Škandály v Múzeu Betliar pokračujú. Zastupujúca riaditeľka obvinila zamestnancov zo šikanovania, padajú trestné oznámenia

Situácia v Múzeu Betliar z pohľadu ministerstva kultúry Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Ministerka v úvode uviedla, že miera šikany poverenej riaditeľky zamestnancami dosiahla mieru, ktorá v slušnej a kultúrnej spoločnosti nemá čo hľadať. Dodala tiež, že táto údajná šikana je vraj koordinovaná bývalým vedením múzea.

„Andrea Predajňová zažíva v múzeu to, čo v podstate zažívam ja sama od nástupu na tento rezort – šikanu, mobbing, sliedenie, klamstvá. Toto sú koordinované, nie náhodné aktivity. Sú to plánované diskreditačné kampane s vopred pripraveným, riadeným a koordinovaným scenárom,“ tvrdí Šimkovičová.

Vinia bývalého riaditeľa

Ministerka hovorí, že Múzeum Betliar si „uniesol pre seba“ bývalý riaditeľ Július Barczi a v rovnakom móde pokračovala aj nasledujúca riaditeľka Tímea Mátéová. Tá je stále riadnou riaditeľkou inštitúcie, Predajňová ju len zastupuje počas materskej dovolenky.

„Vytvorili si mechanizmus na odlievanie peňazí mimo štátu,“ obvinila ich Šimkovičová s tým, že v Betliari doslova šafárila mafia. „Pani riaditeľka Predajňová odkryla chobotnicu podvodov a to je jeden z hlavných dôvodov diskreditačnej kampane voči nej,“ konštatovala ministerka kultúry.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj samotná zastupujúca riaditeľka Andrea Predajňová. „Už pred mojím nástupom sa voči mne spustila koordinovaná diskreditačná kampaň, ktorú odštartoval na internete a v médiách bývalý riaditeľ Múzea Betliar Július Barczi. Toto moje štvormesačné pôsobenie v Múzeu Betliar, to čo som zažívala, bolo psychické šikanovanie a sabotovanie. Hovorí sa tomu staffing – to je, keď podriadení šikanujú nadriadeného,“ uviedla Predajňová.

Čítajte viac V Múzeu Betliar to vrie. Zamestnanci sa sťažujú na riaditeľku, vraj ich šikanuje, chytá za nosy a krk

Múzeum Betliar je podľa nej vlastne príbeh o jednom neodídenom riaditeľovi, ktorý si za desať rokov vybudoval paralelný svet. „Tento muž sa volá Július Barczi, ktorý bol riaditeľom v rokoch 2014 až 2018. Už v roku 2015 založil občianske združenie (OZ) Andoras, ktorého bol podpredsedom a neskôr členom,“ konkretizovala Predajňová s tým, že práve toto združenie nezákonne odčerpávalo z múzea peniaze.

Bývalý riaditeľ obvinenia odmieta. „Všetky moje aktivity boli vykonané vždy v prospech múzea. Od roku 2018, kedy zanikol môj pracovný pomer v múzeu, bez nároku na honorár. Patronizujúci, inokedy zasa uplakaný prejav vedenia Ministerstva kultúry SR a pani Predajňovej vyvoláva pochybnosti nielen o ich odbornej spôsobilosti, ale aj o ľudskej zrelosti zastávať akúkoľvek verejnú funkciu,“ uviedol Barczi v reakcii na tvrdenia ministerky kultúry a zastupujúcej riaditeľky.

Tímea Máteová reaguje na tlačovku ministerstva kultúry Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Riaditeľka Múzea Betliar Tímea Mátéová na margo tlačovej konferencie konštatovala, že od nej nemala veľké očakávania. „Presne sa potvrdilo to, čo som si myslela – že tam zaznejú nepravdy, polopravdy a veci vytrhnuté z kontextu. Odzneli i veľmi vážne obvinenia, voči ktorým sa, samozrejme, budem brániť,“ avizovala riaditeľka.

Tvrdí, že jedným z cieľom tlačovej konferencie bola potreba prekryť obvinenia zo šikany, ktorej sa podľa zamestnancov zastupujúca riaditeľka voči nim dopúšťala. V tejto súvislosti podali sťažnosť na Národný inšpektorát práce, ktorý sa ňou zaoberá a do ukončenia prípadu nechce poskytovať bližšie informácie. Samotná Predajňová obvinenia zo šikany odmietla ako „úplné klamstvo“.

Rovnako odmietla i tvrdenia o údajných nevhodných dotykoch, napríklad chytaní za nosy či krky zamestnancov. V tejto súvislosti medzitým na ňu podala trestné oznámenie mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP). „Sme presvedčení, že mohlo prísť k porušeniu § 2a ods. 5 zákona č. 365/2004 Z. z., teda k sexuálnemu obťažovaniu,“ uviedla právnička IĽP Katarína Klimentová.

Trestné oznámenie avizovalo aj MK SR. Má sa týkať hrubého až trestuhodného zanedbania povinností bývalého vedenia Múzea Betliar. „Toto trestné oznámenie bude vedené voči konkrétnym osobám. Z taktických dôvodov ich nespomeniem, ale takto budeme pokračovať v rezorte ďalej. Budú nasledovať ďalšie trestné oznámenia a ďalšie žaloby,“ avizoval generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala.

Foto: TASR, Dano Veselský Martina Šimkovičová / Lukáš Machala / Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS), v pozadí generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala

Obviňujú aj občianske združenie

Združeniu Andoras venovala zastupujúca riaditeľka veľkú časť svojho vystúpenia. Ako sama povedala, je presvedčená, že zo strany tohto OZ dochádza k neférovému využívaniu, ba až zneužívaniu Múzea Betliar a zároveň to vytvára priestor pre podozrenie z korupcie.

„Naprávam nezákonný stav, pôsobenie OZ Andoras, neplatné zmluvy, nezákonnosti s nakladaním majetku štátu. Štyri mesiace sa pýtam, ako toto všetko mohlo dopustiť SNM, že si niekto z Múzea Betliar vytvoril paralelný svet, založený na nezákonnosti a parazitovaní?“ pýtala sa Predajňová na brífingu.

Konkretizovala, že hneď v roku založenia združenia vznikla zmluva medzi OZ Andoras a Múzeom Betliar. „Pán Barczi de facto podpísal zmluvy o spolupráci sám so sebou. V tomto trende pokračuje aj jeho nástupkyňa, pani Tímea Mátéová. Tá mi nachystala zmluvu s OZ Andoras až do roku 2029,“ priblížila zastupujúca riaditeľka.

Predmetom spolupráce mala byť podľa Predajňovej súčinnosť múzea združeniu pri riešení bádateľských, vedeckovýskumných a prezentačných úloh, prípadne mu umožniť dočasné užívanie častí kaštieľa Betliar a poskytnúť mu bezodplatne reprodukcie zbierkových predmetov. „Tieto zmluvy o spolupráci medzi Múzeom Betliar a OZ Andoras sú neplatné. Je zrejmé, že činnosti v rámci zmlúv nebude vykonávať OZ Andoras, ale tretie osoby,“ tvrdí Predajňová.

Foto: Branislav Caban Hala v betliarskom kastieli Hala v betliarskom kaštieli

Ako príklad uviedla zmluvu z roku 2017, kde je objednávateľom OZ Andoras a zhotoviteľom zamestnanec múzea. „Predmetom činnosti je opísať dve mortuáriá, teda náhrobné štíty, a za to dostane 500 eur. Mám k tomu doloženú faktúru, že to asi robil niekto iný a zrejme si takto zamestnanec prilepšil,“ doplnila Predajňová.

Spomenula, že zhotoviteľ, teda zamestnanec, poskytol objednávateľovi OZ Andoras bezodplatne výhradnú licenciu na rozmnožovanie, vystavovanie, uverejňovanie a verejné rozširovanie diela. „To znamená, že zamestnanci Múzea Betliar svoje poznatky, svoju náplň práce zverili do výhradnej licencie tretej osoby a tá si s nimi mohla robiť, čo chcela. Ja sa pýtam, či sa tu nenaskytá aj otázka korupcie,“ povedala zastupujúca riaditeľka.

Združenie Andoras v reakcii uviedlo, že predmetný výskum pripravovala zamestnankyňa nad rámec pracovnej činnosti vo voľnom čase, preto jej za túto jej prácu bola vyplatená odmena. „Licencia na dielo patrí OZ, dielo bolo poskytnuté záujemcom bezodplatne,“ dodáva združenie.

Andoras sa bráni

OZ Andoras sa ohradilo aj voči ďalším tvrdeniam zastupujúcej riaditeľky. Jeho členovia tvrdia, že Predajňová sa s nimi napriek ich snahe nestretla a teda nemá predstavu, akým spôsobom fungovala spolupráca múzea a Andoras. „Zároveň nepozná pravidlá pre získanie grantov a dvoch percent z daní, čo sú hlavné dôvody vzniku OZ,“ zdôraznili členovia združenia.

Tvrdia, že riaditeľ SNM Anton Bittner a zastupujúca riaditeľka poslali do múzea niekoľko interných kontrol a tie nenašli žiadne významné pochybenia. „Ak by to tak bolo, už by sme o nich počuli. Výsledok kontroly musí mať aj pani Predajňová. Najzávažnejším pochybením je chýbajúca zmluva o nájme priestorov pre predaj suvenírov, jej potreba je ale na diskusiu právnikov,“ uvádza Andoras.

V oficiálnom stanovisku združenie podčiarkuje, že všetky zarobené peniaze boli preukázateľne vynaložené v prospech múzea. „Novú zmluvu o spolupráci podpísanú koncom roka 2024 a platnú do konca roka 2029 označil pán Bittner za neplatnú. Voči tomuto vyhláseniu sme sa odvolali, pretože v jeho vyhlásení nie je preukázaný dôvod neplatnosti,“ dodáva OZ Andoras s tým, že odpoveď od riaditeľa SNM zatiaľ nemajú.

Foto: Branislav Caban Bocna strana kastiela Betliar Bočná strana kaštieľa Betliar

Podpredsedníčka združenia Veronika Straková zhrnula, že činnosť OZ Andoras je zameraná na podporu múzea a nie na jeho poškodzovanie. „My preukázateľne vieme dokázať, že všetky finančné prostriedky, ktoré OZ získalo, boli vždy použité na podporu múzea. Naši členovia vykonávajú svoju činnosť vo voľnom čase, bez nároku na finančnú odmenu,“ zdôraznila Straková. Predajňovej odkázala, že ak vie o nejakom porušení zákona, má to riešiť trestným oznámením a nie očierňovaním OZ.

Chýbajúci propagačný materiál

Predajňová na tlačovke ďalej uviedla, že múzeum v súčasnosti nemá žiadny propagačný materiál. Posledná informačná brožúra, ktorú má podľa nej inštitúcia k dispozícii, je z roku 1998. Dodala však, že existuje aktuálna brožúra, ktorú napísal Barczi a participovali na nej traja zamestnanci múzea a riaditeľka Mátéová.

„Dokonca mali takú drzosť, že mi napísali e-mail s ponukou, aby som ju kúpila za štátne peniaze, jeden kus za minimálne desať eur. Takže ja si mám prácu zamestnancov kúpiť od tretej osoby, od OZ, a potom ju predávať,“ skonštatovala Predajňová.

Mátéová sa voči týmto slovám ohradila. „Po prvé, na brožúre sme nerobili vo svojom pracovnom čase. Mnohí sme pre OZ pracovali ako dobrovoľníci na základe zmluvy o spolupráci. Pani Predajňovej bolo ponúknutých sto kusov brožúry bezodplatne, aby ich posunula do obchodu múzea, čo ona na tlačovej konferencii vysvetľovala inak,“ uviedla Mátéová.

Ďalším príkladom, ako malo OZ Andoras podľa Predajňovej zneužívať múzeum, je obchod so suvenírmi. Podľa jej slov ho v rokoch 2016 až 2020 spravovala samotná inštitúcia a tržby vtedy dosiahli viac ako 118 000 eur. V rokoch 2020 až 2024 ho bezplatne prevzalo OZ Andoras a inštitúcii podľa Predajňovej poskytlo len niečo vyše 5600 eur. Popritom múzeum údajne nemohlo predávať vlastný tovar a OZ si bralo 50 percent z predaja zvyškového tovaru múzea (ktorý ešte v obchode zostal).

„Riaditeľka múzea Mátéová nehospodárne nakladala s majetkom štátu bez nájmu o zmluve,“ komentovala to Predajňová s tým, že zisky pre šli pre OZ Andoras na úkor múzea. „Navyše, mimo sezóny suveníry predávali naše zamestnankyne Múzea Betliar na pozícii pokladník a lektor, čo je opäť v rozpore so zákonom o verejnej službe,“ dodala.

Foto: Branislav Caban Zadna cast kastiela Betliar Zadná časť kaštieľa Betliar

Andoras v reakcii uviedlo, že uvedená suma 118 000 eur sú tržby za predaj a je potrebné z nej odrátať ceny tovarov, režijné a prevádzkové náklady, ako aj mzdy, keďže múzeum zamestnávalo predavačku na hlavný pracovný pomer. Jeho členovia hovoria, že na základe spomenutých obvinení – mafia, úžerníci a podobne – zvážia právne kroky.

„Ďalej bolo spomenuté, že múzeum nesmelo predávať vlastný tovar, čo znova nie je pravda. Predávali sme všetko, čo malo múzeum na sklade. Marža 50 percent bola na vybrané tovary nízkej hodnoty, napr, pohľadnice, kde predajná cena bola 50 centov a teda 25 centov ostalo v OZ a ďalších 25 centov išlo múzeu a toto bolo riadne vyfakturované. Knihy vydané múzeom, napr. Mária Terézia, sa predávala v cene 10 eur za kus a múzeu išlo celých 10 eur. Ceny určovala zodpovedná zamestnankyňa, ktorá tam pracuje doteraz a my ako predajcovia sme ich akceptovali,“ tvrdí Andoras.

Čítajte viac Kauza riaditeľky Múzea Betliar: Útočia na ňu aktivisti, tvrdí Šimkovičová. Podľa ministerky zamestnanci o šikane klamú

Aj riaditeľka Mátéová tvrdí, že OZ Andoras len podalo múzeu pomocnú ruku. „Združenie bolo založené ako podpora pre múzeum, ktoré si nemohlo pýtať granty. A čo sa týka múzejného obchodu a jeho ekonomických záležitostí, je to všetko dohľadateľné a dokladovateľné,“ povedala Mátéová.

Doplnila, že celú kauzu vníma ako prekrytie toho, že od 1. apríla budú prepustení odborní zamestnanci múzea. „Bude to veľmi pochybnou zmenou organizačnej štruktúry, keď neboli dodržané procesy. Pred touto zmenou si pani zastupujúca riaditeľka prijala do múzea štyri svoje kamarátky a spolužiačky,“ uviedla Mátéová.

Predajňovú sme oslovili so žiadosťou o reakciu, či je pravda, že so štyrmi novoprijatými zamestnankyňami má priateľský vzťah. Na e-mail nám však neodpovedala.

Nefunkčné hlásiče

Samostatnou kapitolou sporu sú požiarne hlásiče v betliarskom kaštieli. Na tento problém upozornil ešte počas mediálneho dňa v polovici marca riaditeľ SNM Anton Bittner. Bývalú vedúcu oddelenia prevádzky a technickej činnosti Múzea Betliar Eriku Šmelkovú obvinil, že neriešila ich nefunkčnosť a ešte v ten deň jej dal výpoveď pre údajné hrubé porušenie pracovnej disciplíny.

Erika Šmelková o situácii v Betliari Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Podľa Šmelkovej sa však každé tri mesiace robila odborná prehliadka hlásičov a každoročne revízia. „Posledná revízia bola vykonaná 13. 12. 2024 s výsledkom, že všetko zariadenie bolo funkčné a bez chýb. To je oficiálna revízia, ktorá má väčšiu váhu ako tie priebežné kontroly raz za tri mesiace. Potom 6. 3. 2025 bola vykonaná skúška funkčnosti hlásičov a správu nám technik poslal 10. 3. Tam bolo odrazu 57 hlásičov nefunkčných a mne už 11. 3. za to dali výpoveď,“ skonštatovala Šmelková.

Tvrdí, že technik neskôr poslal správu s tým istým dátumom znova a v nej bolo už 81 chybných hlásičov. „Povedal, že posiela aktuálnu revíznu správu. Ale ja mám tú predošlú s 57 hlásičmi, ktorá bola u nás opečiatkovaná. Pri všetkej úcte, toto mi zaváňa konšpiráciou. Vyrábajú nejaký dôkazový materiál, ktorý nie je pravdivý,“ uviedla Šmelková.

Problémom hlásičov podľa nej bolo to, že majú už 30 rokov, sú veľmi citlivé a reagovali napríklad aj na pohyb. „Teda v skutočnosti sú funkčné, len reagujú veľmi citlivo. Ich výmenu sme mali v pláne hlavných úloh, dokonca som pani Predajňovej vo februári posielala informácie, čo je nutné urobiť a tam bolo 10 000 eur na elektronickú požiarnu signalizáciu,“ ozrejmila Šmelková, ktorá považuje svoju výpoveď za neplatnú a rieši ďalšie právne kroky.

Neistá sezóna

Na napätú situáciu a búrlivé dianie v Múzeu Betliar môžu nakoniec doplatiť hlavne návštevníci. Časť zamestnancov a členov OZ Andoras, uvádza že inštitúcia nie je nachystaná na nadchádzajúcu turistickú sezónu.

„O mesiac máme Veľkú noc a areál múzea nie je pripravený na to, čo ho čaká. Nie je tu funkčný múzejný obchod so suvenírmi, návštevníci sa tu nemajú kde najesť. To sú reálne problémy, ktoré by mala Predajňová ako manažérka múzea riešiť,“ upozornila podpredsedníčka OZ Andoras Straková.

Jediným zatiaľ naplánovaným podujatím počas celej sezóny je vraj iba remeselný jarmok, ktorý sa bude konať v apríli. Predajňovej sme sa pýtali aj na tento detail, ale opäť sme nedostali odpoveď.