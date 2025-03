Víťazom koaličnej krízy je Robert Fico, porazenými sú Šutaj Eštok, Danko, ale aj Migaľ

Rokovanie koaličnej rady v novom zložení Video

„Argument Roberta Fica, že tí, ktorí vládli pred ním, boli zlepencom, a preto nedokázali vládnuť, sa mu vrátil ako bumerang a trafil ho presne medzi oči. Jeho zlepenec je totiž kvalitatívne ešte na oveľa horšej úrovni,“ zhodnotil. Poukazuje na to, že Samuel Migaľ, ktorý sa stal ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, nemá ani vlastnú politickú stranu, a tá je veľmi dôležitá pre výkon moci a personálne zabezpečenie rezortu, ktorý spravuje.

Rudolf Huliak vlastnú politickú stranu má, no jeho Národná koalícia spochybňuje zahranično-politické hodnotové ukotvenie Slovenska a stavia sa proti nášmu členstvu v Európskej únii a NATO. „Toto je ďalší terč, ktorý Robert Fico ponúkol opozícii a zároveň aj ďalší moment, ktorý stavia víťazstvo Roberta Fica do úplne iného svetla,“ podotkol politológ. Robert Fico vyšiel podľa neho z koaličnej krízy posilnený, ale len preto, že boli oslabení jeho koaliční partneri Hlas a SNS. „Je úplne zjavné, že on tieto politické strany voličsky tuneluje. To sa však odrazí pri ďalších voľbách, kde potom nebude mať spojencov. Voliči SNS sú tí, ktorí pomáhajú udržať preferencie Smeru a to isté bude s voličmi Hlasu,“ myslí si Koziak.

Strany Hlas a SNS utrpeli koaličnou krízou reputačné škody, čo vidieť aj na prepade voličských preferencií. „Matúš Šutaj Eštok aj Andrej Danko vyšli zo zápasu o udržanie koalície nielen ako poškodení, ale ich „výkon“ bol skutočne až smiešny, keď ukázali na Roberta Fica, aby riešil problémy, ktoré sa týkajú ich politických strán.

Počas koaličnej krízy pôsobili tak, že si nevedia poradiť s vlastnou politickou stranou. Politické strany sa im pod rukami rozsypali, bola tam veľká komunikačná nezručnosť,“ konštatuje Koziak. Poukazuje na to, že SNS už má v niektorých prieskumoch len dvojpercentné preferencie a Hlas padá až na úroveň ôsmich percent.

„Matúš Šutaj Eštok má našliapnuté na to, že jeho strana Hlas môže v budúcich parlamentných voľbách bojovať o to, aby sa vôbec dostala do parlamentu, pretože ten pokles preferencií pokračuje,“ poukazuje Koziak. Podľa neho nič nenasvedčuje tomu, že by Šutaj Eštok ako predseda strany dokázal tento pokles preferencií zvrátiť.

Medzi porazenými je však podľa politológa aj Samuel Migaľ, ktorý získal post ministra. Stratil totiž akýchkoľvek politických spojencov, kritizuje ho koalícia aj opozícia. Na poste ministra to bude mať mimoriadne ťažké, keďže Slovensko sa nachádza v nelichotivej situácii, čo sa týka nízkeho čerpania eurofondov a Migaľ sa v tejto oblasti nikdy nepohyboval. Nemá podporu strany a ani svoj tím odborníkov, ktorých by si priviedol na rezort, poukázal Koziak.