VIDEO: Šimečka o tom, ako sa Danko povadil s Kaliňákom: Stabilita, pokoj, láska v koalícii trvali iba deň

Šimečka o tom, ako sa Danko povadil s Kaliňákom: Stabilita, pokoj, láska v koalícii trvali iba deň Video

Poukazuje na to, že koalícia sa nevie zhodnúť ani na tom, či pomôže Severoatlantickej aliancii posilniť východné krídlo, čo by v praxi znamenalo vyslanie vojakov do Pobaltia. Podľa Šimečku je to bizarná koincidencia, že prezident chce hľadať zhodu v oblastiach obrany medzi koalíciou a opozíciou práve v deň, keď vyšlo najavo, že ani v samotnej koalícii nie je zhoda v zásadných otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako je napríklad vyslanie 155 slovenských vojakov do Pobaltia v rámci operácie NATO. Parlament dnes schválil návrh uznesenia na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Mnohonárodnej brigády NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky, avšak bez hlasov poslancov poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. Za návrh hlasovalo 137 poslancov, proti boli poslanci klubu Slovenskej národnej strany a Miroslav Radačovský.

Slovenská národná strana vyslanie vojakov odmietla podporiť, rovnako ako aj zákon o aktívnych zálohách a zákon o žandárstve, ktoré predkladá minister obrany. Návrh je momentálne v druhom čítaní. „Máme tu prvé hlasovanie, kde sa už ukazuje, že zlepenec založení na kšeftovaní a rozdávaní trafík nefunguje. Andrej Danko zrejme preto, že bol ponížený a vzali mu ministerstvo, sa zaťal a v dôležitých otázkach národnoštátnych záujmov nepodporí vládu,“ skonštatoval Šimečka.

Zároveň poukázal na to, že minister Kaliňák doteraz nepripravil plán rozvoja rezortu obrany, no už „nakupuje ako nákupná maniačka“ a ohlásil zámery v hodnote osem miliárd eur. „Ako chcú garantovať našu obranyschopnosť smerom do budúcna? Kto budú naši spojenci? Odcudzili si našich kľúčových partnerov v rámci EÚ a NATO. Neustále izolujú Slovensko z kľúčových rokovaní o budúcnosti a bezpečnosti Európy a ťahajú nás smerom k Rusku,“ poukázal Šimečka.

Opozičná SaS plánuje na stretnutí u prezidenta prezentovať závery opozičného okrúhleho stola. „Stretnutie ukázalo jednotu v kľúčovej téme, ktorá presahuje stranícke rozdiely. Je to signálom, že opoziční predstavitelia považujú obranyschopnosť Slovenska a Európy za svoju prioritu,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Matovič: Danko bude určite trucovať, ale bude ako sám kôl v plote Video

Koaličná SNS v stredu informovala, že nesúhlasí s vyslaním vojakov do mnohonárodnej brigády NATO v Lotyšsku, pretože nechce, aby malo Slovensko vojakov na ruských hraniciach. Zároveň má problém aj s návrhom zákona, ktorý by mohol zriadiť Žandársky zbor. Obidva návrhy na hlasovaní v stredu po 11.00 h prešli.