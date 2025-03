Pellegrini: Musíme urobiť maximum, aby sme zastavili šírenie nákazy slintačky

Slovensko musí urobiť maximum pre to, aby sa zastavilo šírenie nákazy slintačky a krívačky do ďalších chovov dobytka. Na stredajšom brífingu po rokovaní s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer) na to upozornil prezident SR Peter Pellegrini, ktorý zároveň vyzval na rešpektovanie pokynov štátnej správy. Takáč potvrdil, že na Slovensku zatiaľ evidujeme stále iba štyri ohniská nákazy, no ďalšie pribudlo v susednom Maďarsku.