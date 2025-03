Nezhody v Hlase? Poslanec Becík spochybňoval opatrenia vlády k slintačke, Šutaj Eštok si ho zavolal na koberec

Šutaj Eštok: Máme podozrenie na piate ohnisko slintačky a krívačky Video Zdroj: TV Pravda

S ochorením SLAK sa v súčasnosti na Slovensku známe štyri ohniská, ale ako uviedol Šutaj Eštok pre novinárov, existuje podozrenie aj na piate. To by sa malo potvrdiť alebo vyvrátiť už čoskoro. Vo štvrtok (28. 3.) minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) tvrdil, že vláda situáciu zvláda a zároveň oznámil nutnosť utratiť ďalších 2 200 kusov dobytka.

Ochorenie prišlo na naše územie z Maďarska, kde ho potvrdili 7. marca. Na Slovensku sa vyskytlo o dva týždne neskôr, čo podľa Gröhlinga dokazuje nedostatočnú reakciu zo strany našich štátnych autorít.

Foto: TASR, Jakub Kotian Gröhling Branislav Gröhling

SaS totiž tvrdí, že vláda počas týchto dvoch týždňov informácie z Maďarska neriešila a povolila prevážanie mäsa cez územie Slovenska, pričom v Česku vozidlo na hraniciach obrátili. Šutaja Eštoka výčitky vyviedli z miery a v živom vysielaní začal na lídra liberálov kričať.

Nezhody v Hlase?

Minister vnútra tvrdí, že kontroly na hraniciach sa posilnili včas, už 7. marca, a Takáč podľa neho nezlyhal. Šéf Hlasu tiež čelil kritike za konanie svojho poslanca a nitrianskeho župana Branislava Becíka, ktorý nahral virálne video o uvoľňovaní opatrení v súvislosti so SLAK a vyzval na „zastavenie likvidácie chovov“.

„Priatelia, ak je toto pravda, tak sa konečne podarila dobrá vec a zvíťazil zdravý rozum. Už včera večer som mal v ruke jedno usmernenie od riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, v ktorom sa zastavuje likvidácia zdravých domácich chovov v ochrannom pásme v obciach Ňárad, Medveďov a Malá Lúč,“ povedal Becík v sobotu ráno.

Podľa Gröhlinga tým poslanec klamal a situáciu v súvislosti so SLAK zľahčoval. „Poslanec Hlasu Becík spochybňuje rozhodnutia tejto vlády,“ vyčítal Šutajovi Eštokovi. Ten tvrdí, že si to so svojím poslancom už vydiskutoval, a na ďalšie výčitky reagoval prevažne otázkami na manažovanie pandémie COVID-19, keď vládli kabinety Igora Matoviča či Eduarda Hegera aj SaS. „Práve preto som zavolal pána Becíka na krízový štáb a tam mu bolo odkomunikované, prečo sú tieto opatrenia potrebné,“ povedal Šutaj Eštok.

Gröhling: Zmrazenie poslaneckých platov by vyslalo dôležitý signál ľuďom Video Zdroj: TV Pravda

Zmrazovanie platov a renta

Gröhling v relácii Šutajovi Eštokovi taktiež vyčítal, že vláda schválila doživotnú rentu pre generálneho prokurátora práve v čase, keď zavádza vyššie DPH a ceny naprieč takmer všetkými položkami stúpajú.

„Transakčná daň a doživotné renty budú prvé veci, ktoré budeme rušiť,“ uviedol šéf liberálov pri otázke, ako by sa SaS zachovala, ak by sa dostala do vlády. Minister vnútra doživotnú rentu pre Maroša Žilinku rešpektuje a jej zavedenie je podľa neho súčasťou širšieho zámeru koaličných partnerov zaviesť prokurátorom výsluhové dôchodky.

V relácii zaznela aj téma zmrazovania platov poslancov, čo vyplýva z návrhu na zmenu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorý predložili do parlamentu poslanci klubu Slovensko Igora Matoviča ešte 11. marca.

So zmrazením a teda zastavením blížiacej sa valorizácie poslaneckých platov by súhlasili všetky opozičné strany. Do štátneho rozpočtu by to síce neprinieslo výraznú pomoc, no šlo by o podstatné gesto, hovorí Gröhling. „Je to však veľmi výrazný signál toho, že si situáciu uvedomujeme,“ dodal predseda liberálov.

Na rozdiel od svojich koaličných partnerov Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že Hlas je debate o takomto kroku otvorený. „Myslím si, že je na mieste, aby aj poslanci ukázali, že nie sú jediní, ktorým budú v čase konsolidácie platy rásť,“ uviedol.

Predseda poslaneckého klubu opozičného Progresívneho Slovenska Martin Dubéci na túto tému zvolal stretnutie na úrovni predsedov poslaneckých klubov, no ako hovoril i vo štvrtok (28.3) v Národnej rade (NR) SR, dostalo sa mu najmä výhovoriek.

„Ján Richter (Smer) povedal, že je to politické divadlo, pán Danko (SNS) povedal, že platy lekárov sú už také vysoké ako platy poslancov, takže nemáme čo riešiť, a ako to býva v strane Hlas, tá sa neozvala a nemám od nej odpoveď,“ povedal predseda poslaneckého klubu PS. Opoziční predsedovia poslaneckých klubov by sa mali stretnúť k téme zmrazenia platov v utorok o 13.00 hod.