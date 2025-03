Národná rada má po roku riadneho šéfa. Rašiho zvolilo 79 poslancov, opozícia má pochybnosti. Fico: Zavŕšenie náročnej cesty

Koalícia o zvolení Rašiho 79 hlasmi Video

Premiér: Zavŕšenie náročnej cesty

Zvolenie Rašiho je zavŕšením náročnej cesty vedúcej k stabilizácii vládnej koalície a zároveň znamená, že vládna koalícia sa vracia do pôvodných koľají, reagoval na hlasovanie predseda vlády Robert Fico (Smer).

„Pán predseda, v mene všetkých poslancov za Smer veľká gratulácia a teším sa na spoluprácu tak s tebou, ako aj s pánom prezidentom,“ uviedol.

Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je presvedčený, že nový predseda parlamentu spĺňa morálne, profesionálne aj odborné vlastnosti na túto pozíciu. Voľba šéfa NR SR je podľa neho dôležitý symbol pre ďalšie pokračovanie koalície. „Môžeme ho nazývať aj akýmsi reštartom a verím, že od dnešného dňa už nebudeme riešiť naše vnútorné problémy,“ uviedol.

Predseda koaličnej SNS Andrej Danko Rašimu praje, aby bol rovnako dobrým predsedom parlamentu, ako bol Pavol Paška.

Raši sa poďakoval všetkým poslancom, ktorí odovzdali svoj hlas v jeho prospech. „Aj ako predseda NR SR som len jedným zo 150 poslancov, nebudem vedieť zabrániť všetkým výstrelkom, útokom niektorých poslancov, ale viem vám však sľúbiť, že ja sa budem venovať práci pre ľudí. Budem stáť na strane zákonnosti a budem sa snažiť viesť rokovania parlamentu tak, aby prioritou Národnej rady bolo zlepšenie života ľudí na Slovensku,“ vyhlásil.

Raši sľúbil, že bude presadzovať zodpovedný sociálny dialóg. Chce zároveň urobiť všetko preto, aby bol parlament stabilizujúcim prvkom nielen v politike, ale aj v spoločnosti.

Opozícia má pochybnosti

Opoziční poslanci tvrdia, že pri voľbe bola narušená jej tajnosť. Jeden z overovateľov za koalíciu mal totiž každý lístok pred odovzdaním skontrolovať. Uviedli to pre novinárov po hlasovaní opoziční poslanci. Hovorí to podľa nich o tom, že ani v rámci koalície si poslanci navzájom nedôverujú. Považujú to za narušenie princípu slobodnej voľby.

„Vzhľadom na to, že poslanec Šimko za Hlas ako overovateľ pri tajnej a slobodnej voľbe kontroloval každý jeden volebný lístok pred vhodom do urny, máme za to, že voľby neprebehli ani tajne a slobodne,“ povedala po hlasovaní Zuzana Mesterová (PS). Svoju námietku vzniesli do zápisnice, ako overovatelia za opozíciu ju odmietli podpísať. Opozícia žiada, aby sa zišiel ústavnoprávny výbor a posúdil, či voľba prebehla v súlade s pravidlami.

Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer) v pléne Mesterovej odpovedal, že volil slobodne a tajne. „Jediný, kto sa mi snažil narušiť tajnú voľbu, bola poslankyňa Mesterová,“ skonštatoval. Aj Zuzana Plevíková (Smer) tvrdí, že lístky nikto nekontroloval.

Aj Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) upozornila, že šéf parlamentu nebol zvolený v súlade s tajnou voľbou. „Richard Raši bol zvolený podvodom. Jeho voľba je ukážkou toho, že na vysokú štátnu funkciu nemusíte mať ani schopnosti, ani charakter,“ uviedla Remišová v stanovisku.

V druhý deň schôdze NR SR – v stredu 26.3. – sa stal jej predsedom, v tajnej voľbe ho podporilo 79 poslancov.

Pôvodne sa rátalo s tým, že šéfa si Národná rada bude voliť už v utorok, no na základe návrhu povereného predsedu parlamentu Petra Žigu (Hlas) sa tajné hlasovanie presunulo na stredu. Dôvod tejto zmeny známy nie je. Koaliční predstavitelia od minulého týždňa ubezpečovali, že Rašiho vo voľbe všetkých 79 poslancov Hlasu, Smeru a SNS podporí.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Raši Na snímke poslanec NR SR Richard Raši (Hlas) počas 33. schôdze NR SR v Bratislave 25. marca 2025.

Žiga bol riadením NR SR poverený od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Post predsedu parlamentu patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu. Voľba sa mesiace odkladala, keďže v koalícii nebola úplná dohoda na podpore jedného kandidáta.

Poslanci v tajnej voľbe hlasovali tiež o predsedovi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Miesto sa uvoľnilo potom, čo sa stal Rudolf Huliak (nezávislý) ministrom cestovného ruchu a športu. Do funkcie predsedu výboru bol navrhnutý Ivan Ševčík (nezaradený), podporilo ho 73 poslancov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu prítomných a Ševčík sa tak stal novým predsedom výboru.

Michelko: Je vysoko pravdepodobné, že sa Raši stane novým predsedom NR SR Video

Poslanci budú po tajných hlasovaniach voliť aj člena Rady Slovenskej televízie a rozhlasu, člena Správnej rady Tlačovej agentúry SR a člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. Tieto personálne voľby by sa mali uskutočniť taktiež formou hlasovania hlasovacími lístkami, avšak verejne.

Keketi smeruje do NBS

Novým viceguvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) má byť Dušan Keketi. Návrh vlády schválila Národná rada 79 hlasmi. Do funkcie ho ešte musí menovať prezident Peter Pellegrini.

Keketi bol donedávna ministrom cestovného ruchu a športu, po dohode vo vládnej koalícii ho na tomto poste nahradil Rudolf Huliak (nezávislý).

Banková rada NBS má podľa zákona šesť členov, a to guvernéra, dvoch viceguvernérov a troch ďalších členov. Už dlhšie nemá obsadené obidve funkcie viceguvernérov. Doteraz posledným bol Ľudovít Ódor, kým sa v máji 2023 nestal predsedom úradníckej vlády.

„Vzhľadom na to, že je nevyhnutné plynule zabezpečovať plnenie všetkých funkcií a úloh Národnej banky Slovenska, ktoré jej vyplývajú zo zákona o NBS, je potrebné doplniť neúplný počet členov bankovej rady,“ vysvetlil návrh minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) s tým, že Keketi spĺňa všetky kritériá a podmienky na úspešný výkon funkcie viceguvernéra centrálnej banky.

Opoziční poslanci túto nomináciu v rozprave k návrhu v parlamente opakovane kritizovali. Nejde podľa nich o odbornú, ale iba politickú nomináciu, ktorou si vládna koalícia rieši svoje vnútorné problémy.

D. Keketi v minulosti pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách. V súkromnej sfére napríklad v spoločnostiach Škoda Auto Slovensko alebo UniCredit Leasing. Pre štát ešte pred nástupom na ministerstvo pracoval napríklad ako šéf Eximbanky alebo bratislavského letiska M. R. Štefánika.