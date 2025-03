Ako sa slintačka a krívačka dostali do strednej Európy? Eurokomisia vyšetruje, odpovede (zatiaľ) nemá

Európska komisia (EK) vyšetruje pôvod a spôsob zavlečenia slintačky a krívačky do strednej Európy. Na túto otázku v súčasnosti nepozná dôveryhodnú odpoveď, uviedol v piatok pre TASR expert z Komisie. Ocenil tiež rýchlu a vhodnú reakciu na výskyt nákazy na Slovensku.

V Maďarsku potvrdili ochorenie 7. marca, o dva týždne neskôr aj na Slovensku. Podľa EK je veľmi pravdepodobné, že sa nákaza na naše územie rozšírila práve z Maďarska. „Nasadení odborníci z laboratórií hovoria, že vírus je rovnaký. Pravdepodobne sa rozšíril prostredníctvom vetra. Podľa meteorologických správ fúkal silný vietor z juhovýchodnej časti Maďarska smerom na severozápad pozdĺž rieky Dunaj tak, že uľahčil šírenie vírusu (smerom na Slovensko),“ priblížil expert s tým, že toto ochorenie sa prenáša aj vzduchom.

Ešte v januári zaznamenali slintačku a krívačku aj v Nemecku. Podľa zistení však išlo o iný typ vírusu a prípad nesúvisí s nákazou na Slovensku a v Maďarsku.

Predstaviteľ Komisie ďalej oznámil, že Slovensko dôsledne aktivovalo mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany a požiadalo dvadsaťsedmičku o pomoc. Tým sa podľa jeho slov urýchlila a uľahčila komunikácia s členskými krajinami, ktoré sú schopné pomôcť.

„Ľudské zdroje boli vyslané z Česka v podobe vyškoleného personálu, ktorý pokračoval v usmrcovaní zvierat. Ide o pomerne komplikovanú úlohu. Je potrebné mať na pamäti dva parametre. Musí sa to robiť v súlade s pravidlami, to znamená eliminovať zbytočné utrpenie zvierat a robiť to tak, aby sa nešíril vírus,“ spresnil expert z Komisie.

Informoval, že Rakúsko sa ponúklo poskytnúť vybavenie na riadnu dezinfekciu, a Maďarsko spočiatku vyčlenilo niekoľko vozidiel na prepravu niektorých uhynutých zvierat. Potrebné vakcíny sprostredkovalo Nemecko a mimo mechanizmu ponúkli dávky vakcíny aj ďalšie členské štáty. „Slovensko nateraz nič iné nepotrebuje,“ skonštatoval odborník pre TASR. EK je však údajne v kontakte aj s ďalšími členskými štátmi, ktoré skúmajú možnosť ponúknuť pomoc.

Blok môže krajine pomôcť aj prostredníctvom Programu pre jednotný trh, ktorý riadi Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín (SANTE). „Týka sa to najmä spolufinancovania nákladov členských štátov na odškodnenie poľnohospodárov za usmrcovanie zvierat pri vypuknutí nákazy a v prípade potreby aj za preventívne usmrcovanie v rizikových poľnohospodárskych podnikoch,“ spresnila Komisia s tým, že miera spolufinancovania je 20 až 30 percent. Toto spolufinancovanie sa vzťahuje v prípade potreby aj na očkovanie.

Pre zvládanie nákazy EK podľa odborníka vedie krízový tím, pričom krízové centrá má v Budapešti, Bratislave a na regionálnej úrovni. Taktiež funguje stály výbor s členskými krajinami, ktorý sa schádza dvakrát týždenne. Komisia tiež pripomenula, že na začiatku tohto týždňa prišiel na Slovensko aj tím odborníkov.