Tisíce eur mesačne aj keď nedokončí mandát. Poslanci odklepli Žilinkovi doživotnú rentu, dostane viac ako prezident

Podmienky získania nároku na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov sa upravia. Vyplýva to z novely zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Návrh sa týka aj výsluhového dôchodku generálneho prokurátora, nárok naň získa po štyroch rokoch funkčného obdobia, avšak len v prípade, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 20 rokov.

Medzi dôvody, pre ktoré sa prokurátor môže vzdať funkcie prokurátora, pribudne aj vznik nároku na výsluhový dôchodok prokurátora.

Základnou podmienkou na priznanie výsluhového dôchodku bude zánik služobného pomeru prokurátora vzdaním sa funkcie prokurátora v prípade, ak o výsluhový dôchodok požiada prokurátor po 20 rokoch výkonu funkcie prokurátora. Výška výsluhového dôchodku by mala byť 0,8 percenta za každý rok výkonu funkcie prokurátora. Konkrétne by malo ísť o sumu 5-tisíc eur mesačne.

Generálny prokurátor bude mať vyššiu rentu ako prezident. Ten po skončení výkonu svojej funkcie dostáva doživotne plat vo výške platu poslanca Národnej rady. V roku 2023 bol základný plat poslanca 3 912 eur v hrubom, vlani bol na úrovni 4 074 eur a tento rok stúpol na 4 572 eur.

Generálny prokurátor bude mať nárok na výsluhový dôchodok, ak by mu zanikol služobný pomer prokurátora vzdaním sa funkcie prokurátora po uplynutí najmenej štyroch rokov jeho funkčného obdobia. Jeho výsluhový dôchodok má byť v takom prípade vo výške základného platu prokurátora generálnej prokuratúry.

Upraví sa aj odchodné prokurátorov. Právo na predčasné odchodné získa prokurátor aj v prípade, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 20 rokov. „Podmienkou na vznik nároku prokurátora na predčasné odchodné bude zánik funkcie prokurátora vzdaním sa funkcie v čase, keď ešte nemá nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, a pritom je natoľko psychicky vyčerpaný výkonom funkcie prokurátora, že už nevládze riadne túto funkciu vykonávať,“ uviedol predkladateľ návrhu Daniel Karas (Smer).

Prokurátorovi v tomto prípade vznikne nárok na predčasné odchodné vo výške štyroch základných platov. Maximálne by však mohol dosiahnuť predčasné odchodné vo výške desiatich základných platov, ak funkciu prokurátora vykonával najmenej 28 rokov.

Novela má byť účinná od 1. júna.

Novú legislatívu kritizuje opozičné PS. „Koalícia si odhlasovala návrh zákona, ktorým dáva generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi doživotnú rentu okolo 5000 eur mesačne. Nárok na túto absurdne štedrú rentu má už po štyroch rokoch vo funkcii,“ uviedol poslanec Branislav Vančo (PS) v stanovisku hnutia. Myslí si, že koalícia si takto „kupuje“ generálneho prokurátora. „Ak by sa Žilinka napríklad zajtra vzdal funkcie generálneho prokurátora, dostane mesačne sumu, o ktorej sa môže väčšine Slovenska len snívať. Ak by sa dožil priemerného veku, my všetci sa mu zložíme na odmenu až jeden milión eur,“ dodal Vančo.

Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) považuje za neprijateľné, aby sa občania skladali Žilinkovi na doživotnú rentu. Pripomína, že zmena bola schválená v čase, keď vláda „ľuďom zvýšila dane, rodinám zobrala tisíce eur na daňovom bonuse, dôchodcom zobrala rodičovský dôchodok a na podnikateľov uvalila nové dane“. Vyzvala tiež Žilinku, aby ľuďom oznámil, či má v úmysle dokončiť celé svoje funkčné obdobie, na ktoré bol zvolený, alebo chce predčasne odísť.