presvedčený o tom, že je to základné minimum, na ktorom by sa mali zhodnúť naprieč opozíciou aj koalíciou, vzhľadom k tomu, čo sa deje v našej spoločnosti a ekonomike. „Je to prvý krok, potom sa bavme o tom, či vieme ísť aj ďalej,“ dodal.

Na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR predložilo návrh na zmrazenie platov ústavných činiteľov hnutie Slovensko. „Oceňujeme, že Progresívne Slovensko sa pripája k iniciatíve hnutia Slovensko, ktoré na najbližšiu schôdzu predložilo návrh na zmrazenie platov politikov. Evidujeme vyjadrenia viacerých poslancov koalície, ktorí tvrdia, že so zmrazením platov nemajú problém. Veríme, že svoje slová potvrdia aj pri hlasovaní o našom návrhu zákona a platy si zmrazia,“ uviedlo hnutie. Ak by návrh neprešiel, platy politikov by sa automaticky zvýšili a najbližšieho polroka by nemohol úpravu platov politikov nikto predložiť. „Sme ochotní diskutovať o vylepšeniach nášho zákona. Podstatné je, aby návrh prešiel na marcovej schôdzi prvým čítaním,“ uviedol poslanec a člen výboru pre financie a rozpočet Július Jakab (hnutie Slovensko).

Ako sa píše v návrhu hnutia Slovensko, v roku 2025 si poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v závislosti od miesta trvalého pobytu mesačne prilepší o 209 eur, respektíve o 237 eur. Okrem toho bude mať každý poslanec o 254 eur vyšší rozpočet na úhradu nákladov spojených so zriadením svojej regionálnej kancelárie. V prípade prezidenta to znamená medziročný nárast jeho odmeny až o 1 128 eur. V prípade schválenia návrhu by došlo k zmrazeniu platov prezidenta, poslancov, asistentov poslancov a výdavkov na prevádzku poslaneckej kancelárie na úroveň z roku 2024.