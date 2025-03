Fico tvrdí, že Leyenová mu za Trumpove clá „strašne vynadala“

Jeden zaťaží tovary a služby, druhý sa dotýka rôznych štandardov, ktoré môžu skomplikovať vývoz produktov. Nás podľa premiéra najviac zaujíma, ako bude vyzerať colná politika USA vzhľadom na autá, farmaceutický priemysel a polovodiče.

Rozhovor s Leyenovou bol podľa Fica zameraný na zaujatie spoločného stanoviska Európskej únie. „Ja som ponúkol predsedníčke EK, keďže u nás je veľká koncentrácia výroby áut, že v krátkom čas dôjde k stretnutiu s výrobcami týchto áut. My budeme veľmi pozorne počúvať, aké opatrenia by oni navrhli a my ich budeme po odbornej stránke zase ponúkať EK,“ povedal Fico.

Premiér zároveň kritizoval opozíciu za tvrdenia, že problematiku ciel mal vybaviť, keď bol na návšteve v USA. Pripomenul, že s Trumpom sa stretol napríklad aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Ani zďaleka sa necítim byť taký silný ako francúzsky prezident a čínsky prezident,“ skonštatoval Fico s tým, že clá budú proti celému svetu. V tejto súvislosti ironizoval, že mu vynadala aj šéfka EK. „Strašne mi vynadala Ursula, aleže strašne. Že, Robert, čo si to urobil, ako si to vyrokoval s tým Trumpom,“ povedal Fico ironicky s tým, že Leyenová mu „nakladala pol hodinu“.

