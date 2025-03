Slovenská výstava na EXPO 2025 za milióny eur: Našim maskotom v Japonsku je písmeno „i“. Spoznali sme rozpočet

Slovensko sa na Svetovej výstave EXPO 2025, ktorá sa otvorí 13. apríla v japonskej Osake, predstaví s deviatimi témami – od vody cez alkohol až po umenie a módu. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel v utorok na tlačovej konferencii predstavila aj maskota slovenskej expozície. Je nim písmeno „i“ vyrobené z fliaš vylovených z oceánu. Pravda zistila, že na celú výstavu by štát nakoniec nemal minúť viac ako šesť miliónov eur, pričom počiatočne sa hovorilo až o osemnástich.

Prezentácia Slovenska na Svetovej výstave EXPO 2025 v Osake Video Zdroj: TASR

Naša krajina sa na svetovom expe predstaví po troch rokoch, keď výstavu v Dubaji viedol vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Nevyhol sa pritom viacerým kontroverziám, konkrétne ho Najvyšší kontrolný úrad kritizoval pre neschopnosť zdokumentovať 106-tisíc eur minutých na alkohol a neuhradené faktúry za apartmány.

Medzičasom už gescia slovenskej expozície na celosvetovej výstave prešla pod ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktoré má aktuálne po mesiacoch sporov s koalíciou pod palcom Rudolf Huliak (nom. Smer). Minister sa na tlačovej konferencii Slovakia Travel, kde jej predstavitelia novinárom odprezentovali svoju predstavu o slovenskej výstave, nezúčastnil.

Foto: TASR, Jakub Kotian SR Bratislava TK maskot krst Slovakia Travel crtur Generálna komisárka slovenskej expozície pre výstavu EXPO 2025 v Osake Ivana Vala Magátová počas prezentácie slovenskej expozície na Svetovej výstave.

Písmeno „i“ z plastu

Ako vysvetlila generálna komisárka slovenskej expozície pre výstavu EXPO 2025 v Osake a zároveň generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová, slovenský maskot predstavuje udržateľnosť. Ide o reflexiu ústrednej myšlienky svetovej výstavy a je vyrobený formou 3D tlače z recyklovateľného oceánskeho plastu. Zároveň poukázala na zaujímavú symboliku, keďže celá výstava sa bude konať na umelo vytvorenom ostrove z oceánskeho odpadu.

„Predstavuje japonské mužské meno a vznikol zámenou písmen v sinojaponských ideogramoch Kanji,“ píše Magátová v tlačovej správe. Vysvetľuje, že zo slova „Slovakia“ si vzali písmeno „i“, ktoré sa zároveň v japonskom znakovom písme označuje ako Kanji, a to znamená človek, respektíve ľudstvo. „Vidíme tu prepojenie kultúr,“ podotkla.

zväčšiť Foto: Pravda, Natanael Leo Poloha EXPO 2025, maskot, KINJI Maskot slovenskej expozície KINJI na EXPO 2025 v Osake.

„Ostatné krajiny si spravili plyšového maskota, no my sme si povedali, že tou cestou nepôjdeme. Vytvorili sme si maskota z oceánskeho odpadu. Nazvali sme ho KINJI a vznikol z desiatich fliaš vylovených z oceánu. Chceme ďalej podporovať čistú udržateľnú planétu,“ vysvetlila generálna riaditeľka.

Maskota na tlačovej konferencii pokrstila slovenská vodná slalomárka a držiteľka zlatej medaily z letných olympijských hier 2004 a 2008 Elena Kaliská. „Je to veľká výzva, ale z nášho pohľadu si myslím, že sa máme čím chváliť. Slovensko určite patrí do sveta,“ povedala ohľadom slovenskej expozície v Japonsku.

Olympijská medailistka Elena Kaliská pokrstila slovenského maskota KINJI a svetovej výstave EXPO 2025 v Osake Video Zdroj: TV Pravda

Čím sa pochválime?

Slovensko na otvárací ceremoniál expozície našej krajiny prinesie do Japonska na degustáciu svoje najlepšie vína. Pre malých návštevníkov si pripravila pexeso „Nájdi slovenský hrad“.

Následne sa začne výstava rozdelená na osem tematických dvojtýždňov a jeden národný deň. Budeme sa zaoberať napríklad klimatickými zmenami a ich vplyvom na pestovanie vinnej révy, pochválime sa titánovými implantátmi nahrádzajúcimi kosti a takisto aj ukážeme naše bohaté zásoby vody. Kurátorky Slovenskej národnej galérie tiež predstavia diela Mikuláša z Levoče, Ľudovíta Fullu a Martina Benku.

„Účasťou Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO napĺňame nielen myšlienky organizátorov, ale zvýrazňujeme unikátnosť našej krajiny. Chceme návštevníkov zaujať, upútať, podnietiť v nich zvedavosť, inšpirovať. Naším cieľom je vytvoriť kooperačné väzby, podporiť obchodné aktivity slovenských firiem a pritiahnuť na Slovensko čo najviac ázijských turistov,“ okomentoval prostredníctvom tlačovej správy minister Huliak.

Foto: Pravda, Natanael Leo Poloha EXPO 2025, Slovensko Magátová Slovenská vodná slalomárka, držiteľka zlatej medaily z letných olympijských hier 2004 a 2008 Elena Kaliská (vľavo) a generálna komisárka slovenskej expozície pre výstavu EXPO 2025 Ivana Vala Magátová držia maskota slovenskej expozície KINJI.

Konkrétne tematické dvojtýždne a deň: Vplyv klímy na kvalitu vína – 20. 4. až 4. 5. 2025 Šport ako motivácia – 13. 5. až 26. 5. 2025 Zdravie a inovácie – 20. 6. až 3. 7. 2025 Obnova a ochrana dedičstva UNESCO – 15. 7. až 28. 7. 2025 Udržateľná spoločnosť/Chuť regiónov – 1. 8. až 14. 8. 2025 Voda nad zlato – 18. 8. až 31. 8. 2025 Národný deň – 10. 9. 2025 Hrou k poznávaniu – 15. 9. až 28. 9. 2025 Umenie a móda – 1. 10. až 13. 10. 2025

Objasnenie rozpočtu

Čo sa týka konkrétneho rozpočtu Slovenskej republiky na svetovej výstave, už tri roky sa informácie o ňom neustále líšia. V roku 2022 Ministerstvo hospodárstva plánovalo vyčleniť na EXPO viac ako 18 miliónov eur, z čoho sa mala financovať výstavba dvojpodlažného pavilónu s rozlohou 700 metrov štvorcových. Štát dostal len jednu súťažnú ponuku vo výške 8,2 milióna eur a plány sa teda nenaplnili.

Rozhodol sa pre prenájom podstatne menších priestorov v zdieľanom pavilóne vo výstavnej hale CS2. Podľa prezentovaných plánov má ísť o tri miestnosti plus administratívne priestory. Výsledná expozícia bude teda oproti pôvodným plánom podstatne menšia, no zároveň aj vyčlenená suma výrazne klesla.

Čítajte aj Sulíkova sekera v Dubaji

„Pôvodne sme dostali rozpočet 18 miliónov eur, tam sa však ešte rátalo so stavbou vlastného pavilónu. K dnešnému dňu sme už do štátneho rozpočtu vrátili viac ako sedem miliónov eur,“ vysvetlila pre Pravdu Magátová.

Pre konsolidáciu výstava prišla ešte o ďalších približne päť miliónov eur a v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 štát na EXPO v Osake nakoniec vyčlenil 9,67 milióna eur. Podľa Magátovej si však slovenská expozícia nakoniec vystačí s ešte menšou sumou.

„Počítame s tým, že náš rozpočet bude do šesť alebo okolo päť miliónov eur. To, čo sa neminie, vrátime do štátneho rozpočtu,“ deklarovala generálna komisárka výstavy.