Migaľ v Ide o pravdu: Máme ambíciu založiť stranu, preto sme šli do vlády. Chceme s ňou byť v parlamente

Možno by sa mnohí čudovali, že s veľa politikmi, keď sa vypnú kamery, je oveľa konštruktívnejšia debata, povedal minister informatizácie Samuel Migaľ v Ide o pravdu. Nálada na koaličnej rade, ktorej sa zúčastnil prvýkrát, nebola napätá, ale taká, aká by mala byť, uviedol.

Je naša ambícia založiť novú politickú stranu, aj preto sme išli do exekutívy. Verím, že po ďalších voľbách budeme mať svojich poslancov v parlamente, povedal Migaľ v relácii Ide o pravdu.

Stretol som sa s predsedom Hlasu, podali sme si ruky, pochválil som mu jeho opálenie, sadli sme si za rokovací stôl a konštruktívne sme sa rozprávali. Ja aj Rudolf Huliak máme garantované miesta na koaličnej rade, vyhlásil Migaľ.

Čakal som, že bude nejaká holubica – nebola, dodal v súvislosti s tým, že náhradníci za neho a Radomíra Šalitroša zložili v parlamente poslanecký sľub. Očakávam, že situácia poslaneckých klubov bude vďaka novým poslancom viac zastabilizovaná, dopovedal.

Za pána Žigu hovorila skúsenosť, povedal minister investícií k voľbe predsedu parlamentu. Myslí si, že ak by bol Peter Žiga kandidátom Hlasu na tento post, mohol by získať v tajnej voľbe aj hlasy opozície. Samuel Migaľ si stojí za tým, že Peter Pellegrini nie je nadstranícky prezident. Nemyslí si však, že to nie je v poriadku, zaznelo tiež v relácii Ide o pravdu.

