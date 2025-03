Lunter navrhuje vytvorenie druhej komory parlamentu: samosprávam by poskytla legislatívnu silu

Iniciatíva Stred, zdržujúca niekoľko primátorov a starostov z Banskobystrického kraja, navrhuje vytvorenie druhej komory parlamentu, ktorú by tvorili zástupcovia samospráv. Navrhovaná Rada samosprávy SR by mestám, obciam a krajom umožnila ovplyvňovať, posudzovať a pripomienkovať zákony, ktoré ovplyvňujú činnosť samospráv. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.

„Slovenská republika je decentralizovaný štát, v ktorom zhruba 80 percent služieb poskytujú občanom mestá, obce a krajské samosprávy. Ale naše postavenie v systéme moci a autorita v legislatívnom procese tomu nijakým spôsobom nezodpovedá,“ vysvetlil Lunter.

Iniciatíva Stred v spolupráci s ústavným právnikom Radoslavom Procházkom vypracovala aj návrh ústavného zákona, ktorý by vytvoril Radu samosprávy SR. V nej by podľa návrhu mali zastúpenie všetky stupne samosprávy, kraje, mestá a obce. Rada pozostávajúca zo 48 členov by mala právo posúdiť zákony schválené Národnou radou (NR) SR, ktoré majú dosah na fungovanie samospráv. Podobne, ako v prípade prezidenta SR, by mohla zákon s pripomienkami vrátiť parlamentu na opätovné prerokovanie.

Ondrej Lunter o platforme Stred Video 14. február 2025 / Zdroj: TV Pravda

„Tento konkrétny návrh ústavného zákona je neideologický, to znamená, že žiadnu politickú skupinu a frakciu nezvýhodňuje a nestojí daňových poplatníkov ani euro,“ uviedol Lunter s tým, že druhá komora parlamentu by nijakým spôsobom neoslabovala moc NR SR. Ako dodal, druhá komora parlamentu by samosprávam poskytla legislatívnu silu napríklad na to, aby parlament v skrátenom legislatívnom konaní neprijímal zákony s negatívnym dôsledkom na obce, mestá či kraje.

O návrhu ústavného zákona chce Iniciatíva Stred rokovať aj so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) či Úniou miest Slovenska (ÚMS). Návrh zákona pošlú aj každému zo 150 poslancov NR SR. „Verím, že budeme môcť o ňom rokovať, že sa naplnia slová o tom, že je záujmom všetkých, aby samosprávy boli reprezentované v systéme moci,“ skonštatoval Lunter.