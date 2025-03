Raši na oslavy do Moskvy s premiérom nepôjde. Neviem, kto by tam chcel ísť, povedal Gröhling

Nový predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) na oslavy konca druhej svetovej vojny do Moskvy s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) nepôjde. Prvá zahraničná cesta nového šéfa parlamentu by podľa neho mala viesť do Česka. Raši to vyhlásil v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.