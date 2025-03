ZMOS: Nasadenie a každodenné úsilie učiteľov je základom budúcnosti spoločnosti

Nasadenie a každodenné úsilie učiteľov sú základom budúcnosti našej spoločnosti. Pri príležitosti piatkového Dňa učiteľov to uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). TASR o tom informovala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.

Slováci a platy v roku 2025: Kto si polepší a kto ostane sklamaný? Plus praktické rady ako si vyrokovať vyšší plat Video

Nielen dnes, ale každý deň v roku patrí zamestnancom v školstve podľa ZMOS úprimná vďaka za to, že pripravujú deti a mladých ľudí na život, aby raz sami tvorili spoločnosť a spolupodieľali sa na jej vývoji. „Vaše vedomosti, postoje a osobný príklad formujú hodnoty, charakter a schopnosti našich ďalších generácií. Ste tí, ktorí musia denne reagovať na výzvy súčasnosti, od prevencie šikany až po zmysluplné zapájanie digitálnych technológií do života žiakov,“ adresoval učiteľom predseda ZMOS Jozef Božik.

Pripomenul, že mestá a obce sú zriaďovateľmi viac ako 5000 školských zariadení – materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí či centier voľného času a v nich pôsobí viac ako 50-tisíc pedagogických pracovníkov, ktorí denne prispievajú k formovaniu vedomostí a osobností mladých ľudí. „Neodmysliteľnou súčasťou školských tímov sú aj nepedagogickí zamestnanci – upratovačky, školníci, kuchárky, ale aj administratívni pracovníci. Aj ich práca je kľúčová. Svojím príkladom, profesionalitou a postojom vytvárajú prostredie, ktoré podporuje výchovu a učí deti, že poriadok, systém a úcta k práci sú dôležité hodnoty v živote,“ doplnil Božik.

ZMOS si podľa neho váži každodennú prácu učiteľov i ostatných pracovníkov v školstve. „Dlhodobo pracujeme na tom, aby sme posilňovali naše originálne kompetencie v oblasti školstva, pretože deti a mládež sú prirodzenou súčasťou komunitného, mestského a obecného života. Škola a obec spolu tvoria jeden celok, akým je komunita,“ dodal.

Ženy dominujú na základných a stredných školách, majú aj vyššie mzdy ako muži

Ženy stále dominujú v učiteľskom povolaní v základných školách (ZŠ) aj stredných školách (SŠ). Učiteľky mali tiež vyššie mzdy ako ich mužskí kolegovia s výnimkou vysokoškolských pedagogičiek. TASR o tom informovala hovorkyňa Štatistického úradu (ŠÚ) SR Jana Morháčová pri príležitosti piatkového Dňa učiteľov. Štatistiky tiež podľa nej ukazujú, že SR sa v rámci EÚ radí medzi krajiny s najvyšším počtom žiakov na učiteľa.

„Ženy-učiteľky na ZŠ tvorili takmer 84 percent všetkých učiteľov, na SŠ to bolo už len 71 percent. Na vysokých školách dokonca prevažovali muži, ženy tvorili už len necelú polovicu, 47 percent pedagogického zboru,“ priblížila hovorkyňa. Podotkla, že s vyšším stupňom vzdelávania podiel ženských pedagógov klesá. Na Slovenku pritom podľa nej pracuje v škôlkach a v školách na všetkých úrovniach vzdelávania približne 91-tisíc učiteľov.

Ako doplnila, platy učiteľov v posledných rokoch rástli na všetkých stupňoch. V roku 2023 dosiahli podľa nej hodnoty od 1300 do necelých 2000 eur. „Na ZŠ bola priemerná mesačná mzda 1703 eur, na stredných školách 1732 eur. Najvyšší zárobok v priemere mali pedagógovia na vysokých školách, 1924 eur,“ uviedla. V priebehu piatich rokov (od 2019 do 2023) platy pedagógov podľa nej vzrástli od 26 percent na vysokých školách do 36 percent na ZŠ.

Zo štatistík tiež podľa Morháčovej vyplýva, že v rámci ZŠ a SŠ pripadá na jedného pedagóga približne 14 žiakov. Priemer EÚ bol pritom 12 žiakov na učiteľa. „Slovensko sa tak zaradilo medzi tri krajiny s najhoršou pozíciou v EÚ, spolu s Holandskom (16 žiakov na učiteľa) a Francúzskom (15 žiakov na učiteľa). Z hľadiska kvality sa najlepšie pracuje učiteľom v Grécku, Luxembursku, na Malte a v Chorvátsku, kde na jedného učiteľa pripadá len 8 až 9 detí,“ dodala hovorkyňa.

Štát nemá (na) učiteľov... Kde končia absolventi pedagogických fakúlt? Škola je až na 14. mieste! Video

Na všetkých typoch škôl evidujú štatisti takmer 90-tisíc učiteľov

V pedagogickej profesii pôsobilo podľa ostatného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 na Slovensku 89 138 učiteľov. S výnimkou vysokých škôl prevažujú medzi nimi výrazne ženy. Na základe zozbieraných a analyzovaných dát o tom počas piatkového Dňa učiteľov informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR a hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder.

„V predškolských zariadeniach a na základných školách pôsobí len okolo 6000 mužov, ženy – učiteľky tak predstavujú 90 percent všetkých učiteľov v tomto type škôl. Na stredných školách tvoria muži jednu štvrtinu, na vysokých školách už nadpolovičnú väčšinu – 51 percent,“ spresnila Stauder.

Výrazná väčšina učiteľov je vo veku medzi 30 až 59 rokov, necelú tretinu tvoria štyridsiatnici. „V skupine stredoškolských učiteľov je však až takmer 42 percent vo veku 50 rokov a viac,“ dodala hovorkyňa ostatného sčítania. Priblížila tiež, že dve tretiny všetkých pedagógov sú v manželskom zväzku, teda ako rodinný stav si uviedli „vydatá alebo ženatý“.

Prešovský kraj, ako najväčší kraj v SR, s najnižším priemerným vekom obyvateľov (39 rokov) a najpočetnejšou predproduktívnou zložkou obyvateľstva (nula až 14 rokov) má najviac učiteľov pôsobiacich v predškolských zariadeniach a na základných a stredných školách. Vysokoškolskí učitelia prevládajú v Bratislavskom kraji, pôsobí tam 32 percent všetkých na Slovensku.

Najvyšší počet učiteľov na 1000 obyvateľov je na Orave a v okresoch Levoča, Prešov a Banská Štiavnica.

Vo Vranove nad Topľou ocenili 50 pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov sa v piatok v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnil slávnostný program spojený s oceňovaním pedagógov. Ďakovný list a uznanie za svoju prácu si prevzalo 50 pedagógov z rôznych typov školských zariadení vrátane materských, základných, stredných, umeleckých a špeciálnych škôl, ako aj z Centra poradenstva a prevencie. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková.

Drucker: Podľa nového vzdelávacieho programu sa učí už 490 škôl Video

Podujatie sa nieslo v duchu úcty, vďaky a uznania voči tým, ktorí svojou každodennou prácou formujú hodnoty, vedomosti a osobnosť mladej generácie. „Dobre viem, že vaša práca nie je ľahká. Každý deň stojíte pred novými výzvami, ktoré si vyžadujú nielen odbornosť, ale aj empatiu, porozumenie a trpezlivosť. Napriek tomu ostávate verní svojmu poslaniu a formujete budúcnosť nášho mesta i našej spoločnosti,“ uviedol pri oceňovaní primátor Ján Ragan.

Ocenení pedagógovia, ktorých na tento slávnostný akt navrhlo vedenie jednotlivých škôl a školských zariadení, sa podpísali do pamätnej knihy mesta a následne prevzali ďakovný list. K oceneniu im zagratulovali aj prednosta Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrich Kónya a vedúca oddelenia školstva Valéria Novikmecová.

PS: Mzdy učiteľov nesmú byť predmetom kompromisov, musia byť o predvídateľnosti

Mzdy učiteľov nesmú byť predmetom kompromisov alebo dohôd, musia byť o stabilite a predvídateľnosti. Pripomína to opozičné PS, ktoré navrhlo viaceré opatrenia na zlepšenie postavenia učiteľov. Okrem iného by hnutie zaviedlo náborový príplatok pre učiteľov v regiónoch s vyššími životnými nákladmi. Takisto vyzýva na podporu svojho návrhu zákona, ktorým chce zlepšiť bezpečnosť na školách. Hnutie kritizuje, že učiteľom sa zvýšil plat len pod hrozbou štrajku a iba o sedem percent.

„Presadzujeme zavedenie postupného a systematického zvyšovania priemerných platov učiteľov do úrovne minimálne 130 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Mzdy učiteľov nesmú byť predmetom kompromisov alebo dohôd, musia byť o stabilite a o predvídateľnosti. V regiónoch s nedostatkom učiteľov a s vysokými životnými nákladmi navrhujeme zaviesť náborový príplatok, ktorý by motivoval najmä mladých pedagógov, aby sa uchádzali o toto povolanie,“ uviedla na piatkovej tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady (NR) SR Ingrid Kosová (PS). Tento príplatok by bol viazaný na minimálnu dobu zotrvania v danom regióne, aby sa zabránilo odchodu učiteľov po krátkom čase.

PS tiež tvrdí, že každá škola by mala mať možnosť sama si stanoviť kritériá hodnotenia kvality učiteľov. Mali by mať tiež možnosť získať dostupné nájomné bývanie alebo príspevok na bývanie.

Hnutie hovorí aj o potrebe zvýšiť podiel pedagogickej praxe. „K tomuto typu opatrení v dlhodobom horizonte patrí aj opatrenie, aby po desiatich rokoch súvislej pedagogickej praxe mali učitelia nárok na platené študijné voľno. V prípade, ak by pedagogický zamestnanec chcel absolvovať rozširujúce štúdium, ktoré bude vyhovovať aj potrebám zamestnávateľa, mal by mať nárok na ročné platené študijné voľno,“ skonštatovala poslankyňa Viera Kalmárová (PS) s tým, že takýto učiteľ by musel odpracovať v danej škole minimálne tri roky.

Poslankyňa Tina Gažovičová (PS) pripomenula, že učitelia by uvítali aj nefinančné benefity, ako sú zľavy na učebnice či kultúrne podujatia, alebo nárok na bezplatné očkovanie, keďže mnohí pracujú v prostredí so zvýšeným zdravotným rizikom. Za kľúčové považuje aj výrazné posilnenie podporných tímov – asistentov učiteľa, školských psychológov či špeciálnych pedagógov.