V procese s exministrom Gálom predvolaný svedok nevypovedal, bojí sa stíhania

„Vzhľadom na to, že by mi hrozilo trestné stíhanie, využil by som právo nevypovedať,“ povedal svedok s tým, že vo svojej výpovedi by musel povedať veci, ktoré by k tomu (trestnému stíhaniu, pozn. SITA) asi viedli“. Svedok tiež povedal, že už bol stíhaný v inej trestnej veci, ktorá súvisí s aktuálnym súdnym konaním, konanie v nej však bolo zastavené. Súd postoj svedka akceptoval, pričom rozhodol o čítaní jeho výpovedí z prípravného konania.

Exminister Gál pred súdom ešte vo februári na margo podanej obžaloby vyhlásil, že je nevinný. Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry ešte v decembri 2023 obžaloval bývalého ministra spravodlivosti Gála aj s Ladislavom K. pre zločin prijímania úplatku a zločin podplácania. Stíhanie Ladislava K. však bolo právoplatne zastavené pre premlčanie.

Foto: TASR, Jakub Kotian Gábor Gál Bývalý minister spravodlivosti Gábor Gál prichádza na hlavné pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 25. februára 2025.

Podľa obžaloby si Gál v roku 2018 ešte ako poslanec parlamentu vyžiadal aj prijal úplatok 50-tisíc eur za to, aby zariadil odblokovanie rozhodovacích procesov na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Za týmto účelom ho podľa prokuratúry kontaktoval právnik Ján Gajan na pokyn podnikateľa Martina Kvietika. Obhajcovia obžalovaného obžalobu označili za nedôvodnú a skutok v nej uvedený za vágny. Samotný obžalovaný vyhlásil, že skutky uvedené v obžalobe sú vymyslené. „Nie je pravda, čo je uvedené v obžalobe,“ povedal Gál.

Podľa prokurátora Mateja Izakoviča bolo súčasťou úplatku aj získanie poľovného revíru, a tiež možnosť získať pozemky do prenájmu pre konkrétnu spoločnosť, „v ktorej mal mať (obžalovaný, pozn. SITA) podľa vyjadrení svedkov nejakú skrytú majetkovú účasť,“ uviedol vo februári.

Podľa výpovedí svedka Palidera z prípravného konania ten ešte pred májom 2018 prevzal peniaze od Ladislava K. za vybavovanie záležitostí na SPF. Financie podľa neho smerovali právnikovi Jánovi Gajanovi a následne podnikateľovi Martinovi Kvietikovi. Svedok však uviedol, že fond bol v období prelomu rokov 2017 a 2018 paralyzovaný spormi medzi nominantmi Slovenskej národnej strany a Mosta-Híd. Riešiť to museli dokonca politickí predstavitelia oboch strán. „Štatutári odmietli podpisovať zmluvy,“ uviedol vo výpovedi svedok s tým, že „sa podpisovali len nevyhnutné veci a menšieho rozsahu“.

Čítajte viac V procese s exministrom Gáborom Gálom vypovedal svedok. Exminister tvrdí, že klame

Palider tiež povedal, že samotný Ladislav K. mu v tom období hovoril, že za ním boli „nejakí ľudia od Gábora Gála“ a že „pokiaľ sa nedohodnú, zmluvu nedostane“. „Pán Ladislav K. bol z tohto procesu dosť nahnevaný,“ uviedol svedok. Doplnil však, že „nakoniec sa nejako dohodli“.

Obžaloba v tejto veci bola pôvodne podaná pre dva skutky. V jednom zo žalovaných skutkov podľa prokuratúry išlo o poskytnutie úplatku 120-tisíc eur, ďalší skutok sa týkal vyžiadania a prevzatia úplatku 50-tisíc eur a možnosti využívať poľovný revír. Úplatky boli podľa obžaloby poskytnuté i prijaté za „prednostné a urýchlené schválenie nájomných zmlúv na pozemky v okrese Dunajská Streda Radou Slovenského pozemkového fondu a ich následné podpísanie štatutárnymi zástupcami SPF v prospech obchodných spoločností, ktoré mali tieto pozemky následne obhospodarovať“.

Gábor Gál bol ministrom spravodlivosti za stranu Most-Híd od marca 2018 do marca 2020 vo vláde Petra Pellegriniho. Predtým bol opakovane zvolený za poslanca Národnej rady SR.