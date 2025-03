Kotlár na vláde čítal svoju analýzu o vakcínach meniacich ľudí na kukurice. Z úradu odišiel rýchlo a bez vyjadrenia

Kotlár o analýze kovidových vakcín, ktorú predloží Žilinkovi Video Zdroj: TV Pravda

Kotlár tvrdí, že podľa výsledkov analýzy obsahujú ampulky vakcín „enormné množstvo DNA“. „Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy. Narábali s ľuďmi ako s kukuricou, a to bez ich vedomia,“ tvrdí Kotlár.

Denník Pravda sa preto s otázkami o Kotlárovej analýze obrátil priamo na spoločnosti Moderna a Pfizer. Moderna sa voči jeho tvrdeniam ostro ohradila a zdôraznila, že vyjadrenia slovenského vládneho splnomocnenca nie sú pravdivé.

Peter Kotlár

„Pokiaľ ide o tému mRNA a DNA, mRNA vakcíny proti COVID-19 nemenia ani neinteragujú s DNA. Ako poznamenalo americké Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, tieto vakcíny fungujú tak, že inštruujú bunky, aby produkovali spike proteín, čím sa spustí imunitná odpoveď. mRNA nikdy neprenikne do bunkového jadra, kde sa nachádza DNA, a telo ju po dodaní pokynov rýchlo rozloží,“ uviedol pre Pravdu hovorca Moderny Luke Mircea-Willats.

Slová o genetickom modifikovaní ľudí medzičasom vyvrátili aj viacerí renomovaní odborníci a analýzu spochybnili. Samotný Kotlár však žiadal zvolanie bezpečnostnej rady a deklaroval, že ak pochybil, tak roztrhá svoj diplom.

Minulý týždeň Kotlár odovzdal svoj znalecký posudok generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi s tým, že príslušné orgány majú tento „dôkazný materiál“ dôsledne posúdiť. O týždeň neskôr prišiel so svojou analýzou aj na rokovanie vlády.

Na vláde o kukurici

Dvadsiateho šiesteho marca sa rokovania vlády prvýkrát zúčastnil nový minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Samuel Migaľ (nom. Smeru). Ten pred jeho začiatkom podotkol, že „vôbec netuší“, čo od Kotlára očakávať, no na analýzu vládneho splnomocnenca sa „veľmi teší“. Migaľ pritom sám o sebe v relácii televízie Markíza Na telo v nedeľu 16. marca povedal: „Ja som kukurica.“

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) pred rokovaním vlády uviedol, že celá situácia je na úrovni teórie plochej Zeme, a dokonca ešte nebezpečnejšia. „Keby som mal pripustiť všetky tieto závery, a to sa netlačím do pozície odborníka, tak asi po zjedení banánu sa musím premeniť na banán a podobne,“ povedal Drucker. Kotlárove pôsobenie považuje za „veľmi smutný príbeh“.

Samotný splnomocnenec opustil budovu úradu vlády približne 45 minút po začiatku rokovania. Kotlár sa pri novinároch nezastavil a na otázky neodpovedal. Rokovanie pokračovalo bez jeho prítomnosti.

Úrad vlády do poslednej chvíle neinformoval o Kotlárovej účasti na rokovaniach vládneho kabinetu. Bod o správe splnomocnenca sa na programe rokovaní objavil až po začiatku schôdze vlády. Podľa informácií zverejnených na portáli vlády nebol návrh uznesenia k Kotlárovej správe schválený a rokovania boli prerušené.

Peter Kotlár a Erik Kaliňák

Trestné oznámenie a potenciálna žaloba

Ako už denník Pravda informoval, Kotlár čelí pre svoje výroky trestnému oznámeniu od opozičnej SaS. Podľa poslanca Tomáša Szalaya slová splnomocnenca zvyšujú nebezpečenstvo, že zaočkovaní ľudia sa budú obávať zvýšeného rizika rakoviny.

Súčasťou trestného oznámenia sú aj základné štúdie, ktoré ukazujú, či a ako sa môže DNA dostať do vakcíny a ako očkovacie látky fungujú. Kotlár mal podľa Szalaya preverovať priebeh pandémie, no od začiatku sa opieral o názory alternatívnych vedcov, ktorí sa nikdy netajili svojou nedôverou voči vakcínam. Analýzu, na ktorej zakladá svoje tvrdenia o kukurici a geneticky modifikovaných ľuďoch, pripravila česká konšpirátorka Soňa Peková.

Odborníci pre Pravdu zároveň nevylúčili, že Kotlárovi by mohla hroziť žaloba priamo od farmaceutických gigantov, ako sú Moderna a Pfizer. Samotný splnomocnenec sa v reakcii vyjadril, že ak by farmaceutické spoločnosti chceli niekoho žalovať, mala by to byť slovenská vláda.

„Ak chcú oni (Pfizer či Moderna – pozn. red.) podať nejaké trestné oznámenie, tak to musia adresovať vláde Slovenskej republiky,“ uviedol pre Pravdu. „Som vládny splnomocnenec a nikto mi ako osobe nemôže nič vyčítať. Ja nekonám ako fyzická osoba. Takže ak firmy niečo chcú, nech sa obrátia na vládu Slovenskej republiky,“ dodal Kotlár.

Odborník z oblasti medicíny a práva, advokát a absolvent Lekárskej fakulty aj Právnickej fakulty Univerzity Komenského Peter Kováč s týmto tvrdením nesúhlasí. Kotlárove výroky podľa neho môžu poškodiť dobré meno farmaceutických spoločností.

„Keď niekoho žalujete, tak si môžete vybrať, koho. Kotlár svoje názory síce hovorí ako splnomocnenec, ale sám sa nimi dlhodobo netají. Podľa mňa by teda nebolo márne zažalovať jeho,“ uviedol Kováč pre Pravdu.

Keby teda niekto zažaloval slovenskú vládu, mohla by sa podľa neho brániť práve tým, že Kotlár konal nad rámec svojich kompetencií. Na druhej strane však odborník pripomenul, že vláda zatiaľ splnomocnenca na prekračovanie jeho kompetencií neupozornila. S týmto názorom súhlasil aj advokát Tomáš Husovský.

Kotlár chce žalovať farmaceutické spoločnosti

Na otázku Pravdy, či počítal s tým, že by pre svoju analýzu mohol čeliť žalobe on sám alebo dokonca celá slovenská vláda, Kotlár vo štvrtok (20. 3.) odpovedal vlastnou otázkou: „A firmy počítajú s tým, že štáty z celej Európy, ktoré sa ku mne pridajú, možno spustia žaloby voči nim?“

Splnomocnenca sme sa ďalej spýtali, či už vie o konkrétnych krajinách, ktoré by sa k nemu chceli pridať. „Vy nemáte žiadne informácie, pretože to nie je malá hra. To znamená, že, samozrejme, viem o takých krajinách. A prvé z nich budú pravdepodobne Spojené štáty americké,“ uzavrel Kotlár.