Množstvo dovolenkárov si tu príde na svoje. Takúto unikátnu atrakciu si môžete užiť na severe Slovenska

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Rozhľadňa Terchovské srdce Video Zdroj: mReportérka: Janka Chovanová

Na vrchu Oblaz v Terchovej, kde kedysi stála filmová rekvizita šibenice z legendárneho filmu Jánošík, dnes nájdete rozhľadňu Terchovské srdce. Táto 30-metrová vyhliadková veža, ktorú navrhol Alojz Mucha, ponúka úchvatné výhľady na Malú Fatru – vrátane Malého a Veľkého Rozsutca, Bobôt, Tiesňav či Sokolia. K rozhľadni vedie približne 1 kilometer dlhý nenáročný turistický chodník, ktorý začína v centre Terchovej, takže je vhodný pre všetky vekové kategórie. Na veži sa nachádzajú tri vyhliadkové terasy, z ktorých sa naskytá pôsobivý panoramatický výhľad.

Vrchol Oblaz je nielen krásnym miestom, ale aj symbolickým pietnym bodom, kde sa odohrali viaceré historické udalosti. Rozhľadňa je celoročne voľne prístupná, čo z nej robí skvelý cieľ pre všetkých milovníkov turistiky a nádherných výhľadov. V roku 2022 bola dokončená nová cyklotrasa, ktorá spája Žilinu s Terchovou a ponúka bezpečnú a pohodlnú jazdu pre všetkých cyklistov. Zaujímavosťou tejto trasy je až 17 krásnych drevených premostení, ktoré dotvárajú jedinečný charakter tejto cyklomagistrály. Táto cyklotrasa je skvelou voľbou pre tých, ktorí si chcú vychutnať krásu malebnej prírody Malej Fatry na dvoch kolesách.

Nádherné zábery z Horehronia - Prvý jarný deň Video Zdroj: mReportér: Jaro Karak

Prvý jarný deň v Brezne privítal obyvateľov slnečnými lúčmi a príjemnými teplotami. Po dlhej zime sa mesto prebudilo do atmosféry, kde sa príroda pomaly prebúdza k životu – v parkoch sa objavili prvé kvety a stromy začali pučať. Obyvatelia si užívali prechádzky popri Hrone, zatiaľ čo teplejšie počasie prilákalo na námestie viac ľudí. Jarná atmosféra priniesla aj energiu do ulíc, kde bolo vidieť prvých cyklistov a rodiny s deťmi, ktoré využili pekné počasie na pobyt vonku. Veľmi pekné zábery na mesto a okolie nám poslal mReportér Jaro Karak.

Rozmrazovanie krídel lietadla Video Zdroj: mReportérka: Henrieta

Chladné ranné počasie si začiatkom marca vyžiadalo na Letisku M. R. Štefánika špeciálne opatrenie. Ešte pred odletom zo Slovenska muselo jedno z lietadiel podstúpiť rozmrazovanie svojich krídel. Na letisku v Bratislave na to používajú špeciálne odmrazovacie vozidlá so zdvíhacou plošinou a vysokotlakovými tryskami, aby cestujúci bezpečne dorazili do cieľovej destinácie. Proces odmrazovania krídel je nevyhnutný na zabezpečenie bezpečného vzletu, pretože námraza by mohla negatívne ovplyvniť aerodynamiku lietadla a spôsobiť problémy pri vzlete a počas letu. Procedúra sa vykonáva bezprostredne pred vzletom, aby sa zabránilo opätovnému zamrznutiu počas čakania na odlet.

