Pellegrini: Šírenie slintačky a krívačky je vážnym zásahom do hospodárstva SR

Šírenie slintačky a krívačky medzi zvieratami je vážnym zásahom do hospodárstva Slovenska. Ak by sa ochorenie rozšírilo na väčšinu územia, ohrozilo by to celý poľnohospodársky aj potravinársky sektor a malo by to devastačné účinky. Médiám to pri návšteve Banskej Bystrice povedal prezident Peter Pellegrini.