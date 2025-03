Školskí odborári a ministerstvo školstva sa dohodli, podpísali memorandum

Školskí odborári a minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) sa dohodli na zvýšení platov. V stredu podpísali memorandum o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva. Od 1. septembra by sa tak platy zamestnancov v školstve mali zvýšiť o sedem percent, s ďalším navýšením od januára 2026. Rezort sa s odborármi dohodol aj na ďalších bodoch.

Minister školstva vníma dohodu ako významný krok k väčšej stabilite a predvídateľnosti v školstve. „Je to nielen záväzok, ale aj veľmi jasný signál štátu, že si váži prácu učiteľov, odborných zamestnancov, ale aj všetkých, ktorí prispievajú k vzdelávaniu Slovenska,“ uviedol Drucker.

Drucker v Ide o pravdu: Zvýšenie platov v školstve je prvá z priorít. Odborná komisia posúdi, či zaviesť povinnú maturitu z matematiky Video

Šéf rezortu zároveň potvrdil dohodu na zavedení nárokovateľného príplatku za hodnotenie výkonu. Avizuje tiež nový zákon o odmeňovaní zamestnancov v školstve a tzv. platový automat, ktorý by chcel predstaviť do konca roka 2026 s účinnosťou od septembra 2027 alebo od januára 2028.

Ministerstvo sa ďalej zaviazalo k príprave legislatívnych a finančných reforiem, ktoré zabezpečia udržateľnosť platových záväzkov. Do konca roka 2026 má vypracovať plán transformácie systému financovania tzv. originálnych kompetencií v školstve.

Strany sa podľa ministerstva školstva dohodli aj na spolupráci pri riešení optimalizácie siete škôl a pri zvyšovaní efektívnosti podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní. Odbory zároveň berú na vedomie, že zvyšovanie platov bude možné len pri efektívnejšom využívaní rozpočtových prostriedkov rezortu. Preto sa memorandum opiera aj o záväzok racionalizácie financovania a štrukturálnych zmien v oblasti platov a zamestnaneckých nárokov.

Ministerstvo a odbory sa zároveň dohodli na spoločnej participácii na reformách a projektoch vrátane implementácie revízie výdavkov v regionálnom školstve. Memorandum je uzatvorené do 28. februára 2027.

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek informoval, že podpísaním memoranda odborári ukončili štrajkovú pohotovosť. Od memoranda môžu ustúpiť, ak minister nepredloží dohodnuté zmeny do legislatívneho procesu do 30. apríla.

Dohodu na navýšení platov považuje šéf odborárov za kompromis. Pripomenul však aj ďalšie požiadavky, ktoré sa premietli do memoranda. Ocenil napríklad ústretovosť pri návrhu na zavedenie platového automatu v školstve. „Pokiaľ by takýto automat bol na svete, tak každý by vedel, ako toto v školstve vyzerá, aké sú tie nástupné platy,“ načrtol s tým, že na automate ešte treba urobiť veľa práce.

V rámci zlepšovania podmienok v školstve plánuje Drucker v najbližších týždňoch predstaviť sériu návrhov zmien, ktoré označil za „veľký skok vpred“. Týkať sa majú napríklad oblasti raného vzdelávania, regionálneho vysokého školstva, stredného odborného vzdelávania, zavádzania podpory kľúčových predmetov, ako je matematika, novej maturitnej skúšky, ale aj zavádzania umelej inteligencie vo vzdelávaní. Zmeny sa dotknú aj vzdelávania učiteľov. Ambíciou je tiež posilniť autonómiu vysokých škôl.