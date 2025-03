Poslanci po troch mesiacoch opäť rokujú. Koalíciu čaká skúška Rašim, tajná voľba môže rozviazať ruky

Po troch mesiacoch rokuje parlament Poslanci sú späť v práci. Po troch mesiacoch pauzy sa vracajú do parlamentných lavíc, kde ich čaká prerokovanie 156 bodov. Okrem vládnych a poslaneckých návrhov ich čakajú aj personálne voľby, výročné správy či návrhy uznesení. Hlasovať tiež majú o návrhoch, ktoré sa presunuli z predchádzajúcej schôdze pre nezhody v koalícii. Fotogaléria 19 fotiek +16

Čo čaká poslancov: Poslanci odštartovali v utorok popoludní prvú riadnu schôdzu v tomto roku

Na programe majú vyše 150 bodov

Poslancov čaká voľba predsedu NR SR a rozhodnúť majú aj o viacerých personálnych nomináciách

Na programe je aj vládna novela Ústavy SR, navrhuje sa v nej zakotviť existencia dvoch pohlaví

SNS má na programe napríklad novelu zákona o neziskových organizáciách

SNS prichádza aj s mediálnou novelou, ktorá má opätovne zaviesť inštitút práva na opravu

Opozícia prichádza s návrhmi na vyslovenie nedôvery kabinetu, ministerke Šimkovičovej, ministrovi Šutajovi Eštokovi a ministrovi Tarabovi

Opozícia navrhuje i zmrazenie platov poslancov

Remišovú chcú zbaviť funkcie predsedníčky výboru pre nezlučiteľnosť funkcií pre vilu Kaliňáka

Dianie v Národnej rade SR sledujeme ONLINE:

16:13 Poslankyňa Veronika Remišová v reakcii na návrh na jej odvolanie z postup predsedníčky výboru pre nezlučiteľnosť funkcií povedala, že ide o „mafiánsku pomstu“. „Trestajú toho, kto poukázal na porušenie zákona, ale netrestajú toho, kto zákon porušil. V tomto prípade ústavný zákon porušil Robert Kaliňák,“ uviedla Remišová s tým, že odvolať ju chcú preto, hoci si plnila povinnosti, ktoré jej ukladá ústavný zákon. Odmieta, že by prezradila nejaké informácie o majetkových pomeroch, ktoré by nemala.

Remišová o dôvodoch, prečo ju chcú odvolať Video Šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter tvrdí, že Remišová porušila Ústavu SR a zákon. Smer ju chce odvolať z pozície predsedníčky výboru nezlučiteľnosť funkcií.

16:03 Líder hnutia Slovensko Igor Matovič na margo aktuálnej schôdze povedal, že sa naplnili jeho slová, že je naivné očakávať predčasné voľby a „Fico si ich všetkých kúpi“. Voľby predsedu parlamentu sa Matovičovo hnutie nezúčastní.

Matovič: Danko bude určite trucovať, ale bude ako sám kôl v plote Video

15:41 Poslanec Martin Dubéci z PS priblížil, že k voľbe predsedu parlamentu dôjde dnes za predpokladu, ak budú ukončené rozpravy ku všetkým bodom o personálnych voľbách. „Ak sa to stihne, tak to bude dnes o piatej, ak sa to nestihne, tak to bude zajtra o piatej,“ vysvetlil.

Atmosféra v parlamente je podľa Dubéciho slov „nervóznejšia, ako čakal“, najmä medzi koaličnými poslancami. Myslí si, že v klube SNS aj Hlasu budú poslanci, ktorí Rašiho napokon nepodporia.

Martin Dubéci k tajným voľbám Video Zdroj: TV Pravda

15:35 Koalícia je podľa predsedu opozičnej strany SaS a poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga naďalej zlepencom a jej jednotlivé strany sa naďalej vydierajú.

Zopakoval, že na voľbe predsedu parlamentu sa strana nezúčastní. Gröhling to vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii.

„Nech nás neobťažujú voľbou, nech si zvolia pána Rašiho, nech je pokoj, ale nech neočakávajú, že my tu teraz pôjdeme do ulíc a budeme tam ako v monarchii mávať nejakými mávadlami, že pán Raši bol zvolený a že hurá, všetci sa tu tešíme. Nech si ho zvolia a nech dajú pokoj,“ vyhlásil.

Poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) vládnu koalíciu kritizovala za mesiace nefungujúce plénum národnej rady. Ako ozrejmila, vláda tým bola podľa nej mesiace bez kontroly. Nepáči sa jej, že návrh na odvolanie premiéra a celej vlády je „odložený na neurčito“. Spomenula, že SaS predkladá na rokovanie parlamentu viacero návrhov, ktoré podľa nej pomôžu občanom.

Šimečka o zlepenci, papalášizme a platoch poslancov Video

15:15 Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) podáva návrh na začatie disciplinárneho konania voči lídrovi hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi.

Dôvodom sú výroky, ktoré Matovič predniesol v rozprave, keď označil poslancov za „teliatka“. „Vítam vás po tri a pol mesiaci v práci. Možno taká rečnícka otázka. Ako ste si užili tie tri mesačné platy 20-tisíc eur za ničnerobenie? To len tak na úvod. A vás, ktorých to nezaujíma a správate sa ako teliatka a vykrikujete, keď niekto iný rozpráva, choďte radšej preč,“ vyhlásil Matovič v úvode svojho vystúpenia v rozprave.

Gašpar v tejto súvislosti otvoril otázku, ako riešiť správanie sa poslanca Matoviča. „Uráža občanov Slovenska verejným spôsobom, dehumanizuje a je vulgárny,“ vyhlásil Gašpar s tým, že by malo Národnej rade SR vadiť, že sa takto poslanec parlamentu správa na verejnosti. „Asi aj vaši voliči by týmto boli dotknutí, keby takéto výroky zazneli na ich adresu,“ odkázal Matovičovi.

14:58 Mandátu sa v utorok ujal náhradník za Huliaka bývalý sudca a bývalý europoslanec Miroslav Radačovský.

„Je to síce tajné hlasovanie, ale poviem svoj názor – budem hlasovať za pána Rašiho,“ povedal. Na otázku, prečo nie je členom klubu SNS povedal, že ešte len pred chvíľou zložil sľub. „Ešte mám čas na rozmyslenie trošku,“ pokračoval.

„Nemyslím si, že ja pre svoju činnosť poslanca potrebujem nejaký klub a byť niečím zviazaný. Ja som bol celý život slobodný v rozhodovaní,“ povedal na margo klubov klubov neskôr.

„Musím naštudovať tých 150 zákonov, aby som vedel o čom bude reč. Je to množstvo vecí,“ zákony. Snažím sa pochopiť o čo tu ide, o aké hlasovania ide. Ja som sa o politiku nikdy zvlášť nezaujímal,“ skonštatoval. Na otázku Pravdy, s akými návrhmi zákonov bude prichádzať, odpovedal, že to ešte nevie.

„Samozrejme, že som uvažoval, že nenastúpim,“ povedal. Jedným z dôvodov bolo okolie, ktoré mi vyčítalo, že na čo ho teda vôbec volili. Druhým dôvodom je, že zastupuje rodinu zosnulého policajného exprezidenta Milana Lučanského. „Som presvedčený, že budem komfortnejší, lepšie sa mi bude zastupovať, v tejto veci do budúcnosti, pokiaľ budem poslanec národnej rady. Toto bolo rozhodujúce,“ povedal.

Radačovský na otázku či bude podporovať vládnu koalíciu, odpovedal, že sa celý život rozhodoval sám. „Vzhľadom na moje zameranie a videnie sveta, samozrejme, že budem podporovať za všetkých okolností vládnu koalíciu. Buď sme vpravo, alebo ste vľavo, iná cesta neexistuje,“ hovorí. „Vždy bude rozhodovať v prospech tejto vládnej koalície a bezpodmienečne. Urobím svojím hlasovaním všetko preto, aby táto vláda vydržala do konca,“ deklaroval.

M. Radačovský: Uvažoval sa, že nenastúpim. Nemyslím si, že potrebujem pre moju činnosť poslanecký klub. Koalíciu budem podporovať Video Zdroj: TV Pravda

14:50 Poslanci začali rokovať o návrhu na voľbu predsedu parlamentu.

Post šéfa NR SR patrí podľa koaličnej zmluvy strane Hlas. Tá do funkcie nominovala jej podpredsedu Richarda Rašiho. Podporu mu už deklarovali koaliční poslanci. Opozícia sa na voľbe neplánuje zúčastniť.

Do rozpravy sa písomne prihlásili štyria poslanci. Parlament by mal k voľbe pristúpiť v utorok o 17.00 h. V prípade, že nestihnú ukončiť diskusiu k návrhu, tak voliť predsedu budú až v stredu (26. 3.).

Funkcia predsedu parlamentu je neobsadená od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Riadením NR SR je poverený jej podpredseda Peter Žiga (Hlas).

Raši o jeho podpore na post šéfa parlamentu Video

14:28 Líder SNS Andrej Danko verí, že táto schôdza prejde bez problémov.

Na margo nového šéfa parlamentu podotkol, že „sme ho mohli mať polroka“. Reagoval, že so stiahnutím niektorých návrhov SNS súhlasili, pretože ešte nie sú dokomunikované všetky záležitosti s ministerstvo financií.

„Pre mňa je dôležité, že napríklad zákon z dielne SNS o mimovládnych organizáciách ostáva, takisto komunikujeme o platoch trénerov, aby neplatili odvody, dane. Potom sú tam digitálne tringelty, aby personál v reštauráciách nebol zdaňovaný,“ pokračoval.

K vyšším platom v čase konsolidácie a trojmesačných prázdnin povedal, že je zástancom, aby sa aj v štátnej správe začalo šetriť. „Je to otázka do pléna,“ povedal Danko s tým, že niekedy už aj lekári na obvodnom oddelení majú vyšší plat ako poslanec.

Danko odpovedá aj na to, či si poslanci zaslúžia vyššie platy Video

14:10 Poslanci Národnej rady (NR) SR budú počas aktuálnej schôdze rokovať od 9.00 h do 20.00 h okrem piatkov, počas ktorých budú zasadať do 16.00 h.

Zvyčajne poslanci rokujú do 19.00 h a v piatky do 14.00 h. V piatok nebude obedová prestávka, v ostatné dni sa skráti prestávka na hodinu – od 13.00 h do 14.00 h. Hlasovať o prerokovaných bodoch bude parlament vo zvyčajných časoch o 11.00 h a 17.00 h okrem piatkov.

V úvode schôdze predniesli opoziční poslanci niekoľko návrhov na zmenu programu, ani jeden nebol schválený. Žiadali napríklad rokovať o pandémii slintačky a krívačky, o zrušení transakčnej dane, či presunúť na skorší termín rokovanie o vyslovení nedôvery vláde a o zmrazení platov poslancov.

14:07 Poslanec Hlasu a jeden z bývalej štvorice rebelov Ján Ferenčák povedal, že pre neho je ideálny predseda parlamentu predseda strany, tak ako bol Peter Pellegrini.

„Ja akceptujem, rešpektujem túto nomináciu, s pánom Rašim mám veľmi dobrý vzťah aj osobný nielen ako primátor, ale aj z politickej kariéry. U mňa tento kandidát je vhodný kandidát na predsedu parlamentu,“ vyjadril sa. Deklaroval, že chce zostať členom strany Hlas.

Ferenčák o svojom aktuálnom postoji Video

V súvislosti so zákonmi o športe a Fonde na podporu športu Ferenčák zopakoval, že ich podporil aj vlani. „Ja som nebol ten, ktorý ich blokoval,“ pripomenul. Ako primátor Kežmarku vníma zákony ako prínos pre obce a mestá.

Pripomienky mal k fungovaniu európskeho výboru, konkrétne k návrhu poslanca Smeru Richard Glucka, ktorý oslaboval postavenie európskeho výboru a znižoval jeho váhu. „Voči tomu som sa jasne vymedzil,“ zhrnul. Hovorí, že dnes je zákon opäť predložený na rokovanie NR SR a má prísľub, že Gluck stiahne svoj pozmeňujúci návrh. „To bola dohoda, prečo ja podporujem túto vládnu koalíciu,“ pokračoval. Ak tomu dôjde, tak ostane európsky výbor bez zníženia svojej váhy, dodal.

13:55 Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR) bude aj naďalej riadiť Igor Slanina.

Podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas) predĺžil na základe zákona o STVR Slaninovi poverenie na pozíciu dočasne povereného štatutára STVR. Rozhodnutie, ktoré v utorok zverejnili na webe Národnej rady SR, predlžuje Slaninov mandát od 1. apríla do 30. júna.

Do funkcie štatutárneho zástupcu STVR menovali bývalého šéfa Media RTVS 1. júla 2024, pôvodne mal Slanina byť na poste do 30. septembra. Neskôr mu predĺžili mandát do konca roka. Nového generálneho riaditeľa STVR má zvoliť rada telerozhlasu, tá však nie je stále plne personálne obsadená.

13:40 Poslanci si minútou ticha uctili viaceré nedávno zosnulé osobnosti. Poslanec Dušan Jarjabek (Smer) pripomenul ich život a pôsobenie.

Parlament si zaspomínal na zosnulého poslanca Jána Cupera, ktorý v NR SR pôsobil za stranu HZDS. Rovnako si pripomenul aj politika, historika a archeológa Dušana Čaploviča. Ten v minulosti pôsobil ako poslanec, podpredseda vlády SR a minister školstva.

Minútou ticha si poslanci uctili aj zosnulého herca Štefana Kvietika i politika a bývalého predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša.

13:38 Dohodu v klube Hlasu na podpore Rašiho potvrdil aj Žiga.

„Verím, že tá voľba bude úspešná,“ povedal. „Mne sa uľaví,“ zhrnul. Sám o funkciu šéfa NR SR podľa jeho slov záujem nemá, chcel byť podpredsedom. Situácia, že by Rašiho nezvolili podľa Žigu nehrozí. „Túto alternatívu nepripúšťam,“ vyjadril sa.

Nečinnosť parlamentu posledné tri mesiace nepovažuje za zlyhanie poslancov. „Nemyslím si, že niečo niekomu ušlo. Zákony, ktoré bolo treba prijať z hľadiska zabezpečenia zdravotnej pomoci a stavebného zákona, ktorý sa prijímal po desiatich rokoch, tak na februárovej schôdzi prešli sedemdesiatdeviatkou,“ uviedol s tým, že scenár so 79-člennou podporou očakáva aj v utorok. Obavy z možného sporu v koalícii zo strany Andreja Danka nemá.

V prípade návrhu poslanca Adama Lučanského o mimovládkach prídu podľa neho zrejme ešte pozmeňujúce návrhy. „Mám pocit, že naprieč koaličnou radou bola dohoda, že sa urobí pozmeňujúci návrh v rámci výboru a druhého čítania. Očakávam tieto kroky,“ povedal. Program by sa mal zoškrtať na asi 150 bodov.

Bude Smer hlasovať za Rašiho na post predsedu NR SR? Video

13:33 O post šéfa NR SR sa uchádza kandidát Hlasu Raši, hoci sa ešte nedávno špekulovalo, že by o funkciu mohol mať záujem aj zastupujúci predseda parlamentu Peter Žiga. Raši znel pred schôdzou sebavedomo. Na otázku, či cíti podporu koaličných strán odpovedal: „Áno, jednoznačne, ináč by som do toho nešiel.“

13:20 Národná rada je schopná uznášať sa. Prezentovalo sa 79 poslancov.

Na programe majú viac ako 150 bodov. Okrem vládnych a poslaneckých návrhov ich čakajú aj personálne voľby, výročné správy či návrhy uznesení. Na tejto schôdzi majú tiež hlasovať o návrhoch, ktoré sa presunuli z predchádzajúcej schôdze pre nezhody v koalícii.

13:09 Parlament otvoril rokovanie 33. schôdze.

Podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas) v utorok popoludní otvoril 33. schôdzu NR SR. V úvode schôdze zložili sľub náhradníci, ktorí prišli do parlamentu za poslancov, ktorí sa stali ministrami a poslanca, ktorý sa ujal funkcie štátneho tajomníka. Novými poslancami sa stali Miroslav Radačovský, ktorý kandidoval za SNS a tiež Ján Hrubý a Andrea Szabóová. Tí kandidovali vo voľbách za Hlas.

Foto: Ľuboš Pilc Andrea Szabóová Andrea Szabóová nastúpila do NR SR za Radomíra Šalitroša.

Foto: Ľuboš Pilc Ján Hrubý Ján Hrubý nastúpil do NR SR za Samuela Migaľa.

Foto: Ľuboš Pilc Miroslav Radačovský Za Rudolfa Huliaka nastúpil do NR SR Miroslav Radačovský.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života,“ znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom „sľubujem“ a podpisom.

Na základe dohôd v koalícii odišiel z NR SR Rudolf Huliak, ktorý sa stal ministrom cestovného ruchu a športu, takisto Samuel Migaľ, ktorý prevzal vedenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Z NR SR odišiel aj Radomír Šalitroš, stal sa štátnym tajomníkom na MIRRI.

11:15 Voľba šéfa NR SR bude podľa Richtera zaradená ako bod č. 3. „My by sme boli radi, keby dnes o 17.00 mohli prebehnúť aj voľby, ale to záleží od toho, či bude ukončená rozprava dovtedy. Ak nebude dnes ukončená rozprava, tak konkrétny akt volieb prebehne zajtra o 17.00,“ vysvetlil šéf klubu strany Smer.

11:10 Na schôdzu chce Smer doplniť návrh na odvolanie Veroniky Remišovej (Za ľudí) z pozície predsedníčky výboru nezlučiteľnosť funkcií.

Šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter tvrdí, že Remišová porušila Ústavu SR a zákon. Smer deklaruje, že funkcia šéfa tohto výboru má patriť opozícii, no nemôže v nej ostať Remišová.

„Neberieme právo a dohodu, ktorú rešpektujeme, že výbor patrí opozícii a že v rámci opozície sa dohodli, že bude patriť hnutiu Slovensko, len v tomto prípade nemôžeme súhlasiť, aby tam ostala Remišová, pretože porušila zákon,“ skonštatoval Richter. Nekonkretizoval, v čom konkrétne mala poslankyňa porušiť zákon.

Remišová čelila kritike zo strany ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer). Tvrdil, že zneužila svoju funkciu, pretože prezradila informácie z utajenej časti jeho majetkového priznania. Remišová reagovala, že nikdy neinformovala o rodinných príslušníkoch opozičných či koaličných poslancov. Spor sa týkal vlastníctva domu v Chorvátsku. Vlastníctvo nehnuteľnosti podľa nej priznal sám Kaliňák.

Remišová o dôvodoch, prečo ju chcú odvolať Video Šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter tvrdí, že Remišová porušila Ústavu SR a zákon. Smer ju chce odvolať z pozície predsedníčky výboru nezlučiteľnosť funkcií.

Návrh na svoje odvolanie považuje Remišová za pomstu. Informovala zároveň, že na výbor bol doručený podnet od Kaliňáka na jej osobu a hrozí jej pokuta v podobe 12 platov, čo označila takisto za pomstu.

„Za to, že som upozornila na to, že Robert Kaliňák nepriznal vilu vo svojom majetkovom priznaní, ide vládna koalícia trestať nie toho, kto porušil zákon, Roberta Kaliňáka, ale ide trestať toho, kto na to upozornil,“ skonštatovala na utorkovom brífingu Remišová. Tvrdí, že ako predsedníčka výboru len preverila majetkové priznania, keďže dostala viacero otázok k tomu, či je nehnuteľnosť riadne zapísaná v jeho majetkovom priznaní tak, ako káže ústavný zákon. „Ako predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií som v zmysle zákona túto skutočnosť preverila a následne som avizovala konanie na výbore tak, ako to robíme vždy, keď je porušený ústavný zákon,“ skonštatovala s tým, že ide o povinnosť výboru.

11:05 Richter potvrdil, že v utorok zloží sľub poslanec Miroslav Radačovský, „ale do klubu Slovenskej národnej strany nevstúpi. Budeme s ním komunikovať my z pozície poslaneckého klubu strany Smer. Budeme ho informovať o postupoch.“ Pripomenul, že Radačovský deklaroval, že bude podporovať vládu Roberta Fica.

11:00 Šéf poslaneckého klubu Smer Ján Richter povedal, že schôdza by sa mala skončiť 16. apríla pred Veľkou nocou.

Po roku by sme mohli mať šéfa NR SR

Na schôdzi zložia poslanecký sľub náhradníci za ministra športu Rudolfa Huliaka (Národná koalícia), Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša (obaja nezávislí), ktorými majú byť Miroslav Radačovský (Slovenský patriot), Andrea Szabóová a Ján Hrubý (obaja Hlas).

Kandidátom Hlasu, ktorému podľa koaličnej zmluvy prináleží post predsedu NR SR, je exminister MIRRI Richard Raši. Práve tajná voľba šéfa parlamentu má otestovať silu koaličnej sedemdesiatdeviatky.

Premiér Robert Fico (Smer) v pondelok podvečer po koaličnej rade povedal, že schválené by mali byť všetky návrhy zákonov. Ešte minulý týždeň sa vyjadril, že by ho neprekvapilo, ak by sa vyskytli ďalšie problémy.

Viac sa dozviete v článku nižšie.

Čítajte viac Dve pohlavia aj voľba šéfa parlamentu. Po paralýze sa do NR SR vrátia poslanci. Čo si tlačia pred sebou?

Poslancov čakajú viaceré personálne voľby:

návrh prezidenta Petra Pellegriniho na voľbu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,

návrh vlády na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Stať sa ním Dušan keketi (nom. SNS),

voľba sudkyne Ústavného súdu, kandidátkou je Lívia Trellová,

dvaja noví členovia Rady pre mediálne služby,

člen Správnej rady TASR na pozíciu odborník v oblasti IT,

členovia Rady Slovenskej televízie a rozhlasu za oblasť televízneho vysielania, rozhlasového vysielania, ekonómie, práva, informačných technológií,

člen Správnej rady Ústavu pamäti národa,

voľba člena Súdnej rady.

V priebehu 33. schôdze má podľa programu dôjsť aj k opätovnému odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas), šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nom. SNS) a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS). Opozícia podala návrh aj na vyslovenie nedôvery Ficovej vláde.