Huliak navrhuje zmeny v držbe zbraní. Zaisťujú podľa neho bezpečnosť v spoločnosti

Cestovný ruch doteraz spal, pričom pod novým vedením sa ho podarilo na Ministerstve cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR naštartovať. Zmenou by mal prejsť aj šport, pričom najviac sa chce rezort zamerať na budovanie jeho infraštruktúry pre atlétov. Povedal to minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) v nedeľnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24.

Huliak by chcel na Slovensku vybudovať tri moderné atletické haly Video

„Nastúpil som hneď, ja som nečakal na nejakých 100 dní hodnotenia môjho pôsobenia na ministerstve cestovného ruchu a športu. Národná koalícia to uchopila naozaj razom a od prvého dňa sme spravili personálne výmeny, spravili sme to, že sme naštartovali napríklad cestovný ruch, ktorý doteraz spal,“ uviedol Huliak s tým, že fond, ktorý je určený na oblasť cestovného ruchu, je síce funkčný od 1. januára 2025, avšak zatiaľ ešte nič neurobil.

Ďalšou zmenou, ktorú chce presadiť, je pasportizácia športov, respektíve vybudovanie infraštruktúry najmä pre atlétov, ktorí nemajú vhodné podmienky na Slovensku, a preto musia chodiť do zahraničia. Postaviť by sa mali tri športové haly pre atletický šport. Okrem toho plánuje spraviť aj pasportizáciu cestovného ruchu v spojení s oblasťou gastronómie a ubytovacích zariadení.

Právo držať zbraň

Nový minister cestovného ruchu a športu ďalej komentoval aj právo na držanie zbrane, ktoré podľa neho zaisťuje bezpečnosť v spoločnosti. Upozornil, že na Slovensku je prísny systém na získanie zbrane od roku 2002, pričom by sa mal podľa neho mierne upraviť. Zabezpečiť by sa mali kontrolné streľby pre držiteľov súkromných zbraní, aby s nimi vedeli zaobchádzať, tým by sa podľa neho dosiahlo menej prípadov postrelení, respektíve neodborného zásahu a zaobchádzania so zbraňou.

V prípade zbrojenia a posielania vojakov za hranice krajiny, napríklad na Ukrajinu, kde prebieha v súčasnosti vojenský konflikt s Ruskom, Huliak nesúhlasí s tým, aby Severoatlantická aliancia (NATO) diktovala Slovensku, akým spôsobom a koľko má dávať na zbrojenie. „Som za to, aby tu už neboli politici typu Jaroslav Naď (Demokrati), ktorí odzbroja Slovensko. Opýtam sa takto, akým spôsobom sa postavilo NATO k tomu, že dovolilo odzbrojiť Slovensko? Veď sa pozrime na tie otázky, že či občan Slovenskej republiky s týmto súhlasí, aby sme tu teraz vynakladali miliardy na to, že my nemáme protivzdušnú obranu,“ uzavrel Huliak.

Huliak o štadióne v Šamoríne, o Kotlárovi a výstave Expo Video Zdroj: Pravda/Natanael Leo Poloha

Koalícia je upevnená

Upevnenie koalície nastalo, nemyslím si, že je to len dočasný mier, skonštatoval v relácii Politika 24 v televízii JOJ24 minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nominant Smeru). Zdôraznil, že Národná koalícia neraz dokázala, že je súčasťou vlády. „Len opozícia vytvára nejaký efekt nesúdržnosti,“ dodal.

Politickú zodpovednosť za jeho náhradníka v parlamente Miroslava Radačovského podľa neho nesie predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, tak ako aj za všetkých poslancov, ktorí sa dostali do Národnej rady (NR) SR za SNS. S Radačovským podľa svojich slov komunikoval. „Pán Radačovský nesie v prvom rade zodpovednosť sám za seba,“ poznamenal minister Huliak, dodal, ide o skúseného politika, pripomenul jeho (Radačovského) kariéru europoslanca a sudcu. Je presvedčený o tom, že by jeho náhradník nikdy neohrozil koalíciu, podľa Huliaka bude pevnou súčasťou koalície. K tomu, či zverbuje svojho náhradníka do Národnej koalície, sa jednoznačne nevedel a nechcel vyjadriť.

Čítajte aj Vládna kríza je zažehnaná len naoko, prišli útoky a kritika. Čo bude novou rozbuškou? Koalíciu čaká test

Na margo toho, či by podľa neho mali byť zverejnené memorandá so skupinami nespokojných poslancov, sa Huliak vyjadril, že memorandum, ktoré spísali s vládou bolo štandardné a podobné programovému vyhláseniu vlády. Podľa jeho slov sa to týkalo toho, že Národná koalícia sa bude podieľať na moci jedným ministerstvom. „Sú isté záležitosti by mali ostať medzi zavretými dverami,“ dodal. Minister zdôraznil, že sa zaručil, že ak by bol problém s jeho náhradníkom, vráti sa do parlamentu a bude podporovať vládu. Výmenu ministrov z posledných týždňov nazval bežnou politickou praxou, premiér Robert Fico (Smer) ju pritom pred niekoľkými dňami nazval absurdnou operáciou.

Čítajte aj Huliak: Danko je ako žena, s ktorou nemá zmysel bojovať, lebo nevie, čo chce, ale neprestane, kým to nedostane

Huliak a jeho poslanci boli do NR SR zvolení na kandidátnej listine SNS. Minulý rok na jeseň ale odišli z klubu národniarov. Neskôr sa z Hlasu odčlenila skupina poslancov okolo Samuela Migaľa. Parlament mal opakovane problém s otvorením schôdze. Koncom januára Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša vylúčili z Hlasu, ďalší rebel, Roman Malatinec sa následne pridal k huliakovcom. V dôsledku zmeny pomerov v parlamente prišli Hlas i SNS o jedno ministerstvo. Národniari stratili ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktoré následne dostal Huliak. Hlas prišiel o rezort investícií, kde sa nedávno stal ministrom Migaľ a jeho tajomníkom Šalitroš.