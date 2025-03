Prezident vyzval ľudí, aby nespájali históriu spred 80 rokov s vojnou na Ukrajine Video

Na pietnom akte kladenia vencov pri čiernom obelisku na Námestí SNP sa spolu s ním zúčastnili na oslavách aj pozvaní veľvyslanci Českej republiky, Kazašskej republiky, Rumunska, Ukrajiny i konzul veľvyslanectva Maďarska. Prišli tiež deti a študenti z materských, základných a stredných škôl.

„Pred 80 rokmi padli na našom území vojaci Červenej a rumunskej armády, položili základ toho, aby sme tu žili v mieri. Za to všetkým statočným ľuďom, ktorí sa pripojili k odboju a ukrývali prenasledovaných, či pomáhali partizánom, patrí naša vďaka bez ohľadu na to, či je dnes za východnou hranicou vojenský konflikt alebo nie. Pred 80 rokmi tu bojovali úplne iní ľudia a úctu treba prejaviť všetkým padlým hrdinom, bez ohľadu na to, akej boli národnosti alebo z ktorej krajiny pochádzali, Ukrajincom aj Rusom, oni nemali nič spoločné s tým, čo sa dnes deje,“ zdôraznil Pellegrini.

Foto: TASR, Ján Krošlák pellegrini Prezident Peter Pellegrini počas príhovoru pri Pamätníku Červenej armády na banskobystrickom Námestí SNP počas osláv 80. výročia oslobodenia mesta Banská Bystrica 25. marca 2025

Prezident rovnako pripomenul, že sloboda a mier nie je automatická, čoho sme svedkami už tri roky, keď Ukrajina čelí vojenskej agresii. Svedkami nemilosrdného poznania, že aj v 21. storočí sa vzájomné konflikty môžu riešiť vojenskou silou a umierajú státisíce nevinných ľudí.

Primátor Ján Nosko je presvedčený, že Banská Bystrica, ktorej dňom oslobodenia je 25. marec 1945, bude vždy mestom hrdinstva, spravodlivého odporu a odolnosti.

„Verím, že to, čo nás spája, aj vzhľadom na aktuálne udalosti a vojnové dianie neďaleko od našich hraníc, kde len pár hodín dozadu bolo naše partnerské mesto Sumy terčom raketového útoku s mnohými obeťami, je prirodzená túžba v nás vzdať úctu všetkým, ktorí si ctia ušľachtilé hodnoty slobody, tolerancie, demokracie a mieru. A ak je to potrebné, neváhajú prijať neraz aj tú najväčšiu obeť,“ konštatoval Nosko. Z Banskej Bystrice už čoskoro do Sumy vyrazí humanitárna pomoc.

Prezident v Banskej Bystrici navštívil aj znovuotvorené pracovisko Kancelárie prezidenta, kde v úvode dňa úradoval. V jeho programe je aj návšteva Thurzo-Fugger zážitkovej expozície, vo Vlkanovej zavíta do spoločnosti Gevorkyan, ktorá je lídrom v oblasti práškovej metalurgie v rámci Európy a patrí aj celosvetovo k najinovatívnejším spoločnostiam v tomto odvetví. Na záver si nechal návštevu Slovenského lyžiarskeho múzea a skanzenu lanoviek v obci Podkonice, ktoré dokumentuje 130-ročnú históriu lyžovania na Slovensku.