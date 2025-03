Prieskum AKO: Voľby by v marci vyhralo PS, na vládu by potrebovalo aj Matoviča. Ficovi by ani Hlas a Republika nestačili

Voľby do Národnej rady by v marci vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 21,7 percenta hlasov, tesne za ním by skončila strana Smer, ktorú by volilo 21,2 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo sedem strán, resp. hnutí. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Tretiu najsilnejšiu podporu by mala strana Hlas so ziskom 12,3 percenta voličských hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj KDH (7,8 percenta), hnutie Slovensko (7,3 percenta), Republika (7 percent) a SaS (6,6 percenta).

Šimečka v Ide o pravdu: Koalícia už nikdy nebude mať stabilnú väčšinu. S Hlasom sme skončili Video

Pred bránami NR SR by ostali Magyar Szövetség – Maďarská aliancia (4,4 percenta), Demokrati i SNS (oba subjekty by získali po 4 percentá), rovnako tak hnutie Sme rodina (2,4 percenta). Ďalšie strany a hnutia by získali menej ako jedno percento hlasov.

Na základe prieskumu by PS získalo v parlamente 39 kresiel, strana Smer 38. Hlas by mal v parlamente 22 poslancov, KDH 14. S 13 poslancami by v NR SR bolo zastúpené hnutie Slovensko, po 12 mandátov by získali SaS a Republika.

Telefonický prieskum na vzorke 1000 respondentov starších ako 18 rokov sa realizoval od 11. do 19. marca.